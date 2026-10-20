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Atividade proposta pela proprietária dos dois campeonatos acontecerá no sábado

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
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Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como adiantado pelo Motorsport.com em 29 de julho, o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 terá uma exibição da MotoGP, com o objetivo de apresentar o Mundial de motovelocidade aos fãs norte-americanos. 

No sábado, quatro motos irão para a pista, buscando a maior velocidade possível no traçado de Austin, que também recebe o GP de MotoGP. Nesse caso, as motos da categoria ultrapassam os 360 km/h.

Em comunicado emitido pelo campeonato, a união da F1 e da MotoGP no mesmo fim de semana é definida como "um marco para o automobilismo mundial". 

"Esta exibição e outras atividades para os fãs marcarão a primeira vez que a MotoGP faz parte de um fim de semana de GP de F1, perante uma multidão que, segundo as previsões, ultrapassará os 400.000 espectadores durante o evento", explicam.

Dani Pedrosa, tricampeão de categorias de base da MotoGP, Nicolò Bulega, atual campeão do mundial de SuperBike, Andrea Dovizioso, reserva da Yamaha e Lorenzo Savadori, reserva da Aprilia, pilotarão as motos. 

A exibição será no sábado, 24 de outubro, a partir das 11h40 do horário local com duração prevista de 20 minutos, antes da sessão de treinos livres da F1. 

A iniciativa partiu da Liberty Media, empresa proprietária dos dois campeonatos, mas não poderá contar com os titulares da MotoGP pois, neste mesmo fim de semana, acontece em Phillip Island o GP da Autrália. 

Além da ação em pista, a MotoGP contará com um espaço dedicado aos fãs na 'Fan Zone' do circuito durante todo o fim de semana, onde serão exibidas as quatro motocicletas que foram para a pista. As equipes e pilotos de MotoGP estarão presentes de quinta-feira a domingo.

"É sempre especial pilotar uma moto de MotoGP no COTA, um dos circuitos mais emblemáticos do mundo", explica Pedrosa, campeão nas categorias de 125cc e 250cc, e múltiplo vencedor de corridas em MotoGP.

"O GP dos Estados Unidos é um evento verdadeiramente único e especial. Atrai uma multidão incrível e proporciona uma oportunidade fantástica para mostrar aos fãs o que torna a MotoGP tão emocionante. A velocidade, o som e o desempenho destas motos são algo que tem de ser vivido pessoalmente e estou muito ansioso por partilhar essa experiência com todos em Austin", completou. 

Embora não esteja confirmado, o evento poderá contar com a presença de Carmelo Ezpeleta, CEO do MotoGP, que já esteve presente no GP de Espanha de F1, dando a bandeirada final a convite dos principais executivos da Liberty.

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