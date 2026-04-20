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Fabricantes japonesa e italiana vão colocar em pista uma moto adicional em Jerez pelo sistema de 'wildcards'

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

A MotoGP retorna às pistas no GP da Espanha deste final de semana, após uma longa pausa desde a etapa em Austin, devido ao adiamento da prova do Catar para o final da temporada, em função da guerra no Oriente Médio. Em Jerez, o grid da categoria rainha estará mais cheio do que nas corridas anteriores.

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Com a chegada do campeonato à Europa, as marcas aproveitarão para realizar seus primeiros “wildcards”, ou seja, as primeiras participações de seus pilotos de testes durante os finais de semana, a fim de maximizar os dados em um fim de semana importante, que antecederá o primeiro teste oficial da temporada, também em Jerez, na segunda-feira, 27 de abril.

Assim, a Yamaha e a Aprilia alinharão mais uma moto, para Augusto Fernández e Lorenzo Savadori, respectivamente.

Por um lado, Fernández voltará a pilotar a M1 com motor V4, que teve uma estreia tão difícil nos três primeiros GPs da temporada, como era de se esperar com base nos testes e nas participações que o próprio piloto espanhol havia feito com ela durante a temporada passada.

O campeão da Moto2 em 2022 disputou até 8 GPs em 2025 (Austin, Catar e Jerez, como substituto do lesionado Miguel Oliveira, e Aragón, Brno, Misano, Sepang e Valência, nos três últimos casos com a Yamaha equipada com o novo motor). Seu melhor resultado foi o 13º lugar nas corridas de domingo do Texas e de MotorLand.

Lorenzo Savadori, Misano

Lorenzo Savadori, Misano

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por outro lado, Savadori vai pilotar a RS-GP, que busca dar um passo à frente em Jerez, uma pista na qual a fabricante italiana conquistou apenas um pódio nos últimos 5 anos.

Lorenzo já realizou alguns testes no circuito espanhol, por isso conta com experiência recente, e tentará comparar seus dados com os dos pilotos oficiais e satélites, antes do teste de segunda-feira. O italiano já disputou boa parte da temporada de 2025, substituindo o lesionado Jorge Martín.

Assim, o grid da MotoGP terá mais uma moto neste fim de semana, devido à ausência de Maverick Viñales, confirmada nesta segunda-feira (20). 

Viñales não poderá correr em Jerez, pois ainda está em recuperação da cirurgia no ombro esquerdo para retirar um parafuso que foi colocado por uma lesão sofrida em Sachsenring no ano passado. A Tech3 KTM irá para a Espanha com apenas uma moto, já que Pol Espargaró não poderá substituí-lo, pois também está lesionado, mas na mão.

A SECA de MÁRQUEZ pode tirá-lo da DUCATI? OGURA na mira da YAMAHA, ACOSTA, Moto1000, MOTOCROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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