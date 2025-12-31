Fazendo um balanço de sua atribulada temporada 2025 na MotoGP, Jorge Martín afirmou que, se estivesse a bordo de uma Ducati, teria conseguido lutar contra Marc Márquez pelo título até o fim do campeonato.

Martín foi de estar no topo do mundo quando foi coroado campeão da MotoGP em novembro de 2024 para enfrentar um verdadeiro pesadelo ao defender a coroa este ano, com quatro lesões e o mesmo número de cirurgias que o deixaram de fora durante grande parte da temporada.

O espanhol, que deixou a Pramac Ducati para se juntar à Aprilia em 2025, só conseguiu estar presente em oito finais de semana de corrida, participar de sete GPs e cruzar a linha de chegada em quatro deles em uma temporada conturbada.

Martín sofreu um primeiro revés quando fraturou o pé e a mão no início dos testes de pré-temporada em Sepang, em fevereiro. Quando estava pronto para começar seu ano normalmente, na abertura do campeonato na Tailândia, ele se machucou novamente enquanto testava sua força em uma supermoto.

Depois de perder as três primeiras corridas da temporada, ele finalmente voltou à ação no Catar, mas sofreu sua terceira lesão em 2025 após ser atropelado por Fabio di Giannantonio. Essa foi certamente sua pior lesão e a que mais o afetou neste ano. Como resultado, ele ficou fora de sete GPs, retornando no final de julho, na República Tcheca, quando a primeira metade do campeonato já havia terminado.

Depois de cinco aparições consecutivas, ele sofreu um acidente no início da corrida sprint no Japão e se machucou novamente, perdendo o restante da passagem pela Ásia-Oceania como resultado. O espanhol reapareceu na última etapa do ano, em Valência, onde abandonou sentindo os efeitos do afastamento e, acima de tudo, para poupar forças para o teste pós-temporada.

"Eu sou um dos cinco pilotos de referência na MotoGP"

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Foto de: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Em Misano, pouco antes do GP do Japão, o Motorsport.com conseguiu falar com Martín em uma longa entrevista. Um dos tópicos discutidos foi como seu ego se sente ao deixar de estar no topo para desaparecer dos holofotes da mídia e mal ser mencionado.

"Isso não me afetou nem um pouco, sinto que estou sempre no centro das atenções. Eu sempre digo isso, por um motivo ou outro, estou sempre em todos os lugares, seja na entrevista no El Hormiguero, ou no La Resistencia, ou [sobre] a Aprilia, ou quando me lesiono, ou quando volto...", disse ele.

"Sinto que sou um dos pilotos de referência, juntamente com Marc [Márquez], Fabio [Quartararo], Pecco [Bagnaia] e Pedro [Acosta]. Nós cinco somos os pilotos que estão sempre presentes. Espero continuar presente, mas não por ego - não me importo se as pessoas falam de mim ou não - mas sinto que é assim. Nós [nós cinco] somos uma espécie de ponta de lança".

Quando a Ducati escolheu Márquez para a equipe de fábrica em junho de 2024, ofereceu a Martín a chance de permanecer na Pramac com maquinário idêntico ao do #93. Mas ele recusou a oferta e foi para a Aprilia. É puramente hipotético imaginar o que poderia ter acontecido se ele tivesse ficado em uma Desmosedici GP, mas é possível que a temporada tivesse sido diferente.

Perguntado se ele poderia ter lutado com os irmãos Márquez pelo título se estivesse correndo com uma Ducati de fábrica com a Pramac em 2025, ele disse: "Nunca saberemos. Mas olhando para a temporada de Alex Márquez para os tempos de corrida deste ano em comparação com os de 2024, acho que eu poderia ter lutado".

"Obviamente, eu teria dado 100%, e acho que 100% teria sido suficiente para lutar - não estou dizendo para vencer Marc, porque é impossível saber isso agora, talvez saibamos mais tarde. Porque o que Marc fez este ano é algo ultrajante. Mas eu me considero forte e acho que, mantendo a mesma motocicleta por mais um ano e com mais experiência, eu poderia definitivamente ter lutado. Mas isso é algo que nunca saberemos".

Pódio: Campeão do mundo Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: MotoGP

Márquez foi imbatível na pista este ano, e ele também tem o maior número de seguidores nas mídias sociais, onde a resposta anterior de Martín certamente provocará reações da legião de fãs do espanhol.

"Nas mídias sociais, eu não sei, porque eu realmente não vejo as contas dos outros pilotos", disse ele. "Na verdade, tenho muitas delas silenciadas porque não tenho vontade de ver suas postagens. Mas Marc é um rival mais duro na pista - ele é uma fera competitiva e sempre tenta vencê-lo, mesmo que isso signifique correr o risco de cair e perder o campeonato. Ele sempre tentará vencer a corrida".

"Do ponto de vista da mídia, o que Marc diz sempre tem muito peso e muita força. Ele tem muitas pessoas por trás dele que o apóiam. Mas mais do que sua força nas mídias sociais, é como o que ele diz pode afetá-lo em uma coletiva de imprensa. Para lutar contra o melhor Marc, você precisa estar muito bem preparado".

"Mas também digo que o melhor Marc vai me tornar um piloto melhor, porque quanto melhor ele for, melhor eu terei de ser, porque estarei seguindo seus passos e aprendendo com ele. Então, espero que possamos lutar no futuro".

Martín está convencido de que sua má sorte este ano não se deveu ao número 1 na frente de sua moto e está confiante de que poderá conquistar um título novamente.

"Eu vou usar o [#1] novamente. Mais cedo ou mais tarde, vou usá-lo novamente", disse ele.

MARQUEZ, Moreira e mais: Pódio Cast elege os MELHORES das duas rodas em 2025

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!