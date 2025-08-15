"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

O bicampeão mundial de MotoGP, Casey Stoner, se manifestou de maneira taxativa contra o auxílio anti-capotagem que está sendo usado no GP da Áustria deste fim de semana.

As duras críticas do australiano, que se seguiram ao TL 1 no Red Bull Ring na sexta-feira, vieram na esteira de comentários semelhantes feitos pelos líderes Márc Márquez e Pedro Acosta um dia antes.

Stoner sentiu que o sistema de controle de estabilidade - como é oficialmente conhecido - era indicativo de uma tendência preocupante que repete os erros cometidos pela F1 no passado.

"Neste momento, estamos fazendo campeões a partir dos engenheiros", disse o campeão de 2007 e 2009. "Não estamos fazendo campeões dos pilotos. E estamos entrando em uma era de todos os erros que a Fórmula 1 cometeu. Tivemos todos esses exemplos no passado de coisas que não funcionaram, mas estamos apenas seguindo todas as direções de todos os problemas dos quais a F1 passou anos se livrando".

"Neste fim de semana, eles trouxeram um nível totalmente diferente de eletrônica. Falando com os pilotos, você pode literalmente girar o acelerador. Você tem quase 300 cavalos de potência, pode girar o acelerador e nada acontece. Você tem os melhores pilotos do mundo, pilotando as motos mais fáceis de pilotar do mundo, e não vejo isso como algo que me interesse", desabafou.

Casey Stoner Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Você não tem mais controle sobre o deslizamento. Já quando eu estava testando, pouco antes de parar [de pilotar completamente], eu não tinha permissão para usar mais a embreagem ao entrar na curva porque isso confundia o sistema. Portanto, não há mais nenhum elemento de habilidade em todos os aspectos. Só precisa frear com força, entrar na curva e então... todos os caras estão falando sobre como agora eles podem literalmente girar o acelerador, apertar um botão [que] reduz a velocidade. Há muita coisa acontecendo", explicou.

Stoner não acreditou na versão oficial de que o sistema de controle de estabilidade foi introduzido para tornar o esporte mais seguro.

"Não vejo isso como algo mais seguro. Se você tira todo o controle da traseira da moto, perde o medo da moto. E então você começa a se esforçar cada vez mais em um aspecto, que é a parte dianteira. E, se você perde a dianteira, muitas vezes ela volta para a pista. Já vimos acidentes catastróficos quando você perde a parte dianteira da motocicleta e ela volta", continuou.

"Portanto, quanto mais segura for a traseira, pior será a dianteira e aí veremos coisas piores novamente. Além disso, sua velocidade máxima no final da reta fica mais rápida novamente. A margem de erro nos pontos de frenagem é pequena e então todos estão no limite nessa área", falou.

As palavras de Stoner soaram verdadeiras na sessão de treinos que se seguiu logo após sua coletiva de imprensa. Embora não tenha havido nenhuma batida de lado, vários pilotos saíram da pista depois de exagerar nos freios. Alguns, como Enea Bastianini, fizeram isso várias vezes.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Embora deva ser observado que a frenagem é sempre um desafio no traçado de Spielberg, os 10 melhores pilotos da sessão - que passarão diretamente para o Q2 no sábado - foram, em grande parte, aqueles que se mantiveram firmes na frenagem.

Stoner não foi positivo em relação à redução da aerodinâmica e da capacidade do motor planejada para a MotoGP em 2027, juntamente com a proibição de dispositivos de altura de pilotagem.

Perguntado se as regras daquele ano foram longe o suficiente, o piloto de 39 anos respondeu: "Nem remotamente perto disso. Você está deixando a moto mais leve, então o ponto de frenagem fica menor. Na verdade, você será mais lento na velocidade máxima porque agora não há esse dispositivo de altura de pilotagem. Portanto, a velocidade máxima será menor com uma bicicleta mais leve. [Isso significa que] ao entrar na curva, os pontos de frenagem são mais curtos, com menos oportunidades de ultrapassagem".

"Sabe, elas ainda terão winglets e provavelmente terão velocidades de curva mais altas também. Portanto, isso criará ar turbulento em uma moto mais leve e continuarão tendo problemas de estabilidade e com a temperatura dos pneus".

Stoner também apontou o fator de custo envolvido na aerodinâmica: "Sabe, não faz muitos anos que estávamos falando [sobre como a MotoGP estava]. Meio que lutando e tentando cortar custos e todos esses tipos de coisas. [A aerodinâmica] certamente não está melhorando as coisas, é a coisa mais cara que você pode fazer. Eu simplesmente não sei como ninguém consegue enxergar os problemas. Cada passo que eles dão nessa direção está fazendo com que as coisas caminhem para o lado errado".

