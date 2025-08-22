MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull
Montadora austríaca vive crise financeira que poderia ser agravada caso rumor de rompimento com marca de bebidas energéticas fosse confirmada
Há vários dias circulam pelo paddock da MotoGP rumores sobre um possível divórcio entre a Red Bull e a KTM, com a marca de bebidas energéticas sendo a patrocinadora máster da equipe oficial da montadora austríaca. Mas o diretor da KTM, Pit Beirer, veio a público não somente negar o rompimento como confirmar a renovação do acordo.
Caso fosse confirmada, essa separação seria uma notícia muito ruim para a KTM, que já vive uma grave crise financeira desde o ano passado.
A Red Bull é uma das principais patrocinadoras da KTM em todas as categorias do motociclismo (não somente a MotoGP), além de parceira técnica, já que a marca tem acesso às ferramentas e à equipe da Red Bull Technology para seu desenvolvimento aerodinâmico.
A Red Bull está supostamente interessada em renovar seu relacionamento com a Honda, e embora essa associação continue sendo uma possibilidade, um divórcio da KTM claramente não está nos planos, de acordo com Pit Beirer. O chefe da KTM Motorsports fez mais do que dissipar os rumores, anunciando que o acordo com a bebida energética foi prorrogado.
"Imaginar [uma separação] seria completamente louco", assegurou Beirer ao site oficial da MotoGP. "Temos até notícias muito melhores : há alguns dias, nosso contrato com eles foi renovado".
"É a parceria mais longa, desde 2003 no off-road, conseguimos mantê-la na pista e, depois do que aconteceu no fim do ano passado, sem nossos amigos da Red Bull, não teríamos conseguido manter o projeto vivo, nesse nível, continuando a ter um bom desempenho: uma vitória no Dakar, vitórias no motocross e supercross e bons desempenhos na MotoGP. Essa parceria significa muito mais para nós do que um contrato".
Enea Bastianini
Foto de: KTM Images
"Não sei de onde vieram os rumores desta semana, mas o contrato foi renovado, estamos muito felizes e não estamos falando de um ano, isso ou aquilo, esta é uma parceria de longo prazo. Queremos ir para a competição com nossos amigos e essa é uma base muito, muito sólida".
"É mais importante do que nunca neste momento difícil para nós. Agradeço a todos na Red Bull. Nossa amizade é incrível e queremos muito mais sucesso com essa parceria".
Uma relação a ser definida com a Tech3
Desde este ano, as máquinas da Tech3 têm exatamente a mesma pintura que a da equipe oficial, dando à Red Bull um lugar de destaque. A Red Bull desapareceu das motos da equipe francesa de 2021 a 2023, antes de reaparecer no ano passado. O novo acordo inclui a Tech3?
"Não me peça muitos detalhes!", respondeu Beirer. "Há um relacionamento muito bom entre a equipe de fábrica e a Red Bull. Todo o resto tem que tomar forma porque há muitos rumores de que algumas pessoas estão interessadas em comprar a Tech3".
Na verdade, a Tech3 está em conversas com Günther Steiner há vários meses sobre uma possível aquisição e, de acordo com nossas apurações, isso já foi finalizado, mas a KTM não foi informada de nenhuma transação por enquanto: "Há interesse de várias pessoas e elas estão em contato conosco para saber sobre nossa disponibilidade em termos de motos".
Hervé Poncharal e Pit Beirer.
Foto de: Alexander Trienitz
"Mas nosso parceiro é Hervé, confiamos nele. Pedimos a ele que nos informe se algo mudar e, no momento, essa discussão ainda não se concretizou. Estamos apenas observando de perto o que Hervé está fazendo, mas, sinceramente, espero que tudo permaneça muito estável".
A prioridade de Beirer é confirmar o futuro da marca na MotoGP, antes de considerar uma extensão com a Tech3, o que não tem sido uma certeza nos últimos meses.
"No momento, temos grande confiança em Hervé [Poncharal] e sua equipe Tech3. Não há nada em discussão para o próximo ano porque há um contrato em andamento entre a Tech3 e nós. Há muitas coisas a serem feitas primeiro, um novo contrato entre o fabricante e a Dorna, e depois discussões com nossa equipe satélite. Isso é o que está por vir. No momento, precisamos ter um bom desempenho e ter bons parceiros para fazer isso".
DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia
MotoGP: KTM anuncia Pol Espargaró para substituir Viñales no GP da República Tcheca
Últimas notícias
F1: Verstappen utilizava 'truque psicológico' para provocar Hamilton nos bastidores; entenda
MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano
F1: FIA explica situação de Bottas após penalidade em Abu Dhabi em 2024
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários