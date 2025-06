Aleix Espargaró, piloto veterano que completará 36 anos em 30 de julho, estreará na equipe de fábrica da Honda HRC na MotoGP, depois de passar mais de 20 anos competindo com fabricantes europeus.

Atualmente piloto de testes e desenvolvimento da HRC, ele substituirá o lesionado Luca Marini na equipe de fábrica. Esta será a terceira aparição de Espargaró na temporada, após disputar os GPs da Espanha e da Grã-Bretanha como wildcard com a equipe 'Honda HRC Team Test', ao lado do chefe técnico, Antonio Jiménez.

Depois de terminar em 17º em Jerez e não conseguir passar da quarta volta em Silverstone, o espanhol disse que não estava mais tão motivado para voltar a competir, pois a falta de ritmo o deixava longe de ser competitivo.

No entanto, a lesão de Marini durante um teste nas 8 Horas de Suzuka forçou a Honda a recrutar os pilotos de teste para substituir o italiano. Takaaki Nakagami, que também correu como wildcard em Le Mans, estreou na garagem oficial da Honda no último fim de semana.

O piloto japonês, em duas participações neste ano, tem 10 pontos e está em 20º lugar no geral do campeonato, que é fechado por Somkiat Chantra, Espargaró e Jorge Martín, que só pôde participar, devido a lesões, do GP do Catar, onde não marcou pontos.

Curiosamente, Espargaró já disputou mais corridas este ano, depois de se aposentar, do que Martín, que defende o título de 2024. Para o catalão, esta será a primeira corrida com a equipe de fábrica, onde seu irmão mais novo Pol Espargaró competiu por duas temporadas, e a fabricante com a qual ele estreou no Campeonato Mundial de 125cc em 2005.

Testes no Parque Balaton com Bradl

Enquanto Espargaró participará do GP da Holanda, a equipe de testes da Honda viajará para a nova pista de Balaton Park, na Hungria, onde outro piloto de desenvolvimento, o alemão Stefan Bradl, participará de um teste privado da Michelin para entender as exigências do asfalto do novo circuito, que estreará na MotoGP no fim de semana de 24 de agosto.

Pilotoss de outras equipes também estão participando do teste para coletar informações da pista para o fabricante de pneus. A Aprilia não pôde comparecer, pois seu piloto de testes, Lorenzo Savadori, está participando do GP da Holanda como substituto de Martín, portanto a Michelin organizará outro teste no final de julho.

