MotoGP: Bezzecchi faz a pole do GP de San Marino, em Misano; Marc Márquez é 4º
Classificação teve duas rápidas bandeiras amarelas, por conta das quedas de Bastianini e Acosta
A MotoGP definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP de San Marino, 16ª etapa da temporada 2025. Em Misano, Marco Bezzecchi surpreendeu no final para garantir a pole position, à frente de Álex Márquez e Fabio Quartararo, enquanto Marc Márquez larga logo atrás, em quarto.
Q1
Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Fabio Quartararo, Fermín Aldeguer, Brad Binder, Raúl Fernámdez, Ai Ougura, Álex Rins, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Jack Miller, Augusto Fernández, Somkiat Chantra e Maverick Viñales.
No meio da sessão, uma bandeira amarela após uma queda em alta velocidade de Bastianini. Felizmente tudo ok com o piloto após o incidente.
No final, Fabio Quartararo voou para garantir a melhor volta da sessão, 01min30s481, botando impressionantes 0s371 em cima de Fermín Aldeguer, que também avançou para o Q2. Os demais, garantiram suas posições para o grid da sprint e do GP, ficando, nesta ordem, de 13º a 24º: Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Ai Ogura, Brad Binder, Maverick Viñales, Álex Rins, Johann Zarco, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernández e Somkiat Chantra.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|9
|
1'30.481
|168.220
|292
|2
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.371
1'30.852
|0.371
|167.534
|3
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|8
|
+0.463
1'30.944
|0.092
|167.364
|296
|4
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+0.496
1'30.977
|0.033
|167.303
|295
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|9
|
+0.496
1'30.977
|0.000
|167.303
|293
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.534
1'31.015
|0.038
|167.233
|7
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|7
|
+0.606
1'31.087
|0.072
|167.101
|294
|8
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|9
|
+0.763
1'31.244
|0.157
|166.814
|295
|9
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|8
|
+0.791
1'31.272
|0.028
|166.763
|288
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.883
1'31.364
|0.092
|166.595
|293
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.896
1'31.377
|0.013
|166.571
|291
|12
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|8
|
+1.331
1'31.812
|0.435
|165.782
|291
|13
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|8
|
+1.909
1'32.390
|0.578
|164.745
|295
Q2
Fabio Quartararo e Fermín Aldeguer garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Joan Mir, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín e Marco Bezzecchi.
Durante o Q2, mais problemas para a KTM, agora com Pedro Acosta, que também foi ao chão, complicando sua classificação.
No final, Marco Bezzecchi garantiu a pole com um tempo de 01min30s134 feito após o fim da regressiva, ficando menos de um décimo à frente de Álex Márquez, com Fabio Quartararo fechando a primeira fila, enquanto Marc Márquez foi o quarto. Completam as posições de quarto a 12º: Franco Morbidelli, Luca Marini, Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta e Fermín Aldeguer.
A MotoGP volta à pista de Misano ainda neste sábado. A corrida sprint do GP de San Marino tem largada marcada para 10h. Todas as sessões com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|9
|
1'30.134
|168.868
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.088
1'30.222
|0.088
|168.703
|3
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|9
|
+0.094
1'30.228
|0.006
|168.692
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|8
|
+0.218
1'30.352
|0.124
|168.461
|5
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.249
1'30.383
|0.031
|168.403
|6
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|9
|
+0.256
1'30.390
|0.007
|168.390
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.261
1'30.395
|0.005
|168.380
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|9
|
+0.280
1'30.414
|0.019
|168.345
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|9
|
+0.352
1'30.486
|0.072
|168.211
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|5
|
+0.482
1'30.616
|0.130
|167.970
|11
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|8
|
+0.847
1'30.981
|0.365
|167.296
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
