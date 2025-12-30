A LCR, equipe satélite da Honda, anunciou a data de lançamento da moto da temporada 2026 da MotoGP, que marcará a estreia do brasileiro Diogo Moreira na classe rainha do Mundial de Motovelocidade.

Em um post em seu perfil no Instagram, a equipe confirmou que o evento será realizado no dia 01 de fevereiro, em local a ser anunciado.

A data do evento aponta para um lançamento no Sudeste Asiático, já que ela está entre o teste de shakedown e a primeira parte da pré-temporada, ambas marcadas para o circuito de Sepang. Na condição de novato, Moreira poderá participar da sessão inicial, marcada os dias 29, 30 e 31 de janeiro. A Gresini, equipe satélite da Ducati, fará seu evento em Kuala Lumpur, na Malásia, no dia 31.

Diogo terá o veterano Johann Zarco como companheiro de equipe em seu ano de estreia na MotoGP. O francês foi o melhor piloto do esquadrão Honda em 2025 e já tinha um contrato garantido com a LCR para 2026.

Antes do início da temporada, marcada para o início de março, na Tailândia, os pilotos terão uma segunda sessão de testes, marcada para o fim de fevereiro, no próprio circuito de Chang.

