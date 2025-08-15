Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Áustria

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

Bicampeão criticou o novo software anti-capotagem e algumas outras mudanças da categoria

Richard Asher
Publicado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O bicampeão mundial de MotoGP, Casey Stoner, se manifestou de maneira taxativa contra o auxílio anti-capotagem que está sendo usado no GP da Áustria deste fim de semana.

Leia também:

As duras críticas do australiano, que se seguiram ao TL 1 no Red Bull Ring na sexta-feira, vieram na esteira de comentários semelhantes feitos pelos líderes Márc Márquez e Pedro Acosta um dia antes.

Stoner sentiu que o sistema de controle de estabilidade - como é oficialmente conhecido - era indicativo de uma tendência preocupante que repete os erros cometidos pela F1 no passado.

"Neste momento, estamos fazendo campeões a partir dos engenheiros", disse o campeão de 2007 e 2009. "Não estamos fazendo campeões dos pilotos. E estamos entrando em uma era de todos os erros que a Fórmula 1 cometeu. Tivemos todos esses exemplos no passado de coisas que não funcionaram, mas estamos apenas seguindo todas as direções de todos os problemas dos quais a F1 passou anos se livrando".

"Neste fim de semana, eles trouxeram um nível totalmente diferente de eletrônica. Falando com os pilotos, você pode literalmente girar o acelerador. Você tem quase 300 cavalos de potência, pode girar o acelerador e nada acontece. Você tem os melhores pilotos do mundo, pilotando as motos mais fáceis de pilotar do mundo, e não vejo isso como algo que me interesse", desabafou. 

Casey Stoner

Casey Stoner

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Você não tem mais controle sobre o deslizamento. Já quando eu estava testando, pouco antes de parar [de pilotar completamente], eu não tinha permissão para usar mais a embreagem ao entrar na curva porque isso confundia o sistema. Portanto, não há mais nenhum elemento de habilidade em todos os aspectos. Só precisa frear com força, entrar na curva e então... todos os caras estão falando sobre como agora eles podem literalmente girar o acelerador, apertar um botão [que] reduz a velocidade. Há muita coisa acontecendo", explicou. 

Stoner não acreditou na versão oficial de que o sistema de controle de estabilidade foi introduzido para tornar o esporte mais seguro.

"Não vejo isso como algo mais seguro. Se você tira todo o controle da traseira da moto, perde o medo da moto. E então você começa a se esforçar cada vez mais em um aspecto, que é a parte dianteira. E, se você perde a dianteira, muitas vezes ela volta para a pista. Já vimos acidentes catastróficos quando você perde a parte dianteira da motocicleta e ela volta", continuou. 

"Portanto, quanto mais segura for a traseira, pior será a dianteira e aí veremos coisas piores novamente. Além disso, sua velocidade máxima no final da reta fica mais rápida novamente. A margem de erro nos pontos de frenagem é pequena e então todos estão no limite nessa área", falou. 

As palavras de Stoner soaram verdadeiras na sessão de treinos que se seguiu logo após sua coletiva de imprensa. Embora não tenha havido nenhuma batida de lado, vários pilotos saíram da pista depois de exagerar nos freios. Alguns, como Enea Bastianini, fizeram isso várias vezes.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Embora deva ser observado que a frenagem é sempre um desafio no traçado de Spielberg, os 10 melhores pilotos da sessão - que passarão diretamente para o Q2 no sábado - foram, em grande parte, aqueles que se mantiveram firmes na frenagem.

Stoner não foi positivo em relação à redução da aerodinâmica e da capacidade do motor planejada para a MotoGP em 2027, juntamente com a proibição de dispositivos de altura de pilotagem.

Perguntado se as regras daquele ano foram longe o suficiente, o piloto de 39 anos respondeu: "Nem remotamente perto disso. Você está deixando a moto mais leve, então o ponto de frenagem fica menor. Na verdade, você será mais lento na velocidade máxima porque agora não há esse dispositivo de altura de pilotagem. Portanto, a velocidade máxima será menor com uma bicicleta mais leve. [Isso significa que] ao entrar na curva, os pontos de frenagem são mais curtos, com menos oportunidades de ultrapassagem".

"Sabe, elas ainda terão winglets e provavelmente terão velocidades de curva mais altas também. Portanto, isso criará ar turbulento em uma moto mais leve e continuarão tendo problemas de estabilidade e com a temperatura dos pneus". 

Stoner também apontou o fator de custo envolvido na aerodinâmica: "Sabe, não faz muitos anos que estávamos falando [sobre como a MotoGP estava]. Meio que lutando e tentando cortar custos e todos esses tipos de coisas. [A aerodinâmica] certamente não está melhorando as coisas, é a coisa mais cara que você pode fazer. Eu simplesmente não sei como ninguém consegue enxergar os problemas. Cada passo que eles dão nessa direção está fazendo com que as coisas caminhem para o lado errado". 

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Richard Asher Fórmula 1 MotoGP Casey Stoner
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida

Principais comentários
Mais de
Richard Asher
MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida

MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida
GP da Alemanha iguala recorde de menor número de finalistas da era MotoGP

GP da Alemanha iguala recorde de menor número de finalistas da era MotoGP

MotoGP
GP da Alemanha
GP da Alemanha iguala recorde de menor número de finalistas da era MotoGP
MotoGP: Quartararo admite tensão na Yamaha por futuro do motor V4

MotoGP: Quartararo admite tensão na Yamaha por futuro do motor V4

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Quartararo admite tensão na Yamaha por futuro do motor V4
Mais de
Casey Stoner
MotoGP: Rossi e Stoner revivem rivalidade histórica em corrida de motocross na Itália

MotoGP: Rossi e Stoner revivem rivalidade histórica em corrida de motocross na Itália

MotoGP
MotoGP: Rossi e Stoner revivem rivalidade histórica em corrida de motocross na Itália
MotoGP: Convivência entre Bagnaia e Márquez dependerá de "quem a Ducati quer proteger mais"

MotoGP: Convivência entre Bagnaia e Márquez dependerá de "quem a Ducati quer proteger mais"

MotoGP
MotoGP: Convivência entre Bagnaia e Márquez dependerá de "quem a Ducati quer proteger mais"
Stoner detona MotoGP por "pior coisa que aconteceu com motociclismo"

Stoner detona MotoGP por "pior coisa que aconteceu com motociclismo"

MotoGP
Stoner detona MotoGP por "pior coisa que aconteceu com motociclismo"

Últimas notícias

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

MGP MotoGP
GP da Áustria
"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NSTR NASCAR Truck
Indianápolis
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros