MotoGP: Fernández passeia em Silverstone e vence com folga o GP da Grã-Bretanha à frente de Martín; Moreira é 10º
Circuito de Silverstone chega à marca incrível de 12 vitoriosos diferentes nas 12 últimas edições do GP
A MotoGP encerrou sua passagem por Silverstone com um GP da Grã-Bretanha repleto de quedas, com um total de seis abandonos. A Aprilia confirmou o favoritismo e fechou o pódio, comandado pelo passeio de Raúl Fernández, seguido de Jorge Martín e Marco Bezzecchi. Já Diogo Moreira teve problemas na largada, mas se recuperou para terminar em 10º.
Diferentemente do sábado, Fernández largou melhor que Martín e voou para a ponta, enquanto o líder do campeonato tinha problemas na curva 1, com sua moto soltando faíscas. E já no segundo setor, amarelas para Mir e Rins.
Ao final da primeira volta, de um total de 20, Raúl Fernández liderava com mais de 1s para Bezzecchi, que tinha 1s para Martín. Marc Márquez, Ai Ogura, Pedro Acosta e Álex Márquez vinham na sequência, enquanto Moreira caía para 17º.
Ogura apresentava problemas em sua moto nas primeiras voltas, trepidando demais. Isso fazia com que o japonês perdesse rendimento e posições, caindo para sétimo já no início do terceiro giro.
Na quinta volta, Fernández reinava tranquilo na frente, abrindo quase 3s para Bezzecchi, que mantinha Martín a 1s. Marc Márquez era o quarto, a 1s2, pressionado por Álex, Acosta e Ogura. Moreira subia para 16º, a uma posição da zona de pontos.
Na sequência, duas amarelas consecutivas, causadas pelas quedas de Bastianini e Lecuona, promoveram Moreira à 14ª posição. Mais à frente, Marc não conseguia imprimir um bom ritmo, assim como na sprint, e caía para sexto, perdendo colocações para Álex e Acosta.
Lá atrás, mais duas quedas, de Crutchlow e Bagnaia engrossavam a alta lista de abandonos da corrida ainda na volta 8, antes mesmo da prova chegar à metade.
Quando a prova chegava à metade, Fernández seguia tranquilo na frente, com 4s4 de vantagem, mas agora para Martín, que havia ultrapassado Bezzecchi. Para mexer com o campeonato, mais uma queda, agora de Ogura, na Club, sequência de curvas finais do circuito.
Nisso, Fernández liderava com 4s4 para Martín, que abria 0s8 para Bezzecchi. Acosta era o quarto, a 1s1, com Álex e Marc Márquez na sequência. Moreira era o 13º, a 0s4 de Miller.
Martín apresentava um ritmo melhor que o de Fernández, mas não o suficiente para criar uma disputa real pela vitória, baixando a vantagem para 3s4 a quatro voltas do fim. Bezzecchi era o terceiro, a 1s6, muito pressionado por Álex Márquez, com Acosta em quinto. Moreira seguia evoluindo e ocupava a 11ª posição, 1s5 atrás de Marini.
No final, Raúl Fernández conquistou uma vitória dominante e importante para seu campeonato, com Jorge Martín em segundo e Marco Bezzecchi fechando o pódio em uma performance heróica devido às dores no joelho. Completaram o top 10: Álex Márquez, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Marc Márquez, Brad Binder, Luca Marini e Diogo Moreira.
A MotoGP retoma as atividades da temporada 2026 no fim de semana de 28 a 30 de agosto com o GP de Aragón no circuito de MotorLand.
Confira o resultado final do GP da Grã-Bretanha de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
39'45.930
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+2.538
39'48.468
|2.538
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+3.393
39'49.323
|0.855
|16
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+4.702
39'50.632
|1.309
|13
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+6.256
39'52.186
|1.554
|11
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+6.382
39'52.312
|0.126
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+9.550
39'55.480
|3.168
|9
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+22.288
40'08.218
|12.738
|8
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|20
|
+23.845
40'09.775
|1.557
|7
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|20
|
+25.411
40'11.341
|1.566
|6
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+26.301
40'12.231
|0.890
|5
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|20
|
+26.883
40'12.813
|0.582
|4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+29.458
40'15.388
|2.575
|3
|14
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|20
|
+41.310
40'27.240
|11.852
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+41.492
40'27.422
|0.182
|1
|16
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|20
|
+42.379
40'28.309
|0.887
|dnf
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+12 Voltas
17'46.134
|12 Voltas
|Acidente
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+13 Voltas
14'54.268
|1 Volta
|Acidente
|dnf
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|6
|
+14 Voltas
12'39.190
|1 Volta
|Acidente
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+15 Voltas
11'26.065
|1 Volta
|Acidente
|dnf
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+16 Voltas
9'53.009
|1 Volta
|Acidente
|dnf
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|1
|
+19 Voltas
5'02.757
|3 Voltas
|Colisão
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
+20 Voltas
49.541
|1 Volta
|Colisão
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MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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