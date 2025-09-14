Todas as categorias

MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Entenda matemática do 'match point' do heptacampeonato de Marc Márquez no Japão

Mesmo com o abandono na sprint do sábado, espanhol vai para a próxima etapa com chances reais de levantar o título

Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Após conquistar a 11ª vitória da temporada 2025 da MotoGP em 16 GPs disputados, Marc Márquez sai da parte europeia do calendário pronto para fechar o heptacampeonato da classe-rainha já na próxima etapa, o GP do Japão, marcado para o dia 28 de setembro.

Leia também:

Mesmo com o abandono na sprint do sábado, Márquez sai de Misano com impressionantes 512 pontos, contra 330 de Álex Márquez. São 182 tentos de vantagem para o hexacampeão.

Na matemática para o título, Marc não tem como ser campeão na sprint de Motegi, precisando aguardar até a corrida do domingo.

Durante o fim de semana no Japão, o espanhol tem uma missão simples: dos 37 pontos em jogo na etapa (12 da sprint e 25 da corrida principal), ele precisa apenas fazer três a mais que o irmão mais novo, elevando a diferença para 185 (total de pontos em jogo nas cinco etapas após Motegi), já que ele não perderia o título no critério de desempate.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Guilherme Longo MotoGP
