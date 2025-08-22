Há vários dias circulam pelo paddock da MotoGP rumores sobre um possível divórcio entre a Red Bull e a KTM, com a marca de bebidas energéticas sendo a patrocinadora máster da equipe oficial da montadora austríaca. Mas o diretor da KTM, Pit Beirer, veio a público não somente negar o rompimento como confirmar a renovação do acordo.

Caso fosse confirmada, essa separação seria uma notícia muito ruim para a KTM, que já vive uma grave crise financeira desde o ano passado.

A Red Bull é uma das principais patrocinadoras da KTM em todas as categorias do motociclismo (não somente a MotoGP), além de parceira técnica, já que a marca tem acesso às ferramentas e à equipe da Red Bull Technology para seu desenvolvimento aerodinâmico.

A Red Bull está supostamente interessada em renovar seu relacionamento com a Honda, e embora essa associação continue sendo uma possibilidade, um divórcio da KTM claramente não está nos planos, de acordo com Pit Beirer. O chefe da KTM Motorsports fez mais do que dissipar os rumores, anunciando que o acordo com a bebida energética foi prorrogado.

"Imaginar [uma separação] seria completamente louco", assegurou Beirer ao site oficial da MotoGP. "Temos até notícias muito melhores : há alguns dias, nosso contrato com eles foi renovado".

"É a parceria mais longa, desde 2003 no off-road, conseguimos mantê-la na pista e, depois do que aconteceu no fim do ano passado, sem nossos amigos da Red Bull, não teríamos conseguido manter o projeto vivo, nesse nível, continuando a ter um bom desempenho: uma vitória no Dakar, vitórias no motocross e supercross e bons desempenhos na MotoGP. Essa parceria significa muito mais para nós do que um contrato".

Enea Bastianini Foto de: KTM Images

"Não sei de onde vieram os rumores desta semana, mas o contrato foi renovado, estamos muito felizes e não estamos falando de um ano, isso ou aquilo, esta é uma parceria de longo prazo. Queremos ir para a competição com nossos amigos e essa é uma base muito, muito sólida".

"É mais importante do que nunca neste momento difícil para nós. Agradeço a todos na Red Bull. Nossa amizade é incrível e queremos muito mais sucesso com essa parceria".

Uma relação a ser definida com a Tech3

Desde este ano, as máquinas da Tech3 têm exatamente a mesma pintura que a da equipe oficial, dando à Red Bull um lugar de destaque. A Red Bull desapareceu das motos da equipe francesa de 2021 a 2023, antes de reaparecer no ano passado. O novo acordo inclui a Tech3?

"Não me peça muitos detalhes!", respondeu Beirer. "Há um relacionamento muito bom entre a equipe de fábrica e a Red Bull. Todo o resto tem que tomar forma porque há muitos rumores de que algumas pessoas estão interessadas em comprar a Tech3".

Na verdade, a Tech3 está em conversas com Günther Steiner há vários meses sobre uma possível aquisição e, de acordo com nossas apurações, isso já foi finalizado, mas a KTM não foi informada de nenhuma transação por enquanto: "Há interesse de várias pessoas e elas estão em contato conosco para saber sobre nossa disponibilidade em termos de motos".

Hervé Poncharal e Pit Beirer. Foto de: Alexander Trienitz

"Mas nosso parceiro é Hervé, confiamos nele. Pedimos a ele que nos informe se algo mudar e, no momento, essa discussão ainda não se concretizou. Estamos apenas observando de perto o que Hervé está fazendo, mas, sinceramente, espero que tudo permaneça muito estável".

A prioridade de Beirer é confirmar o futuro da marca na MotoGP, antes de considerar uma extensão com a Tech3, o que não tem sido uma certeza nos últimos meses.

"No momento, temos grande confiança em Hervé [Poncharal] e sua equipe Tech3. Não há nada em discussão para o próximo ano porque há um contrato em andamento entre a Tech3 e nós. Há muitas coisas a serem feitas primeiro, um novo contrato entre o fabricante e a Dorna, e depois discussões com nossa equipe satélite. Isso é o que está por vir. No momento, precisamos ter um bom desempenho e ter bons parceiros para fazer isso".

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!