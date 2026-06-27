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Relato da corrida
MotoGP GP da Holanda

MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º

Equipe americana faz uma dobradinha pela primeira vez em sua curta história na categoria

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

A MotoGP fechou o sábado em Assen com uma corrida sprint emocionante do GP da Holanda. Na Catedral da Velocidade, tivemos ótimas disputas do início ao fim, terminando com uma dobradinha da Trackhouse, com vitória de Raúl Fernández e Ai Ogura em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio foi o terceiro. Já Diogo Moreira terminou em 11º.

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Ogura largou melhor que Martín para assumir a ponta, com o campeão de 2024 em segundo e Fernández indo para terceiro nas primeiras curvas.

Porém, ao final da primeira volta, Martín já era líder novamente, com Ogura, Fernández e Di Giannantonio em quarto, com Bezzecchi caindo para quinto, pressionado por Márquez e Bagnaia. Já Moreira subia de 14º para 11º.

 

Logo na sequência, um erro de Acosta, que vinha em nono, fez com que o espanhol da KTM caísse para 14º, promovendo Diogo para 10º, a uma posição da zona de pontos, sendo a melhor Honda da pista, com Marini em 13º, Crutchlow em 20º e Mir tendo abandonado ainda na primeira volta.

A grande surpresa do início da prova foi a disputa entre Bagnaia e Márquez pela sexta posição, o que permitiu a Bezzecchi dar uma respirada. Lá na frente, Fernández vinha voando, tendo ultrapassado Ogura e, depois, Martín pela liderança.

 

Um erro de Martín fez com que o espanhol escapasse da pista, caindo para quarto. Fernández abria 0s5 para Di Giannantonio. Ogura era muito pressionado por Martín e Bezzecchi, enquanto Márquez e Bagnaia já se aproximavam desse pelotão. Moreira seguia em nono, buscando se aproximar de Bastianini.

Um segundo erro, agora da dupla da Aprilia, na volta 8 de 13, fez com que ambos os pilotos tomassem advertência por limites de pista, além de permitir que o trio Fernández - Di Giannantonio - Ogura abrisse 1s5 para eles.

 

Mais atrás, Moreira não conseguiu resistir aos avanços de Quartararo e Acosta, caindo novamente para 11º.

No final, Raúl Fernández conquistou a vitória na sprint de Assen em dobradinha da Trackhouse, com Ai Ogura em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio fechou o top 3. Completaram os nove da zona de pontos: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Enea Bastianini e Pedro Acosta, enquanto Diogo Moreira ficou em 11º.

Logo após o fim da prova, uma punição por limites de pista jogou Bagnaia de sexto para sétimo, invertendo posições com Márquez.

A MotoGP encerra sua passagem por Assen no domingo. A partir das 09h tem a largada para o GP da Holanda, 10ª etapa da temporada 2026. Você acompanha ao vivo a prova na Catedral da Velocidade no ESPN e no Disney+.

Confira o resultado da corrida sprint da MotoGP na Holanda:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

20'05.310

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

 0.362     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

 0.769     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

 1.030     6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

 2.430     5
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

 0.210     4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

       3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

 0.585     2
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

 4.361     1
10 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

 1.536      
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

 0.677      
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

 1.172      
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

 0.119      
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

 0.312      
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

 1.099      
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

 0.773      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

 3.902      
18 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

 9.813      
19 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

 0.212      
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+2 Voltas

17'28.962

 2 Voltas   Acidente  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+8 Voltas

8'18.579

 6 Voltas   Abandono  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

+13 Voltas

17.777

 5 Voltas   Acidente  
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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