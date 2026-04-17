MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

Após uma queda violenta há pouco mais de uma semana, durante um dia de testes da Honda na Malásia, Aleix Espargaró passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (16) devido a uma fratura nas costas. Por meio de uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (17), o piloto reserva da MotoGP deu atualizações sobre seu estado de saúde depois da operação.

"Olá a todos. Ontem finalmente me operaram e fixaram as quatro vértebras. Foram mais de seis horas de cirurgia, nas quais o Dr. Fiol e sua equipe fizeram um trabalho excelente. Agora estou com bastante dor, mas já começando a me movimentar. Espero poder voltar para casa nos próximos dias. Um abraço a todos", escreveu o espanhol na legenda do post.

O piloto reserva da Honda foi para a Malásia na semana passada para participar de três dias de testes privados focados no desenvolvimento da RC213V, moto com a qual os pilotos oficiais da equipe competem nesta temporada. No entanto, no primeiro dia de testes, a terça-feira (7), Espargaró sofreu uma queda grave, resultando em lesões delicadas na região médio-alta das costas.

O espanhol voou para Barcelona logo após o acidente e foi internado no Hospital Universitário Dexeus-Quirón, onde passou por vários exames, os quais determinaram que a cirurgia era a melhor opção. Ele foi operado devido a uma fratura nas vértebras T3 e T4, na região dorsal e também aproveito a mesma cirurgia para fixar outras duas vértebras lesionadas no acidente.

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