A MotoGP se aproxima da metade da temporada 2025 e, neste momento, os rumores do mercado da principal categoria do motociclismo mundial estão pegando fogo! Neste especial, o Motorsport.com traz para você o panorama dos contratos e as principais especulações que podem mexer no grid do próximo ano.

Situação atual do grid da MotoGP 2026:

EQUIPE PILOTO VALIDADE DO CONTRATO Ducati Lenovo Team Marc Márquez 2026 Francesco Bagnaia 2026 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio 2026 (Contrato Ducati) A confirmar - BK8 Gresini Racing MotoGP Álex Márquez 2026 Fermín Aldeguer 2026 (com opção até 2028 - Contrato Ducati) Monster Energy Yamaha MotoGP Team Fabio Quartararo 2026 Álex Rins 2026 Prima Pramac Yamaha MotoGP Miguel Oliveira 2026 Toprak Razgatlioglu 2026 ou 2027 Aprilia Racing Jorge Martín Plurianual Marco Bezzecchi Plurianual Trackhouse MotoGP Team Raúl Fernández 2026 Ai Ogura 2026 Honda HRC Castrol Joan Mir 2026 A confirmar - LCR Honda Somkiat Chantra 2025, com opção para 2026 A confirmar - Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder 2026 Pedro Acosta Plurianual Red Bull KTM Tech3 Maverick Viñales Plurianual Enea Bastianini Plurianual

Ducati

Na equipe oficial da Ducati o cenário parece estável para 2026. Com Marc Márquez sobrando na temporada 2025, a vaga do hexacampeão está bem assegurada. Francesco Bagnaia também aparenta estar em condições para seguir ao último ano de seu contrato atual. O status do bicampeão só estaria ameaçada caso o restante de seu campeonato seja um completo desastre.

Na VR46, as coisas parecem um pouco diferentes. Terceiro piloto com a moto atualizada da Ducati, Fabio di Giannantonio não vive um ano bom e, mesmo tendo um contrato direto com a montadora italiana, sua performance pode levar a uma quebra do acordo, um ano antes do fim previsto. Por outro lado, Franco Morbidelli tem contrato só até o fim de 2025, mas vem exibindo boa performance, além de ter o apoio incondicional de Valentino Rossi.

Já a Gresini pode manter sua dupla para o próximo ano. Mesmo com Álex Márquez vivendo a melhor temporada de sua carreira na MotoGP até aqui, o espanhol parece ter poucas chances de garantir uma vaga melhor dentro da estrutura da Ducati em 2026. Fermín Aldeguer começou decepcionando mas, aos poucos, vem se encontrando com a Desmosedici, apresentando uma melhora em seus resultados.

Yamaha

A Yamaha vive uma fase de incerteza. Na equipe oficial, Fabio Quartararo está confirmado para 2026. Mas a marca japonesa precisa apresentar melhoras caso queira manter o francês na chegada à nova era do regulamento técnico. Mas a situação de seu companheiro, Álex Rins, é mais complexa. O espanhol não consegue entregar resultados e, por isso, mesmo tendo contrato até o próximo ano, pode ter seu acordo rescindido.

Na Pramac, a chegada de Toprak fecha uma vaga muito cobiçada do grid do próximo ano. Em teoria, o turco assumirá a vaga de Jack Miller, cujo contrato se encerra neste ano. Inclusive, rumores surgidos nesta semana apontam que o australiano pode ir para a equipe oficial da Honda no Mundial de Superbike em 2026.

Mas, é importante notar que o futuro de Miguel Oliveira também está em xeque. Mesmo com contrato válido para 2026, o português não vive boa fase, e pode ter seu acordo rescindido. A Pramac visa uma dupla com um piloto experiente ao lado de um jovem talento, e Toprak já ocupa o espaço do rookie. Isso poderia fechar as portas para o brasileiro Diogo Moreira, mas o piloto da Moto2 pode ter suas esperanças renovadas caso a próxima montadora confirme o desastre que se avizinha...

KTM

E essa montadora é a KTM. Com dívidas bilionárias, os credores da marca austríaca tentam forçar uma redução de sua presença no mundo do esporte a motor, e seu programa na MotoGP pode ser diretamente impactado. Um rumor que circula pelo paddock há algumas semanas é que a Tech3 pode deixar de ser sua equipe satélite, com o time de Hervé Poncharal trocando a KTM pela Yamaha.

Tanto Maverick Viñales quanto Enea Bastianini têm contratos válidos para 2026, mas o espanhol não seria bem-vindo novamente à Yamaha após a sua saída controversa no meio da temporada 2021. Isso poderia abrir uma nova porta para Diogo Moreira.

Por outro lado, a equipe oficial da KTM vive um pesadelo próprio. Tanto Brad Binder quanto Pedro Acosta têm acordos válidos para 2026, mas o jovem espanhol vem deixando clara sua insatisfação com a queda de rendimento da marca, e os rumores apontam para uma saída de Acosta já no fim deste ano.

Honda

A Honda tem opções muito distintas em jogo para 2026: ela pode manter a dupla atual ou mesmo ter uma dupla totalmente nova. Luca Marini tem contrato válido somente para este ano, e busca negociar uma renovação, mas seu forte acidente nos treinos para as 8h de Suzuka pode atrapalhar seu caso. Já Joan Mir está, em teoria, garantido até 2026, mas a fase do campeão de 2020 é muito ruim, e ele pode ter seu acordo encerrado mais cedo por falta de performance.

A LCR também vive incertezas. Johann Zarco precisa negociar a renovação de seu contrato e, no momento, é o único dos quatro pilotos da Honda que está seguro para 2026. Mas o francês ainda pode ir para a equipe oficial. Já Somkiat Chantra tem a opção de renovação para o próximo ano, e a ligação com a Honda depõe a seu favor, mas sua performance em pista...

Aprilia

A Aprilia também vive uma fase de incertezas. O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, busca rescindir o contrato que tem com a marca no final de 2025, o que colocaria um nome importante no mercado. Já Marco Bezzecchi deve cumprir seu contrato até o fim. Na Trackhouse, tudo aponta para uma manutenção da dupla Ogura / Fernández.

