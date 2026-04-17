MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras
Piloto reserva da Honda se acidentou em dia de teste na Malásia
Aleix Espargaro, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Após uma queda violenta há pouco mais de uma semana, durante um dia de testes da Honda na Malásia, Aleix Espargaró passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (16) devido a uma fratura nas costas. Por meio de uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (17), o piloto reserva da MotoGP deu atualizações sobre seu estado de saúde depois da operação.
"Olá a todos. Ontem finalmente me operaram e fixaram as quatro vértebras. Foram mais de seis horas de cirurgia, nas quais o Dr. Fiol e sua equipe fizeram um trabalho excelente. Agora estou com bastante dor, mas já começando a me movimentar. Espero poder voltar para casa nos próximos dias. Um abraço a todos", escreveu o espanhol na legenda do post.
O piloto reserva da Honda foi para a Malásia na semana passada para participar de três dias de testes privados focados no desenvolvimento da RC213V, moto com a qual os pilotos oficiais da equipe competem nesta temporada. No entanto, no primeiro dia de testes, a terça-feira (7), Espargaró sofreu uma queda grave, resultando em lesões delicadas na região médio-alta das costas.
O espanhol voou para Barcelona logo após o acidente e foi internado no Hospital Universitário Dexeus-Quirón, onde passou por vários exames, os quais determinaram que a cirurgia era a melhor opção. Ele foi operado devido a uma fratura nas vértebras T3 e T4, na região dorsal e também aproveito a mesma cirurgia para fixar outras duas vértebras lesionadas no acidente.
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