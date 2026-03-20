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MotoGP: FIM homologa Autódromo de Goiânia com grau máximo

Promotores do Autódromo Internacional Ayrton Senna divulgaram a notícia na sexta-feira (20)

Redação Motorsport.com
Editado:
Track overview

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Na manhã de sexta-feira (20), antes do início da sessões de pista do GP do Brasil de MotoGP, os promotores do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, anunciaram que a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) homologou o circuito com Grau A, o mais alto do órgão regulador.

Leia também:

A pista localizada na capital do estado do Goiás receberá a etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade entre sexta e domingo (22), com sessões de pista da Moto2 e Moto3 além da categoria rainha.

A notícia foi divulgada nas redes sociais do circuito, que afirmou que a certificação é a "que atesta os mais elevados padrões de segurança para a realização de competições" de motovelocidade.

 

Horários da MotoGP no Brasil :

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 15h20 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 10h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 15h ESPN / Disney+ / Band
Corrida Domingo 15h ESPN / Disney+ / Band

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 10h ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 09h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 13h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 9h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 13h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 8h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 12h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 12h00 ESPN e Disney+

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