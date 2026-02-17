O Governo do estado de Vitória rejeitou uma proposta da Dorna, promotora do Campeonato Mundial de MotoGP, para realizar as futuras edições do GP da Austrália no circuito de rua de Albert Park, em Melbourne.

Em comunicado divulgado na terça-feira, o estado que sedia os GPs de motociclismo e de Fórmula 1 deixou claro que o evento da MotoGP deve continuar a ser realizado em Phillip Island, localizada a cerca de 140 quilômetros ao sul de Melbourne. A reação ocorre em meio à incerteza sobre o futuro da corrida na espetacular pista com vista para o Mar da Tasmânia.

O contrato atual entre a Dorna – recentemente renomeada como MotoGP Sports Entertainment – e Phillip Island expira após a corrida desta temporada, marcada para o final de outubro. Essa situação abriu as portas para que a promotora explorasse alternativas.

De acordo com o comunicado oficial, a opção mais atraente para a Dorna era transferir as futuras edições do evento para Albert Park, em Melbourne, que no próximo mês sediará a etapa de abertura da temporada de 2026 da F1. No entanto, o governo de Victoria respondeu com firmeza, reafirmando seu compromisso com Phillip Island.

“O GP da Austrália de Motociclismo é sinônimo de Phillip Island, e Vitória tem orgulho de apoiá-lo”, diz o comunicado do governo liderado por Jacinta Allan. “Hoje, o governo Allan rejeitou o pedido da Dorna Sports de transferir o evento de Phillip Island para Albert Park.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Martin Keep / AFP via Getty Images

A mensagem também destaca o valor agregado tangível e intangível da corrida em sua localização atual: “O GP de MotoGP atrai dezenas de milhares de visitantes a Phillip Island todos os anos. É bom para o turismo, para as empresas locais e para os empregos".

Ao descartar uma possível mudança de local, o governo de Vitória se comprometeu a investir em melhorias nas instalações do circuito para atender aos requisitos esportivos e comerciais da MotoGP, especialmente após a aquisição da Liberty Media, detentora dos direitos comerciais do campeonato.

“Vitória concordou em fornecer financiamento adicional para ajudar a Dorna a criar um evento maior e melhor após 2026, com a condição de que ele permaneça em Phillip Island”, acrescentou o comunicado.

Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da MotoGP, viajou para a Austrália no final do ano passado. O Motorsport.com apurou que, durante essa visita, o executivo delineou dois caminhos possíveis para prorrogar o acordo: um envolvendo investimento de capital para modernizar o circuito e outro envolvendo uma mudança de local.

“Eles precisam fazer melhorias para elevar o evento aos padrões que queremos para a MotoGP, em termos de infraestrutura, área dos boxes, paddock e acesso”, disse Ezpeleta ao Motorsport.com há alguns dias, ao discutir o futuro do GP da Austrália.

