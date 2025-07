Apesar de ter se aposentado no final da temporada passada da MotoGP, Aleix Espargaró continua a fazer manchetes e está de volta aos holofotes depois de questionar por que a Aprilia está tentando "forçar" Jorge Martín a permanecer na equipe contra sua vontade.

O espanhol compartilha o mesmo agente que Martín, Albert Valera, e tem uma amizade próxima com o atual campeão. Os dois também são vizinhos em Andorra, onde são vistos com frequência fora das pistas.

Espargaró, que correu pela Aprilia na MotoGP de 2017 a 2024, tende a ser muito mais franco do que a maioria dos colegas. O resultado é que a opinião do espanhol muitas vezes tem mais peso no conflito aberto entre Martín e a Aprilia, com a qual o campeão da MotoGP de 2024 está querendo se separar no final da temporada.

Além do vínculo pessoal com o piloto #1, Espargaró desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da Aprilia, passando oito temporadas com a equipe e garantindo três vitórias na MotoGP com ela. O compromisso foi tão profundo que ele até fez uma tatuagem no antebraço direito com a inscrição "Capitano", simbolizando sua importância para o projeto.

Aleix Espargaro, Honda Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Depois de se aposentar como titular no final do ano passado, Espargaró agora atua como piloto de testes da Honda. A marca japonesa é a mesma fabricante interessada em contratar Martín, caso ele consiga resolver a disputa com a Aprilia.

Com a crise entre Martín e Aprilia em pleno andamento, Espargaró foi questionado sobre a posição de todas as partes envolvidas. Notavelmente, seus comentários vieram logo após Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, promotora do campeonato de MotoGP, intervir para avisar Martín que ele não será registrado para a próxima temporada, a menos que uma solução consensual seja alcançada - seja por meio de um acordo ou por meios legais.

"É uma situação muito triste e difícil para ambos os lados e eu posso entender os dois", disse Espargaró na Holanda, onde terminou em último lugar depois de ser ultrapassado por Somkiat Chantra nos estágios finais da corrida.

"Mas se há uma cláusula que permite que Martín deixe uma equipe e ele não quer estar lá, não entendo por que o outro lado forçaria alguém a ficar onde não quer estar".

Além de Martín, que está na fase final da recuperação de uma lesão, a figura que talvez tenha sofrido o maior golpe durante toda essa provação é seu agente, Valera. Foi ele quem introduziu a cláusula no contrato entre Martín e a Aprilia, que agora ele espera que permita que seu cliente seja liberado das obrigações com a fabricante italiana para o próximo ano.

"É um momento muito difícil para Albert que, na minha opinião, é o melhor dirigente do paddock. Já trabalhei com outros agentes e, quando ele redige um contrato, ninguém o faz como ele", enfatizou Espargaró.

Os comentários de Espargaró são apenas o mais recente episódio da disputa entre Martín e a Aprilia, que vem se arrastando desde maio. Depois que a história foi divulgada pela primeira vez pelo Motorsport.com, a saga está entrando em uma nova fase, já que o conflito continua a se agravar.

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!