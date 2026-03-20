MotoGP: FIM homologa Autódromo de Goiânia com grau máximo
Promotores do Autódromo Internacional Ayrton Senna divulgaram a notícia na sexta-feira (20)
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Na manhã de sexta-feira (20), antes do início da sessões de pista do GP do Brasil de MotoGP, os promotores do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, anunciaram que a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) homologou o circuito com Grau A, o mais alto do órgão regulador.
A pista localizada na capital do estado do Goiás receberá a etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade entre sexta e domingo (22), com sessões de pista da Moto2 e Moto3 além da categoria rainha.
A notícia foi divulgada nas redes sociais do circuito, que afirmou que a certificação é a "que atesta os mais elevados padrões de segurança para a realização de competições" de motovelocidade.
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