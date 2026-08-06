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MotoGP: "Estamos esperando", diz Moreira sobre definição de sua equipe em 2027

Brasileiro pleiteia promoção ao time de fábrica no ano que vem, mas enfrenta a concorrência do jovem colombiano David Alonso, da Moto2; veja no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Atual campeão mundial da Moto2 e piloto da Honda LCR na MotoGP em 2026, ano em que faz sua temporada de estreia na classe rainha, o brasileiro Diogo Moreira voltou a ser questionado nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Grã-Bretanha, sobre sua possível promoção ao time de fábrica da marca japonesa na categoria, que já tem o francês Fabio Quartararo como um dos confirmados.

A vaga ao lado do campeão de 2021 pela Yamaha, porém, segue indefinida, já que, embora a Honda tenha Diogo e o jovem colombiano David Alonso, atualmente na Moto2, sob contrato, a fabricante nipônica ainda não confirmou por quais equipes eles correrão.

O editor recomenda:

O veterano francês Johann Zarco, da LCR, também tem contrato com a Honda, mas já teve sua permanência na escuderia satélite confirmada para 2027, diferentemente do caso de Diogo.

Alonso, por sua vez, ainda tenta se cacifar à briga pelo título da Moto2, conquistado pelo brasileiro em 2025 -- enquanto isso, Diogo vem tentando convencer a Honda de que merece a promoção ao time 'de fábrica'.

O próprio Diogo, aliás, havia dito, antes das férias de verão europeu da MotoGP, que poderia ter novidades sobre o tema no retobrno da categoria às atividades, que acontece justamente neste fim de semana, em Silverstone.

Moreira, porém, afirmou que segue "esperando" uma definição: “Com certeza será assim durante todo o fim de semana, com essa pergunta. Mas nós estamos na mesma situação. Estamos esperando”.

“Mas eu não preciso pensar nessas coisas. Acho que temos muito mais coisas importantes para pensar e, no fim, precisamos fazer nosso trabalho durante a temporada”.

“Vou tentar ficar focado neste fim de semana. Vamos ver. Com certeza, teremos notícias em breve”, completou o brasileiro da LCR. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da Grã-Bretanha e da MotoGP 2026 via site e também no PÓDIO CAST. Veja a atração:

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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