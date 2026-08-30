Diogo Moreira teve mais um fim de semana de destaque na MotoGP, agora em Aragón. O brasileiro pontuou nas duas provas, com um sétimo lugar na sprint e um nono no domingo. E em meio à incerteza sobre seu futuro, o piloto da LCR sabe que vem fazendo um bom trabalho.

Moreira chegou à prova deste fim de semana ainda sem saber por qual equipe correrá em 2027, seja seguindo com a LCR ao lado de Johann Zarco ou formando dupla com Fabio Quartararo na equipe oficial. Durante a passagem por Aragón, sua promoção foi defendida por pilotos como Luca Marini e Cal Crutchlow.

No sábado, Diogo brilhou ao arriscar sair com o pneu macio na traseira, terminando em sétimo, repetindo seu melhor resultado em sprint. No domingo, protagonizou belas disputas, em especial com Enea Bastianini na reta final do GP, terminando em nono. E fazendo um balanço de sua performance, o brasileiro mostrou confiança.

"No início, era difícil, porque sabíamos que a situação seria mais complicada para nós com o pneu médio. Aí eu consegui entrar na disputa, e foi legal. Cometi um erro na última volta, no último setor e, no fim, cruzei a linha de chegada em nono. Estamos fazendo um bom trabalho e foi um fim de semana consistente. Vamos seguir trabalhando assim".

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