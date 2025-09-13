Todas as categorias

Relato de classificação
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Bezzecchi faz a pole do GP de San Marino, em Misano; Marc Márquez é 4º

Classificação teve duas rápidas bandeiras amarelas, por conta das quedas de Bastianini e Acosta

Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP de San Marino, 16ª etapa da temporada 2025. Em Misano, Marco Bezzecchi surpreendeu no final para garantir a pole position, à frente de Álex Márquez e Fabio Quartararo, enquanto Marc Márquez larga logo atrás, em quarto.

Leia também:
 

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Fabio Quartararo, Fermín Aldeguer, Brad Binder, Raúl Fernámdez, Ai Ougura, Álex Rins, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Jack Miller, Augusto Fernández, Somkiat Chantra e Maverick Viñales.

No meio da sessão, uma bandeira amarela após uma queda em alta velocidade de Bastianini. Felizmente tudo ok com o piloto após o incidente.

 

No final, Fabio Quartararo voou para garantir a melhor volta da sessão, 01min30s481, botando impressionantes 0s371 em cima de Fermín Aldeguer, que também avançou para o Q2. Os demais, garantiram suas posições para o grid da sprint e do GP, ficando, nesta ordem, de 13º a 24º: Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Ai Ogura, Brad Binder, Maverick Viñales, Álex Rins, Johann Zarco, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernández e Somkiat Chantra.

Resultado do Q1 (Posições de 13º a 21º nos grids):

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 9

1'30.481

   168.220 292
2 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.371

1'30.852

 0.371 167.534  
3 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 8

+0.463

1'30.944

 0.092 167.364 296
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.496

1'30.977

 0.033 167.303 295
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.496

1'30.977

 0.000 167.303 293
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.534

1'31.015

 0.038 167.233  
7 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+0.606

1'31.087

 0.072 167.101 294
8 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 9

+0.763

1'31.244

 0.157 166.814 295
9 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 8

+0.791

1'31.272

 0.028 166.763 288
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.883

1'31.364

 0.092 166.595 293
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.896

1'31.377

 0.013 166.571 291
12 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 8

+1.331

1'31.812

 0.435 165.782 291
13 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 8

+1.909

1'32.390

 0.578 164.745 295
Ver resultados completos  
 

Q2

Fabio Quartararo e Fermín Aldeguer garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Joan Mir, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín e Marco Bezzecchi.

 

Durante o Q2, mais problemas para a KTM, agora com Pedro Acosta, que também foi ao chão, complicando sua classificação.

No final, Marco Bezzecchi garantiu a pole com um tempo de 01min30s134 feito após o fim da regressiva, ficando menos de um décimo à frente de Álex Márquez, com Fabio Quartararo fechando a primeira fila, enquanto Marc Márquez foi o quarto. Completam as posições de quarto a 12º: Franco Morbidelli, Luca Marini, Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta e Fermín Aldeguer.

A MotoGP volta à pista de Misano ainda neste sábado. A corrida sprint do GP de San Marino tem largada marcada para 10h. Todas as sessões com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

Resultado do Q2 (Posições de 01º a 12º nos grids):

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

1'30.134

   168.868  
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.088

1'30.222

 0.088 168.703  
3 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 9

+0.094

1'30.228

 0.006 168.692  
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.218

1'30.352

 0.124 168.461  
5 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.249

1'30.383

 0.031 168.403  
6 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 9

+0.256

1'30.390

 0.007 168.390  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.261

1'30.395

 0.005 168.380  
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+0.280

1'30.414

 0.019 168.345  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.352

1'30.486

 0.072 168.211  
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 5

+0.482

1'30.616

 0.130 167.970  
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 8

+0.847

1'30.981

 0.365 167.296  
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

 

      
Ver resultados completos  

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

In this article
Guilherme Longo MotoGP
Principais comentários
Últimas notícias

Filtros