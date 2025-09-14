A frustração na Ducati só aumenta com o momento ruim de Francesco Bagnaia na temporada 2025 da MotoGP a ponta do gerente geral da marca italiana, Gigi Dall'Igna, afirmar que "também perdeu a paciência com Pecco" após o abandono no GP de San Marino deste domingo.

Bagnaia saiu de mãos vazias da etapa de Misano deste fim de semana, depois de lutar para chegar em 13º na sprint e abandonar na corrida principal enquanto estava em oitavo. Essa foi a segunda vez nesta temporada em que ele saiu zerado de um fim de semana, tendo passado por uma etapa muito complicada em Le Mans, impactada pela chuva.

Pecco já havia demonstrado sinais de frustração após a sprint de sábado em Misano, onde caiu rapidamente na classificação depois de largar em oitavo lugar, admitindo que sua paciência estava se esgotando.

"Minha paciência está se esgotando. É difícil", disse ele à Sky Itália no sábado. "Meu esforço é enorme, minha cabeça está forte. Não vou perder a confiança no meu potencial e na minha equipe. Continuaremos a trabalhar e um dia voltaremos. Espero que seja em breve".

"Temos que trabalhar mais. Isso não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo. Temos que olhar os dados e entender o que está acontecendo, alguém tem que me explicar. Estou vivendo um pesadelo".

Isso ecoou os comentários feitos por Bagnaia após o GP da Áustria, quando ele exigiu uma resposta da Ducati sobre suas inexplicáveis dificuldades com a GP25. As tensões também têm aumentado em Borgo Panigale por causa dos resultados ruins do bicampeão de MotoGP, com o chefe de equipe Davide Tardozzi dizendo que ele precisa aprender a contornar os problemas.

Até agora, Dall'Igna tinha sido mais diplomático em sua avaliação, afirmando em Barcelona que o italiano não estava sentindo confortável com a GP25 como se sentia com a GP24, moto com a qual venceu 11 GPs no ano passado.

No entanto, quando os últimos comentários de Bagnaia foram apresentados a ele no domingo pela Sky, ele deu uma resposta direta: "Eu também perdi a paciência, assim como os fãs de Pecco. Acho que é normal dizer essas coisas quando os resultados não estão aparecendo".

Gigi Dall'Igna, Gerente Geral da Ducati Corse Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A MotoGP realizará seu último teste da temporada em Misano na segunda, oferecendo às fabricantes não-concessionárias a chance de experimentar novas atualizações fora de um fim de semana. O teste anterior, em Aragón foi crucial para o companheiro de equipe de Bagnaia, Márquez, permitindo que ele aprimorasse uma configuração que estabeleceu a base para sua sequência dominante na segunda metade da temporada.

No entanto, Dall'Igna advertiu contra a expectativa de milagres para Bagnaia no teste de Misano, dizendo: "É claro que não se pode tirar um coelho da cartola em um único dia de testes. Será um dia importante, e espero que os testes sejam proveitosos. Tudo é certamente importante, mas nada de fundamental acontecerá".

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!