MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º
Equipe americana faz uma dobradinha pela primeira vez em sua curta história na categoria
A MotoGP fechou o sábado em Assen com uma corrida sprint emocionante do GP da Holanda. Na Catedral da Velocidade, tivemos ótimas disputas do início ao fim, terminando com uma dobradinha da Trackhouse, com vitória de Raúl Fernández e Ai Ogura em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio foi o terceiro. Já Diogo Moreira terminou em 11º.
Ogura largou melhor que Martín para assumir a ponta, com o campeão de 2024 em segundo e Fernández indo para terceiro nas primeiras curvas.
Porém, ao final da primeira volta, Martín já era líder novamente, com Ogura, Fernández e Di Giannantonio em quarto, com Bezzecchi caindo para quinto, pressionado por Márquez e Bagnaia. Já Moreira subia de 14º para 11º.
Logo na sequência, um erro de Acosta, que vinha em nono, fez com que o espanhol da KTM caísse para 14º, promovendo Diogo para 10º, a uma posição da zona de pontos, sendo a melhor Honda da pista, com Marini em 13º, Crutchlow em 20º e Mir tendo abandonado ainda na primeira volta.
A grande surpresa do início da prova foi a disputa entre Bagnaia e Márquez pela sexta posição, o que permitiu a Bezzecchi dar uma respirada. Lá na frente, Fernández vinha voando, tendo ultrapassado Ogura e, depois, Martín pela liderança.
Um erro de Martín fez com que o espanhol escapasse da pista, caindo para quarto. Fernández abria 0s5 para Di Giannantonio. Ogura era muito pressionado por Martín e Bezzecchi, enquanto Márquez e Bagnaia já se aproximavam desse pelotão. Moreira seguia em nono, buscando se aproximar de Bastianini.
Um segundo erro, agora da dupla da Aprilia, na volta 8 de 13, fez com que ambos os pilotos tomassem advertência por limites de pista, além de permitir que o trio Fernández - Di Giannantonio - Ogura abrisse 1s5 para eles.
Mais atrás, Moreira não conseguiu resistir aos avanços de Quartararo e Acosta, caindo novamente para 11º.
No final, Raúl Fernández conquistou a vitória na sprint de Assen em dobradinha da Trackhouse, com Ai Ogura em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio fechou o top 3. Completaram os nove da zona de pontos: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Enea Bastianini e Pedro Acosta, enquanto Diogo Moreira ficou em 11º.
Logo após o fim da prova, uma punição por limites de pista jogou Bagnaia de sexto para sétimo, invertendo posições com Márquez.
A MotoGP encerra sua passagem por Assen no domingo. A partir das 09h tem a largada para o GP da Holanda, 10ª etapa da temporada 2026. Você acompanha ao vivo a prova na Catedral da Velocidade no ESPN e no Disney+.
Confira o resultado da corrida sprint da MotoGP na Holanda:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
20'05.310
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+0.362
20'05.672
|0.362
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+1.131
20'06.441
|0.769
|7
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+2.161
20'07.471
|1.030
|6
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+4.591
20'09.901
|2.430
|5
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
+4.801
20'10.111
|0.210
|4
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+4.652
20'09.962
|3
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+5.237
20'10.547
|0.585
|2
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+9.598
20'14.908
|4.361
|1
|10
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|13
|
+11.134
20'16.444
|1.536
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|13
|
+11.811
20'17.121
|0.677
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+12.983
20'18.293
|1.172
|13
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+13.102
20'18.412
|0.119
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+13.414
20'18.724
|0.312
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+14.513
20'19.823
|1.099
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+15.286
20'20.596
|0.773
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+19.188
20'24.498
|3.902
|18
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|13
|
+29.001
20'34.311
|9.813
|19
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|13
|
+29.213
20'34.523
|0.212
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+2 Voltas
17'28.962
|2 Voltas
|Acidente
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|5
|
+8 Voltas
8'18.579
|6 Voltas
|Abandono
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
+13 Voltas
17.777
|5 Voltas
|Acidente
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +
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