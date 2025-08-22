Todas as categorias

MotoGP

MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull

Montadora austríaca vive crise financeira que poderia ser agravada caso rumor de rompimento com marca de bebidas energéticas fosse confirmada

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Há vários dias circulam pelo paddock da MotoGP rumores sobre um possível divórcio entre a Red Bull e a KTM, com a marca de bebidas energéticas sendo a patrocinadora máster da equipe oficial da montadora austríaca. Mas o diretor da KTM, Pit Beirer, veio a público não somente negar o rompimento como confirmar a renovação do acordo.

Leia também:

Caso fosse confirmada, essa separação seria uma notícia muito ruim para a KTM, que já vive uma grave crise financeira desde o ano passado.

A Red Bull é uma das principais patrocinadoras da KTM em todas as categorias do motociclismo (não somente a MotoGP), além de parceira técnica, já que a marca tem acesso às ferramentas e à equipe da Red Bull Technology para seu desenvolvimento aerodinâmico.

A Red Bull está supostamente interessada em renovar seu relacionamento com a Honda, e embora essa associação continue sendo uma possibilidade, um divórcio da KTM claramente não está nos planos, de acordo com Pit Beirer. O chefe da KTM Motorsports fez mais do que dissipar os rumores, anunciando que o acordo com a bebida energética foi prorrogado.

"Imaginar [uma separação] seria completamente louco", assegurou Beirer ao site oficial da MotoGP. "Temos até notícias muito melhores : há alguns dias, nosso contrato com eles foi renovado".

"É a parceria mais longa, desde 2003 no off-road, conseguimos mantê-la na pista e, depois do que aconteceu no fim do ano passado, sem nossos amigos da Red Bull, não teríamos conseguido manter o projeto vivo, nesse nível, continuando a ter um bom desempenho: uma vitória no Dakar, vitórias no motocross e supercross e bons desempenhos na MotoGP. Essa parceria significa muito mais para nós do que um contrato".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini

Foto de: KTM Images

"Não sei de onde vieram os rumores desta semana, mas o contrato foi renovado, estamos muito felizes e não estamos falando de um ano, isso ou aquilo, esta é uma parceria de longo prazo. Queremos ir para a competição com nossos amigos e essa é uma base muito, muito sólida".

"É mais importante do que nunca neste momento difícil para nós. Agradeço a todos na Red Bull. Nossa amizade é incrível e queremos muito mais sucesso com essa parceria".

Uma relação a ser definida com a Tech3

Desde este ano, as máquinas da Tech3 têm exatamente a mesma pintura que a da equipe oficial, dando à Red Bull um lugar de destaque. A Red Bull desapareceu das motos da equipe francesa de 2021 a 2023, antes de reaparecer no ano passado. O novo acordo inclui a Tech3?

"Não me peça muitos detalhes!", respondeu Beirer. "Há um relacionamento muito bom entre a equipe de fábrica e a Red Bull. Todo o resto tem que tomar forma porque há muitos rumores de que algumas pessoas estão interessadas em comprar a Tech3".

Na verdade, a Tech3 está em conversas com Günther Steiner há vários meses sobre uma possível aquisição e, de acordo com nossas apurações, isso já foi finalizado, mas a KTM não foi informada de nenhuma transação por enquanto: "Há interesse de várias pessoas e elas estão em contato conosco para saber sobre nossa disponibilidade em termos de motos".

Herve Poncharal, propriétaire de Red Bull KTM Tech 3, Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport

Hervé Poncharal e Pit Beirer.

Foto de: Alexander Trienitz

"Mas nosso parceiro é Hervé, confiamos nele. Pedimos a ele que nos informe se algo mudar e, no momento, essa discussão ainda não se concretizou. Estamos apenas observando de perto o que Hervé está fazendo, mas, sinceramente, espero que tudo permaneça muito estável".

A prioridade de Beirer é confirmar o futuro da marca na MotoGP, antes de considerar uma extensão com a Tech3, o que não tem sido uma certeza nos últimos meses.

"No momento, temos grande confiança em Hervé [Poncharal] e sua equipe Tech3. Não há nada em discussão para o próximo ano porque há um contrato em andamento entre a Tech3 e nós. Há muitas coisas a serem feitas primeiro, um novo contrato entre o fabricante e a Dorna, e depois discussões com nossa equipe satélite. Isso é o que está por vir. No momento, precisamos ter um bom desempenho e ter bons parceiros para fazer isso".

Filtros