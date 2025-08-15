A MotoGP retorna às corridas neste fim de semana e a volta é no já tradicional GP da Áustria, no Red Bull Ring. No paddock em Spielberg, há um tópico que vem sendo discutido desde ontem: a introdução de um controle eletrônico chamado "controle de estabilidade".

Esse sistema é responsável por cortar a potência da moto quando o pneu traseiro de uma moto sai da linha, gerando um movimento que - potencialmente - pode levar a um acidente. Corrado Cecchinelli, diretor de tecnologia da categoria, explicou o novo sistema introduzido nos protótipos da MotoGP, falando aos microfones da Sky Sports MotoGP.

"Introduzimos esse dispositivo que chamamos de controle de estabilidade, porque ele serve exatamente para estabilizar a moto caso a roda traseira tenda a sair da trajetória muito rapidamente. É um sistema que funciona como o controle de tração, portanto, retira o torque do motor. Esses sistemas não são ativados durante a frenagem, mas sim durante a aceleração, caso o pneu traseiro perca a aderência e reaja à velocidade em que isso acontece".

"Percebemos que isso pode acontecer e levar a um highside, mesmo com pouca derrapagem da roda traseira. Portanto, esse controle deve evitar esse tipo de situação. Esse sistema limita ainda mais o risco de um highside. Se apenas um piloto for salvo, então teremos feito bem o nosso trabalho".

Cecchinelli explicou por que esse sistema foi introduzido neste fim de semana, e também quando a MotoGP decidiu que era necessário pensar sobre ele e implementá-lo. O estopim foi o assustador acidente de Francesco Bagnaia em 2023 no GP da Catalunha (veja no vídeo abaixo).

"Decidimos introduzi-lo neste fim de semana. Sentimos que é nossa obrigação moral fazer qualquer coisa pela segurança. Um evento que nos inspirou a criar esse controle e a incluí-lo foi o incidente no início do GP da Catalunha de 2023, que envolveu Pecco Bagnaia. Isso nos fez refletir e acelerar ao longo do caminho. Percebemos que tínhamos que fazer algo".

"Desde então, decidimos introduzi-lo hoje porque é um sistema complexo, feito com a contribuição de todos. Dedicamos muito tempo para experimentá-lo e chegamos ao dia de hoje".

"Com relação à questão de se esse controle afetará o desempenho, na minha opinião é uma questão que não está bem colocada. A segurança e o desempenho sempre andam de mãos dadas nas corridas. Sempre que você faz algo pela segurança, também faz algo pelo desempenho".

"Isso também pode permitir que um piloto que deveria ter ido para o hospital depois de um acidente não vá. E isso é segurança. Eu o considero um dispositivo de segurança, pois quando ele intervém, reduz a velocidade da moto. Ele faz isso muito rapidamente, mais rápido do que um homem faria. Nesse sentido, também podemos falar de desempenho. Mas nós o introduzimos como um sistema de segurança".

Alguns entusiastas viram a introdução desse sistema como um aumento da dependência eletrônica. Cecchinelli não nega esse fato, que quase pode ser chamado de suposição: "É. É um debate que faz parte do nosso trabalho. Diante dessa afirmação eterna, eu respondo com uma resposta eterna: muito ou pouco, com base em quê? Na MotoGP, temos menos eletrônica do que uma moto de rua, temos mais do que ontem, menos do que há 12 anos, temos mais do que a 500... Mas minha opinião é: não. Não temos muito".

