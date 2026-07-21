MotoGP: Entenda como anúncio de Alonso pode impactar futuro de Moreira com Honda

A primeira semana sem corridas da pausa de meio de ano da MotoGP trouxe mais duas confirmações importantes envolvendo o mercado de pilotos de 2027, com o anúncio da Honda sobre a contratação do campeão de 2021 Fabio Quartararo para a equipe oficial e da estrela colombiana da Moto2, David Alonso, sem destino definido.

No caso de Quartararo, sua ida para a equipe oficial da Honda já era dada como certa, com todos esperando apenas o anúncio. A Yamaha já havia confirmado sua saída há algumas semanas, antes de revelar as chegadas de Jorge Martín e Ai Ogura para o ano que vem.

Mas o futuro de Alonso segue um pouco obscuro. O anúncio feito nesta terça-feira (21), fala apenas da contratação do colombiano como piloto de fábrica da Honda, status que a marca japonesa dá aos seus quatro pilotos todos os anos, estando eles na equipe oficial ou na satélite LCR.

O comunicado da Honda não dá nenhuma pista se Alonso correrá pela equipe de fábrica, como era especulado há algumas semanas, ou se fará sua estreia pela LCR. E essa decisão tem uma relação direta com o futuro do brasileiro Diogo Moreira.

Estreante da MotoGP em 2026, Diogo disputa sua primeira temporada na categoria pela equipe satélite. Muitos rumores apontam que seu contrato com a Honda, de três anos de duração, prevê uma subida à oficial a partir de 2027.

E o desempenho do brasileiro nesta primeira metade da temporada 2026 vêm justificando uma promoção para a equipe de fábrica, com jornalistas do paddock defendendo a mudança.

Por outro lado, uma informação recente de paddock pode dar uma vantagem a Alonso na briga pela vaga na equipe oficial. A Honda decidiu quem será o engenheiro-chefe do colombiano em 2027: Santi Hernández, que trabalhou com Marc Márquez desde antes da estreia do espanhol na classe-rainha.

Uma coisa é fato: os quatro pilotos da Honda para 2027 já estão definidos, com Quartararo confirmado na equipe de fábrica e Johann Zarco na LCR. O que resta é a definição dos destinos de Moreira e Alonso.

Segundo declaração do brasileiro no fim de semana no Sachsenring, a decisão final deve sair antes do retorno da pausa de verão da MotoGP, entre 07 e 09 de agosto em Silverstone.

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