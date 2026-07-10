MotoGP: Fernández bate Márquez e lidera TL1 na Alemanha; Moreira é 18º

Piloto da Trackhouse Aprilia, o espanhol Raúl Fernández liderou o treino livre 1 para o GP da Alemanha de MotoGP. Atrás dele, a apenas meio décimo, terminou o compatriota Marc Márquez, da Ducati oficial de fábrica.

O atual campeão se recuperou perfeitamente de uma queda que sofreu nos primeiros instantes, um deslize sem importância, para ficar à frente do italiano Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati.

O quarto melhor tempo foi do espanhol Joan Mir, da Honda. Quem completou o top 5 foi o australiano Jack Miller, da Pramac Yamaha. O espanhol Álex Márquez, da Gresini Ducati, ficou em sexto, à frente do compatriota Álex Rins, da Yamaha de fábrica.

O italiano da Aprilia Marco Bezzecchi, que não pontuou em nenhum dos três últimos domingos, não conseguiu ir além do oitavo lugar. Atrás dele, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi nono com a VR46, enquanto o espanhol Jorge Martín, líder do Mundial com a Aprilia, fechou o top 10. O brasileiro Diogo Moreira, da Honda LCR, terminou em 18º no Sachsenring.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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