MotoGP: Enea Bastianini surpreende e conquista vitória no Catar

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP está de volta. Neste domingo (06) aconteceu a primeira etapa em Losail, no Catar. No resultado final, uma surpresa. Enea Bastianini superou Pol Espargaró nas últimas voltas e conquistou sua primeira vitória na categoria rainha.

O piloto da Gresini Ducati, que utiliza equipamento de 2021, largou em segundo, mas não teve um bom início, se recuperando aos poucos e superando Espargaró quando faltavam quatro voltas para o fim. Brad Binder aproveitou o erro do piloto da Honda e conseguiu o segundo lugar de Pol, que fechou o pódio em terceiro.

Marc Márquez chegou a liderar no início, mas teve que se conformar com a quinta posição. Fabio Quartararo foi o nono.

A Corrida

Na largada, Pol Espargaró e Marc Márquez foram para a ponta, com Brad Binder começando bem também, em terceiro. Jorge Martin, o pole, caiu para o oitavo posto. A dupla da Honda se revezou na liderança nos primeiros giros.

Na sexta volta, Binder assumiu a segunda colocação sobre Márquez, após o piloto da Honda errar a frenagem na curva 1, quando tentava a ponta. Bastianini fez o mesmo em seguida.

Marco Bezzecchi caiu quando restavam 15 voltas, enquanto Jack Miller abandonava a corrida. Álex Márquez também foi ao chão na curva 1, mas com 13 para o final e Miguel Oliveira fez o mesmo no giro seguinte.

O festival de quedas seguiu com Francesco Bagnaia e Jorge Martin na curva 1, com o italiano indo ao chão primeiro e derrubando o espanhol.

Com 10 voltas para o final, Pol Espargaró tinha um segundo de margem sobre Brad Binder e Bastianini completando o top-3.

Mas por pouco tempo. Bastianini manobrou sobre Binder quando restavam nove voltas para o final, com Márquez observando tudo de perto.

Com a Honda optando em utilizar os dois pneus com composto macio, Márquez acabou perdendo rendimento e caiu para o quinto lugar e Bastianini pressionava Espargaró pela liderança.

A corrida teve um novo líder faltando quatro voltas, quando Bastianini superou Pol, que também errou a curva 1, perdendo o segundo posto também para Brad Binder.

O italiano, que utiliza moto da Ducati de 2021, abriu boa vantagem rapidamente, mais de 1.5s no giro seguinte.

E ficou assim. Enea Bastianini conquistou sua primeira vitória na MotoGP, seguido de Brad Binder e Pol Espargaró. Marc Máquez foi o quinto colocado, atrás de Aleix Espargaró.

A segunda etapa da MotoGP acontece na Indonésia, no dia 20 de março.

Resultado final

Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: