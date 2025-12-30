Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026

F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026

MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026

F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

MotoGP
MotoGP
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda
NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio

NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio
F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa

F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Pilotos fazem votação e elegem Verstappen como melhor de 2025; veja lista completa
Bortoleto fala sobre altos e baixos em sua estreia em casa na F1: "Ouvi a multidão gritando meu nome"

Bortoleto fala sobre altos e baixos em sua estreia em casa na F1: "Ouvi a multidão gritando meu nome"

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto fala sobre altos e baixos em sua estreia em casa na F1: "Ouvi a multidão gritando meu nome"
F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual
MotoGP

MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026

Brasileiro fará sua temporada de estreia na classe rainha do Mundial de Motovelocidade com a equipe satélite da Honda

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

A LCR, equipe satélite da Honda, anunciou a data de lançamento da moto da temporada 2026 da MotoGP, que marcará a estreia do brasileiro Diogo Moreira na classe rainha do Mundial de Motovelocidade.

Leia também:

Em um post em seu perfil no Instagram, a equipe confirmou que o evento será realizado no dia 01 de fevereiro, em local a ser anunciado.

 

A data do evento aponta para um lançamento no Sudeste Asiático, já que ela está entre o teste de shakedown e a primeira parte da pré-temporada, ambas marcadas para o circuito de Sepang. Na condição de novato, Moreira poderá participar da sessão inicial, marcada os dias 29, 30 e 31 de janeiro. A Gresini, equipe satélite da Ducati, fará seu evento em Kuala Lumpur, na Malásia, no dia 31.

Diogo terá o veterano Johann Zarco como companheiro de equipe em seu ano de estreia na MotoGP. O francês foi o melhor piloto do esquadrão Honda em 2025 e já tinha um contrato garantido com a LCR para 2026.

Antes do início da temporada, marcada para o início de março, na Tailândia, os pilotos terão uma segunda sessão de testes, marcada para o fim de fevereiro, no próprio circuito de Chang.

MARQUEZ, Moreira e mais: Pódio Cast elege os MELHORES das duas rodas em 2025

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
Lenda da NASCAR, Greg Biffle e sua família morrem em acidente aéreo nos EUA

Lenda da NASCAR, Greg Biffle e sua família morrem em acidente aéreo nos EUA

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Lenda da NASCAR, Greg Biffle e sua família morrem em acidente aéreo nos EUA
F1: Após perder o título de 2025, Verstappen confirma qual número usará em 2026

F1: Após perder o título de 2025, Verstappen confirma qual número usará em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após perder o título de 2025, Verstappen confirma qual número usará em 2026

Últimas notícias

F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026

F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026

MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026

F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

MotoGP
MGP MotoGP
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros