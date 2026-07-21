MotoGP: Entenda como anúncio de Alonso pode impactar futuro de Moreira com Honda
Colombiano da Moto2 foi anunciado como piloto de fábrica da marca japonesa para 2027, mas Honda não confirmou por qual equipe ele correrá
A primeira semana sem corridas da pausa de meio de ano da MotoGP trouxe mais duas confirmações importantes envolvendo o mercado de pilotos de 2027, com o anúncio da Honda sobre a contratação do campeão de 2021 Fabio Quartararo para a equipe oficial e da estrela colombiana da Moto2, David Alonso, sem destino definido.
No caso de Quartararo, sua ida para a equipe oficial da Honda já era dada como certa, com todos esperando apenas o anúncio. A Yamaha já havia confirmado sua saída há algumas semanas, antes de revelar as chegadas de Jorge Martín e Ai Ogura para o ano que vem.
Mas o futuro de Alonso segue um pouco obscuro. O anúncio feito nesta terça-feira (21), fala apenas da contratação do colombiano como piloto de fábrica da Honda, status que a marca japonesa dá aos seus quatro pilotos todos os anos, estando eles na equipe oficial ou na satélite LCR.
O comunicado da Honda não dá nenhuma pista se Alonso correrá pela equipe de fábrica, como era especulado há algumas semanas, ou se fará sua estreia pela LCR. E essa decisão tem uma relação direta com o futuro do brasileiro Diogo Moreira.
Estreante da MotoGP em 2026, Diogo disputa sua primeira temporada na categoria pela equipe satélite. Muitos rumores apontam que seu contrato com a Honda, de três anos de duração, prevê uma subida à oficial a partir de 2027.
E o desempenho do brasileiro nesta primeira metade da temporada 2026 vêm justificando uma promoção para a equipe de fábrica, com jornalistas do paddock defendendo a mudança.
Por outro lado, uma informação recente de paddock pode dar uma vantagem a Alonso na briga pela vaga na equipe oficial. A Honda decidiu quem será o engenheiro-chefe do colombiano em 2027: Santi Hernández, que trabalhou com Marc Márquez desde antes da estreia do espanhol na classe-rainha.
Uma coisa é fato: os quatro pilotos da Honda para 2027 já estão definidos, com Quartararo confirmado na equipe de fábrica e Johann Zarco na LCR. O que resta é a definição dos destinos de Moreira e Alonso.
Segundo declaração do brasileiro no fim de semana no Sachsenring, a decisão final deve sair antes do retorno da pausa de verão da MotoGP, entre 07 e 09 de agosto em Silverstone.
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