MotoGP: Entenda matemática do 'match point' do heptacampeonato de Marc Márquez no Japão
Mesmo com o abandono na sprint do sábado, espanhol vai para a próxima etapa com chances reais de levantar o título
Após conquistar a 11ª vitória da temporada 2025 da MotoGP em 16 GPs disputados, Marc Márquez sai da parte europeia do calendário pronto para fechar o heptacampeonato da classe-rainha já na próxima etapa, o GP do Japão, marcado para o dia 28 de setembro.
Mesmo com o abandono na sprint do sábado, Márquez sai de Misano com impressionantes 512 pontos, contra 330 de Álex Márquez. São 182 tentos de vantagem para o hexacampeão.
Na matemática para o título, Marc não tem como ser campeão na sprint de Motegi, precisando aguardar até a corrida do domingo.
Durante o fim de semana no Japão, o espanhol tem uma missão simples: dos 37 pontos em jogo na etapa (12 da sprint e 25 da corrida principal), ele precisa apenas fazer três a mais que o irmão mais novo, elevando a diferença para 185 (total de pontos em jogo nas cinco etapas após Motegi), já que ele não perderia o título no critério de desempate.
ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários