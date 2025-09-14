Após conquistar a 11ª vitória da temporada 2025 da MotoGP em 16 GPs disputados, Marc Márquez sai da parte europeia do calendário pronto para fechar o heptacampeonato da classe-rainha já na próxima etapa, o GP do Japão, marcado para o dia 28 de setembro.

Mesmo com o abandono na sprint do sábado, Márquez sai de Misano com impressionantes 512 pontos, contra 330 de Álex Márquez. São 182 tentos de vantagem para o hexacampeão.

Na matemática para o título, Marc não tem como ser campeão na sprint de Motegi, precisando aguardar até a corrida do domingo.

Durante o fim de semana no Japão, o espanhol tem uma missão simples: dos 37 pontos em jogo na etapa (12 da sprint e 25 da corrida principal), ele precisa apenas fazer três a mais que o irmão mais novo, elevando a diferença para 185 (total de pontos em jogo nas cinco etapas após Motegi), já que ele não perderia o título no critério de desempate.

