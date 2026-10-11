MotoGP: "Estava tentando terminar a corrida e não cair de novo", diz Moreira após 16º em Mandalika
Brasileiro da LCR reclamou o fim de semana todo sobre a falta de performance da moto
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira completou neste domingo um fim de semana para esquecer no GP da Indonésia de MotoGP. Sem conseguir encontrar rendimento em sua moto durante toda a etapa, o foco do brasileiro na prova principal foi evitar a quarta queda em três dias.
Desde o primeiro treino da sexta, o brasileiro vinha reclamando da falta de sensação em cima da moto, inclusive na dianteira, que vinha sendo a salvação da Honda. Moreira não conseguiu ir além da 21ª posição na classificação, terminando a sprint em 17º e a corrida principal em 16º.
O resultado representa um contraste enorme para as expectativas que o brasileiro tinha para este fim de semana, não apenas pelo pódio na sprint de Motegi como também pela sua boa relação com Mandalika: considerada sua pista favorita, Moreira é o único piloto em todo o Mundial com mais de uma vitória no circuito.
Falando com os jornalistas após a corrida, Moreira lamentou o fim de semana ruim.
"Foi um fim de semana super difícil, com certeza. No fim, eu estava apenas tentando terminar a corrida e não cair de novo. Estava tentando apenas superar esse fim de semana".
Questionado sobre suas expectativas para a próxima etapa, o GP da Austrália em Phillip Island, o brasileiro tentou evitar previsões.
"Por enquanto nenhuma [expectativa]. Porque, no fim das contas, chegamos aqui, nessa pista que eu gosto de pilotar e que a Honda foi bem no ano passado e não deu certo. Então precisamos chegar na Austrália e ver o que acontece".
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