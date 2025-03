Desde o mês passado, a Honda não tem contado com um dos principais nomes de sua estrutura no paddock da MotoGP, com o chefe Alberto Puig tendo que comandar a ação à distância enquanto se recupera de uma cirurgia.

Puig precisou passar por uma cirurgia na perna esquerda, que o levou a perder os dois primeiros GPs da temporada, e que o deixará também de fora da etapa deste fim de semana, nos Estados Unidos.

Puig, que é ex-piloto, passou mais de três décadas lidando com a dor na perna esquerda, o que acabou forçando-o a se aposentar do motociclismo de competição em 1997. Os problemas começaram com um acidente durante o GP da França de 1995, em Le Mans.

Desde então, apenas as pessoas mais próximas a ele provavelmente sabem o número total de cirurgias a que ele foi submetido na perna. A operação mais recente foi realizada na semana anterior à abertura da Tailândia, no início de março.

Puig não gosta de ser o centro das atenções. Ele prefere que os holofotes estejam nos pilotos e na Honda, a empresa para a qual ele trabalhou durante quase toda a sua vida. Primeiro, como piloto - vencendo uma corrida de 500cc em Jerez (1995) e garantindo cinco subidas ao pódio -, depois como mentor de jovens talentos e, agora, como gerente da equipe de fábrica da Honda.

Para a empresa de Tóquio, Puig foi a figura central em um episódio de Behind the Dreams, uma série produzida pela Honda há dois anos. Nesse episódio, o espanhol conta tudo o que sofreu nos últimos 30 anos e como teve de conviver com a dor quase permanentemente.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: HRC

"A perna está lá, mas tenho pouca sensação ou movimento", disse Puig. "As lembranças do que aconteceu são terríveis - tanta dor e tantas cirurgias ao longo dos anos. Tem sido difícil desde então".

Ele não se encontra com a equipe de fábrica desde o último teste de pré-temporada em Buriram, 15 dias antes do início da temporada. Apesar disso, o catalão continua em contato constante com os membros da equipe, que o mantêm atualizado sobre o progresso da Honda. Um progresso que é encorajador, já que sua forma de 2025 indica que a recuperação pode finalmente estar no horizonte.

Puig se junta a dois pilotos lesionados - o atual campeão mundial Jorge Martín e seu colega piloto da Aprilia, Miguel Oliveira - como desfalques no Texas. Martín se machucou nos treinos de pré-temporada, enquanto Oliveira se envolveu em um acidente grave na corrida sprint do GP da Argentina.

