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MotoGP - Fernández detona Bezzecchi por acidente na largada da sprint: "Ele sabe que não podia ter feito isso"

Pilotos da Aprilia foram ao chão na primeira curva, abrindo caminho para uma importante vitória de Marc Márquez

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
"Marco war unprofessionell": Fernandez schimpft nach Startcrash auf Bezzecchi

A corrida sprint do GP da Indonésia de MotoGP terminou de forma tensa para o lado da Aprilia, não somente pelos problemas de Jorge Martín, que lhe custaram a vitória do sábado e a liderança do campeonato - ambas perdidas para Marc Márquez - mas, em especial, pelo acidente entre Raúl Fernández e Marco Bezzecchi na largada.

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Os dois pilotos haviam garantido as duas primeiras posições no grid, com Fernández à frente. Mas a corrida de ambos acabou em poucos metros, com o piloto da Trackhouse terminando com uma fissura no dedo e a dúvida se conseguirá alinhar no grid amanhã.

Ao chegar à primeira curva, Bezzecchi abriu sua trajetória e acabou levando Fernández para o lado de fora. Quando os dois começaram a inclinação para fazer a curva, o italiano acabou levantando de leve a moto e perdeu aderência. Os dois se tocaram e acabaram na brita.

Por isso, Fernández não poupou críticas ao italiano após o fim da prova em entrevista aos jornalistas.

"Neste momento já estou um pouco anestesiado. A fúria, a raiva que tenho em mim pesam mais do que a dor. Tenho um dedo fraturado, uma pequena fissura. Amanhã vou testar no aquecimento, porque me declararam apto, mas minha mão está muito inchada".

"O pior de tudo é a frustração de saber que Marco fez algo que não deveria ter feito. Uma pessoa pode cair, se levanta e ok. Mas é muito feio chegarmos os dois à primeira frenagem, sendo os dois pilotos da Aprilia e ele concentrar-se apenas em me empurrar para fora".

"Isso deixou a porta aberta para duas Ducatis. Sinto muito pela minha equipe, pela Aprilia, mas o que ele fez não foi profissional. Ele queria chegar na frenagem à minha frente e foi nisso que se concentrou, sem pensar que não estávamos sozinhos".

Já Bezzecchi estava mais calmo em suas entrevistas, afirmando que não havia nada que pudesse ter feito e que o caso foi apenas um incidente de corrida.

"Eu estava apenas me colocando na melhor situação possível para o ponto de frenagem. Eu sabia que Marc tentaria ultrapassar, mas era inútil para mim tentar forçar demais e talvez jogar fora toda a corrida na primeira curva. E foi o que aconteceu".

"Se Raúl está bravo, desculpa mas, honestamente, foi ele quem me tocou. No fim, não há nada para ele ficar irritado. Eu contra ele ou ele contra mim... no fim é um incidente de corrida. Eu não tinha como sumir e ele também. Não há muito para se reclamar, coisas assim acontecem".

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