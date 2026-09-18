MotoGP: "Estou bravo porque não fiz uma volta perfeita", lamenta Moreira

Diogo Moreira chegou a figurar entre o top 10 da classificação durante o segundo treino livre para o GP da Áustria de MotoGP nesta sexta-feira, no Red Bull Ring. Mas a falta de uma volta melhor nos minutos finais derrubou o brasileiro, que terminou apenas em 13º, obrigando-o a disputar o Q1 da classificação no sábado.

O brasileiro protagonizou cenas curiosas nesta sexta no Red Bull Ring, ao seguir de perto Marc Márquez durante o TL2, buscando aprender as linhas ideais. Mas após uma ótima volta na primeira parte da sessão, uma série de pequenos erros custaram a Moreira o que ele via como uma chance fácil de passar para o Q2, algo que irritou o piloto da LCR.

"Estou bravo porque não fiz uma volta perfeita", disse aos jornalistas após o fim das atividades. Eu estava cometendo erros em diferentes setores. Eu acho que era fácil passar direto para o Q2. Mas temos mais uma tentativa amanhã. E eu me senti confortável durante o dia".

"Estava tentando seguir Marc para ver as melhores linhas. Depois disso, tentei fazer minha volta sozinho. A primeira volta foi boa, mas errei na segunda e na terceira. O negócio é manter a calma para acertar tudo".

Para Diogo, o grande problema desta sexta-feira foi acertar a frenagem, em uma pista onde a entrada e a saída de curvas fazem toda a diferença.

"O erro foi na frenagem, porque aqui é difícil fazer uma volta perfeita. Você precisa parar bem e fazer a curva melhor ainda. E quando eu estava atrás de Marc, eu estava lutando contra a moto para frear".

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