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Relato da corrida
MotoGP GP da Grã-Bretanha

MotoGP: Fernández passeia em Silverstone e vence com folga o GP da Grã-Bretanha à frente de Martín; Moreira é 10º

Circuito de Silverstone chega à marca incrível de 12 vitoriosos diferentes nas 12 últimas edições do GP

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

A MotoGP encerrou sua passagem por Silverstone com um GP da Grã-Bretanha repleto de quedas, com um total de seis abandonos. A Aprilia confirmou o favoritismo e fechou o pódio, comandado pelo passeio de Raúl Fernández, seguido de Jorge Martín e Marco Bezzecchi. Já Diogo Moreira teve problemas na largada, mas se recuperou para terminar em 10º.

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Diferentemente do sábado, Fernández largou melhor que Martín e voou para a ponta, enquanto o líder do campeonato tinha problemas na curva 1, com sua moto soltando faíscas. E já no segundo setor, amarelas para Mir e Rins.

Ao final da primeira volta, de um total de 20, Raúl Fernández liderava com mais de 1s para Bezzecchi, que tinha 1s para Martín. Marc Márquez, Ai Ogura, Pedro Acosta e Álex Márquez vinham na sequência, enquanto Moreira caía para 17º.

 

Ogura apresentava problemas em sua moto nas primeiras voltas, trepidando demais. Isso fazia com que o japonês perdesse rendimento e posições, caindo para sétimo já no início do terceiro giro.

Na quinta volta, Fernández reinava tranquilo na frente, abrindo quase 3s para Bezzecchi, que mantinha Martín a 1s. Marc Márquez era o quarto, a 1s2, pressionado por Álex, Acosta e Ogura. Moreira subia para 16º, a uma posição da zona de pontos.

 

Na sequência, duas amarelas consecutivas, causadas pelas quedas de Bastianini e Lecuona, promoveram Moreira à 14ª posição. Mais à frente, Marc não conseguia imprimir um bom ritmo, assim como na sprint, e caía para sexto, perdendo colocações para Álex e Acosta.

Lá atrás, mais duas quedas, de Crutchlow e Bagnaia engrossavam a alta lista de abandonos da corrida ainda na volta 8, antes mesmo da prova chegar à metade.

 

Quando a prova chegava à metade, Fernández seguia tranquilo na frente, com 4s4 de vantagem, mas agora para Martín, que havia ultrapassado Bezzecchi. Para mexer com o campeonato, mais uma queda, agora de Ogura, na Club, sequência de curvas finais do circuito. 

Nisso, Fernández liderava com 4s4 para Martín, que abria 0s8 para Bezzecchi. Acosta era o quarto, a 1s1, com Álex e Marc Márquez na sequência. Moreira era o 13º, a 0s4 de Miller.

 

Martín apresentava um ritmo melhor que o de Fernández, mas não o suficiente para criar uma disputa real pela vitória, baixando a vantagem para 3s4 a quatro voltas do fim. Bezzecchi era o terceiro, a 1s6, muito pressionado por Álex Márquez, com Acosta em quinto. Moreira seguia evoluindo e ocupava a 11ª posição, 1s5 atrás de Marini.

No final, Raúl Fernández conquistou uma vitória dominante e importante para seu campeonato, com Jorge Martín em segundo e Marco Bezzecchi fechando o pódio em uma performance heróica devido às dores no joelho. Completaram o top 10: Álex Márquez, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Marc Márquez, Brad Binder, Luca Marini e Diogo Moreira.

A MotoGP retoma as atividades da temporada 2026 no fim de semana de 28 a 30 de agosto com o GP de Aragón no circuito de MotorLand.

Confira o resultado final do GP da Grã-Bretanha de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

39'45.930

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+2.538

39'48.468

 2.538     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+3.393

39'49.323

 0.855     16
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+4.702

39'50.632

 1.309     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+6.256

39'52.186

 1.554     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+6.382

39'52.312

 0.126     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+9.550

39'55.480

 3.168     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+22.288

40'08.218

 12.738     8
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+23.845

40'09.775

 1.557     7
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 20

+25.411

40'11.341

 1.566     6
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+26.301

40'12.231

 0.890     5
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 20

+26.883

40'12.813

 0.582     4
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+29.458

40'15.388

 2.575     3
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+41.310

40'27.240

 11.852     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+41.492

40'27.422

 0.182     1
16 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 20

+42.379

40'28.309

 0.887      
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+12 Voltas

17'46.134

 12 Voltas   Acidente  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+13 Voltas

14'54.268

 1 Volta   Acidente  
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 6

+14 Voltas

12'39.190

 1 Volta   Acidente  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+15 Voltas

11'26.065

 1 Volta   Acidente  
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+16 Voltas

9'53.009

 1 Volta   Acidente  
dnf Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 1

+19 Voltas

5'02.757

 3 Voltas   Colisão  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

+20 Voltas

49.541

 1 Volta   Colisão  
Ver resultados completos

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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