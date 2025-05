Aleix Espargaró venceu em Silverstone em 2023 com a Aprilia e, no ano passado, estabeleceu o recorde da pista com a pole position. O agora piloto de testes da Honda ficou muito feliz com a vitória de sua antiga equipe, mas comentou a crise entre Jorge Martín, campeão de 2024 da MotoGP, e a marca italiana.

Todo mundo sabe que Martín assinou com a Aprilia no ano passado porque Espargaró o recomendou fortemente, uma situação que se tornou absolutamente bizarra com a intenção do campeão do ano passado de deixar a marca quando ele ainda nem sequer chegou lá.

Como o "ex-capitão" da marca, Aleix ficou muito feliz com a grande vitória de Marco Bezzecchi. "Sim, muito feliz, estou muito feliz pela Aprilia. Agora mesmo eles estavam sofrendo, e tanto eles quanto Marco, também com a lesão de Jorge... E estou muito feliz. Essa pista tinha que ser adequada para eles, essa moto é incrível de pilotar e Marco fez uma ótima corrida", explicou.

"Falei com Marco e ele me disse: 'É brutal como essa moto anda aqui, que divertido'. Foi uma ótima corrida hoje. Embora, para mim, Fabio Quartararo merecesse vencer, honestamente. Mas estou muito feliz por toda a equipe Aprilia", disse o agora piloto da Honda.

Aleix participou da etapa de Silverstone como wild card, seu segundo da temporada, mas não conseguiu terminar a quarta volta.

Como amigo de Martín, muitos acreditam que Aleix sugeriu a ele que fosse para a Honda, o que ele nega totalmente. Ainda menos agora, com a vitória da Aprilia, que certamente questiona o argumento de Martín e sua saída da Aprilia. "Sim, mas isso já era sabido. Ninguém no paddock que entende de motos acha que a Aprilia é uma moto ruim. Todo mundo sabe que é uma moto muito competitiva".

"E se você der essa moto a um campeão mundial, ela terá resultados. Não há fracasso. É como aqueles que duvidaram que Marc Márquez venceria com a melhor motocicleta do mundo. É rei, cavalo e sota [É simples]. É uma pena não ver Jorge com essa moto agora aqui", acrescentou.

A situação entre a Aprilia e Martín está muito complicada, e ainda mais depois das palavras de Massimo Rivola após a vitória, o que leva a crer que há um mau acordo.

"Jorge já sabe que com essa moto ele pode ser rápido. Este ano, assisti a muitas corridas com ele, repetições do ano passado, preparação para o wildcard em Jerez, Silverstone... e ele me disse: 'Nossa, como você estava se saindo aqui, como essa moto estava se saindo'. E é claro que eu me sairia bem, porque a moto é muito competitiva e o Jorge é muito bom. Nesse sentido, não há dúvida: Jorge e a Aprilia seriam rápidos".

Essas palavras nos levam a perguntar o que, na realidade, tem mantido Martín e a fabricante italiana separados.

"Não, obviamente não vou lhe dizer. Você não pode entender até que Jorge dê sua versão. E a partir daí, todos devem fazer seu trabalho, ter empatia, colocar-se no lugar dele, no lugar da Aprilia, e tirar suas próprias conclusões".

"Jorge é muito claro sobre por que tomou essa decisão, ele sofreu muito no hospital e, a partir daí, todos devem fazer seu próprio julgamento. Mas até que você ouça a versão dele, é difícil julgar", concluiu.

