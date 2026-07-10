MotoGP: Fernández bate Márquez e lidera TL1 na Alemanha; Moreira é 18º

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Relato do treino livre
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Segunda sessão é também nesta sexta-feira, a partir das 10h (Brasília), enquanto o sábado é reservado para o quali (5h50) e para a sprint (10h), na ESPN 4

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Piloto da Trackhouse Aprilia, o espanhol Raúl Fernández liderou o treino livre 1 para o GP da Alemanha de MotoGP. Atrás dele, a apenas meio décimo, terminou o compatriota Marc Márquez, da Ducati oficial de fábrica.

O editor recomenda:

O atual campeão se recuperou perfeitamente de uma queda que sofreu nos primeiros instantes, um deslize sem importância, para ficar à frente do italiano Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati.

O quarto melhor tempo foi do espanhol Joan Mir, da Honda. Quem completou o top 5 foi o australiano Jack Miller, da Pramac Yamaha. O espanhol Álex Márquez, da Gresini Ducati, ficou em sexto, à frente do compatriota Álex Rins, da Yamaha de fábrica.

O italiano da Aprilia Marco Bezzecchi, que não pontuou em nenhum dos três últimos domingos, não conseguiu ir além do oitavo lugar. Atrás dele, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi nono com a VR46, enquanto o espanhol Jorge Martín, líder do Mundial com a Aprilia, fechou o top 10. O brasileiro Diogo Moreira, da Honda LCR, terminou em 18º no Sachsenring.

TL1 da MotoGP na Alemanha:

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'20.829

   162.342 298
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.051

1'20.880

 0.051 162.240 302
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.107

1'20.936

 0.056 162.128 300
4 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 20

+0.115

1'20.944

 0.008 162.112 301
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.171

1'21.000

 0.056 162.000 296
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.173

1'21.002

 0.002 161.996 301
7 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 20

+0.488

1'21.317

 0.315 161.368 299
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 21

+0.541

1'21.370

 0.053 161.263 303
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.552

1'21.381

 0.011 161.241 297
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.663

1'21.492

 0.111 161.021 298
11 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.671

1'21.500

 0.008 161.006 301
12 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+0.756

1'21.585

 0.085 160.838 301
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.760

1'21.589

 0.004 160.830 300
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.764

1'21.593

 0.004 160.822 303
15 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 20

+0.856

1'21.685

 0.092 160.641 295
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+0.897

1'21.726

 0.041 160.560 298
17 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.921

1'21.750

 0.024 160.513 303
18 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 21

+0.921

1'21.750

 0.000 160.513 300
19 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.936

1'21.765

 0.015 160.484 301
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.960

1'21.789

 0.024 160.437 300
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 18

+1.754

1'22.583

 0.794 158.894 298
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