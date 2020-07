MotoGP: Etapa de Austin é cancelada por impacto da pandemia

A menos de duas semanas do início da temporada 2020, a MotoGP busca aumentar o número de etapas do calendário, tentando incluir as provas de fora da Europa que ainda não foram canceladas. Mas uma delas a categoria não poderá contar: o GP das Américas em Austin.

A página oficial do Circuito das Américas anunciou, nesta quarta-feira, que o próximo evento da MotoGP no local será apenas em abril de 2021.

A pandemia da Covid-19 causou um forte impacto no calendário de 2020, com todas as corridas marcadas até junho tendo que ser adiadas ou canceladas. Mas, no mês passado, a MotoGP anunciou um novo cronograma com 13 provas começando em 19 de julho em Jerez, com o GP da Espanha.

O GP das Américas havia sido inicialmente adiado para 13 a 15 de novembro, como parte de uma rodada tripla com Argentina e Valência, mas o aumento no número de casos no estado do Texas colocou a prova como dúvida.

A MotoGP deixou algumas semanas livres no calendário em novembro e dezembro para provas fora da Europa caso sejam possíveis, e uma decisão final sobre o cronograma deve sair ainda em julho.

Mas o Circuito revelou em suas contas nas redes sociais que a prova desse ano foi cancelada. Além disso, já revelou a data da edição de 2021 do evento: 16 a 18 de abril.

Com o cancelamento do GP das Américas, restam apenas três provas em aberto para a MotoGP: Argentina, Tailândia e Malásia. A prova americana se junta a Catar, Holanda, Finlândia, Alemanha, Japão, Austrália e Itália na lista de canceladas.

A queda da prova da MotoGP também coloca um grande ponto de interrogação na realização do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1.

