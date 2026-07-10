MotoGP: Fernández bate Márquez e lidera TL1 na Alemanha; Moreira é 18º
Segunda sessão é também nesta sexta-feira, a partir das 10h (Brasília), enquanto o sábado é reservado para o quali (5h50) e para a sprint (10h), na ESPN 4
Piloto da Trackhouse Aprilia, o espanhol Raúl Fernández liderou o treino livre 1 para o GP da Alemanha de MotoGP. Atrás dele, a apenas meio décimo, terminou o compatriota Marc Márquez, da Ducati oficial de fábrica.
O atual campeão se recuperou perfeitamente de uma queda que sofreu nos primeiros instantes, um deslize sem importância, para ficar à frente do italiano Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati.
O quarto melhor tempo foi do espanhol Joan Mir, da Honda. Quem completou o top 5 foi o australiano Jack Miller, da Pramac Yamaha. O espanhol Álex Márquez, da Gresini Ducati, ficou em sexto, à frente do compatriota Álex Rins, da Yamaha de fábrica.
O italiano da Aprilia Marco Bezzecchi, que não pontuou em nenhum dos três últimos domingos, não conseguiu ir além do oitavo lugar. Atrás dele, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi nono com a VR46, enquanto o espanhol Jorge Martín, líder do Mundial com a Aprilia, fechou o top 10. O brasileiro Diogo Moreira, da Honda LCR, terminou em 18º no Sachsenring.
TL1 da MotoGP na Alemanha:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|22
|
1'20.829
|162.342
|298
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+0.051
1'20.880
|0.051
|162.240
|302
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
+0.107
1'20.936
|0.056
|162.128
|300
|4
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|20
|
+0.115
1'20.944
|0.008
|162.112
|301
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+0.171
1'21.000
|0.056
|162.000
|296
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|
+0.173
1'21.002
|0.002
|161.996
|301
|7
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|20
|
+0.488
1'21.317
|0.315
|161.368
|299
|8
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|21
|
+0.541
1'21.370
|0.053
|161.263
|303
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|16
|
+0.552
1'21.381
|0.011
|161.241
|297
|10
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+0.663
1'21.492
|0.111
|161.021
|298
|11
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|17
|
+0.671
1'21.500
|0.008
|161.006
|301
|12
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+0.756
1'21.585
|0.085
|160.838
|301
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+0.760
1'21.589
|0.004
|160.830
|300
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|20
|
+0.764
1'21.593
|0.004
|160.822
|303
|15
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|20
|
+0.856
1'21.685
|0.092
|160.641
|295
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|22
|
+0.897
1'21.726
|0.041
|160.560
|298
|17
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|24
|
+0.921
1'21.750
|0.024
|160.513
|303
|18
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|21
|
+0.921
1'21.750
|0.000
|160.513
|300
|19
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|17
|
+0.936
1'21.765
|0.015
|160.484
|301
|20
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+0.960
1'21.789
|0.024
|160.437
|300
|21
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|18
|
+1.754
1'22.583
|0.794
|158.894
|298
|Ver resultados completos
ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve
WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono
F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários