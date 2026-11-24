Poucas pessoas tinham grandes expectativas de que Marc Márquez seria o campeão de 2026 da MotoGP quando, em maio deste ano, o espanhol anunciou mais uma cirurgia no braço direito.

Porém, desde o retorno após a operação, o piloto da Ducati enfrentou algumas transformações, especialmente em relação a forma como encarou os fins de semana de competição e seu estilo de pilotagem, com necessidade de adaptação devido às lesões.

E poucos acompanharam essas mudanças tão de perto quanto Marco Rigamonti, engenheiro de corrida de Márquez. Esta é a segunda temporada do italiano na garagem da Ducati e ele já comemorou dois títulos com o espanhol.

Mesmo vendo de perto, Rigamonti também ficou surpreso com a perda de desempenho do octacampeão no início do ano. "Era estranho porque não estava claro qual era o problema que ele tinha no braço. Parecia simplesmente uma questão de ele não estar em forma porque durante não tinha conseguido se preparar", explicou em conversa com o Motorsport.com.

"Mas quando ele retornou após a operação o problema ficou claro: ele não tinha força. Em comparação com o ano passado, ele precisaria gerir a condição física e só poderia ir ao limite em algumas voltas. Era um pouco mais difícil porque tínhamos menos informação e, para ele, era mais complicado pois quando não estava 100%, tinha dificuldade em saber do que precisava", continuou.

Marc Márquez celebra junto a Marco Rigamonti y todo su equipo el título en Portimao Foto de: Germán Garcia Casanova

Rigamonti tinha identificado sinais claros de que, no início do ano, as coisas não estavam no seu devido lugar como em 2025: "Via-se que ele não era o mesmo, estava muito pensativo e não estava feliz. Tinha dificuldade e não entendia o porquê".

Uma das chaves que todos destacam como fundamental na conquista do campeonato este ano é a mudança de estilo na pilotagem de Márquez. Para o engenheiro, a abordagem "menos agressiva" é resultado da falta de força física "em todas as voltas", decorrente das lesões.

"Por isso, ele tentava configurar a moto para uma pilotagem menos física, que lhe permita disputar as corridas em alto nível sem ter problemas de fadiga e cansaço", explicou.

Depois da queda em Le Mans, da cirurgia e da ausência no GP da Catalunha, Márquez reapareceu em Mugello, onde chegou a ficar a 102 pontos da liderança. A partir daí, começou a pontuar como uma máquina, com cinco vitórias nas sete corridas seguintes.

Apesar disso, Rigamonti admite que em nenhum momento pensou que "o Márquez de 2025" tinha voltado. "Nunca, nem sequer agora, porque não é esse o caso. Ele não tem a força nem a resistência que tinha no ano passado. Esperamos que, com o treino durante a pausa, volte a estar como estava então. Não sabemos se voltará a esse nível, mas ainda não é o Marc do ano passado", diz.

Marco Rigamonti, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nem mesmo a sequência espetacular entre Hungria e San Marino, quando Márquez teve quatro fins de semana perfeitos (acumulando o total de pontos possíveis, 37, em cada um deles), foi o suficiente para convencer o engenheiro de que o título era uma certeza.

"É olhando volta a volta, corrida a corrida, que se vê como ele vai se aproximando dos restantes, mas até poucas corridas atrás tudo era uma incógnita", continuou, em referência ao GP da Austrália. Na época, Jorge Martín ainda estava a frente na classificação e Marco Bezzechi dava sinais de que também seria um rival difícil.

"Obviamente, ele consegue ultrapassar um pouco os limites da moto com sua pilotagem. É evidente que em algumas corridas a Aprilia era superior e em outras era a Ducati. Se olharmos para a média, talvez a Aprilia seja a superior", admite.

"Mas Marc, além do talento como piloto, também tem a experiência para gerir corridas. Ele sabe quando pressionar e quando não, o que também provoca os erros dos outros", assinala Rigamonti sobre as quedas de Martin e Bezzecchi.

"O de Misano foi óbvio. Depois de três largadas em que Marc chegou à primeira curva à frente, na corrida isso não aconteceu: Bezzecchi ia à frente, tentou de tudo, mas caiu. Portanto, os erros também se devem ao ritmo e à pressão que Marc impõe", finalizou.

Tal percepção foi reforçada pelo próprio Márquez após vencer o último título: "Você não quer colocar pressão em si mesmo, mas nos outros. Esse ano, Bezzechi foi o mais rápido e Martín o mais agressivo, mas eu consegui combinar o melhor de ambos. Foi assim que consegui tirar o título deles".

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