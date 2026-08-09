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MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone

Piloto da Trackhouse admitiu que ficou abalado com a queda na sprint, mas, no fim das contas, foi sua atitude mental que se mostrou decisiva no domingo

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Raúl Fernández afirmou que sua vitória dominante no GP da Grã-Bretanha de MotoGP foi resultado de canalizar sua “raiva” na direção certa, depois que sua queda na sprint o deixou se sentindo como um “idiota”.

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O piloto da Trackhouse sofreu uma grande decepção no sábado, quando fez uma largada ruim da primeira fila do grid e, em seguida, cometeu outro erro na quarta volta que o forçou a abandonar a corrida. Com os outros três pilotos da Aprilia ocupando todas as posições do pódio, o abandono representou uma grande oportunidade perdida para Fernández.

No entanto, o espanhol se recuperou no domingo, assumindo a liderança logo na largada antes de se afastar do resto do pelotão, vencendo a Aprilia de fábrica de Jorge Martín por mais de 2s5. Essa foi a segunda vitória da carreira de Fernández na categoria principal e a primeira em 2026, reacendendo suas esperanças de uma possível disputa pelo título.

Em declarações após a corrida, Fernández admitiu que estava se culpando após um sábado difícil, mas acabou conseguindo recuperar a compostura: “O que eu disse a mim mesmo [depois da queda]? Que você é um idiota”.

“Porque conversamos com [o chefe da equipe Trackhouse] David [Brivio] para não cometermos erros, e eu cometi um erro estúpido. É claro que tudo começou com uma largada ruim, mas depois disso eu realmente não consegui lidar bem com a situação, e por isso fiquei bastante frustrado comigo mesmo".

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernández, Trackhouse Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fernández aproveitou o warm-up da manhã de domingo para se recuperar; o tempo adicional na pista permitiu que ele descobrisse os limites dos pneus Michelin e se acalmasse após sua queda na sprint.

“Hoje, eu estava realmente concentrado, porque o que posso controlar é aquilo que depende de mim mesmo; por isso, concentrei-me em mim. Como já disse várias vezes, quando algo me deixa irritado, consigo canalizar essa raiva em energia positiva". 

“Esta manhã, saí [no aquecimento] para desabafar um pouco, para não cometer erros na corrida. Eu estava bastante irritado comigo mesmo e talvez tenha forçado demais. E foi aí que percebi que talvez o limite do pneu fosse tentar fazer [1m]58s4, 58s5, e imediatamente [na corrida] tentei ficar na faixa baixa de 1m59s.

“Então, aprendi qual era o limite do pneu traseiro. Por isso, não me preocupei com o desempenho do pneu na parte final da corrida".

Fernández afirmou que a decisão de usar o pneu traseiro macio quando se esperava alta degradação contribuiu para sua queda na sprint. No entanto, ele agradeceu ao seu chefe, Brivio, por ajudá-lo a se recuperar da decepção de sábado e voltar ao degrau mais alto do pódio.

“Ontem, eu estava pensando [em usar] o pneu traseiro médio até o último momento. Então, houve um compromisso; eu não acreditava muito nessa decisão. Então, quando eu estava na sprint, estava frustrado, e talvez por esse motivo também tenha sofrido uma queda ontem". 

“Mas estou feliz porque a equipe, ou, neste momento, o Davide, me deu algo. Quando tenho esse tipo de frustração, a equipe me dá algo que se transforma em energia positiva. Eu uso essa frustração para ser mais rápido, então talvez isso tenha ajudado".

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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