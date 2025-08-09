Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Viñales é inscrito para o GP da Áustria; situação de Chantra segue indefinida

Vinales está na lista de inscritos para o GP da Áustria do próximo fim de semana, enquanto a Honda ainda não anunciou o substituto do lesionado Chantra

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Em meio às férias da MotoGP 2025, o noticiário da classe rainha tem como destaque o iminente retorno do espanhol Maverick Viñales às ações a bordo da KTM na equipe Tech3 na próxima etapa, o GP da Áustria, em 17 de agosto.

Viñales, que sofreu forte acidente no fim de semana do GP da Alemanha, foi inscrito para a prova do Red Bull Ring, de modo que deve voltar a defender a KTM junto ao companheiro italiano Enea Bastianini e aos pilotos de fábrica, o espanhol Pedro Acosta e o sul-africano Brad Binder.

Em decorrência de seu acidente, Maverick perdeu a etapa do Sachsenring e também o GP da República Theca, sendo substituído pelo piloto de testes Pol Espargaró, da Espanha. Em Brno, a KTM se mostrou competitiva, o que pode ser visto como alento para Viñales, que já teve boas provas na temporada 2025.

Maverick está em 11º lugar no campeonato de pilotos, com 69 pontos - 55 pontos atrás de Acosta, também piloto da KTM, que é o sétimo no geral. A marca austríaca, por sua vez, vai se recuperando da crise financeira que colocou a permanência da fabricante no grid da MotoGP em xeque.

Honda ainda não anunciou o substituto de Chantra

Somkiat Chantra, Team LCR Honda

Somkiat Chantra, Equipe LCR Honda

Foto de: Equipe LCR

Somkiat Chantra não estará no Red Bull Ring no próximo fim de semana, depois de se lesionar em 4 de julho em um treino off-road perto de Barcelona. O tailandês foi submetido a uma cirurgia em 8 de julho para tratar o ligamento colateral lateral do joelho direito.

Somkiat não participou dos GPs de Alemanha e República Tcheca, e a LCR o substituiu pelo piloto de testes da Honda, o japonês Takaaki Nakagami, em Brno, rodada anterior às férias do Mundial. No entanto, Nakagami se machucou na primeira volta da corrida sprint.

O substituto de Chantra está marcado como pendente de confirmação na lista de inscritos do GP da Áustria. O outro piloto de testes da Honda, o espanhol Aleix Espargaró, também se machucou após um acidente de ciclismo no Tour da Áustria.

A Honda havia chegado a um acordo com um de seus pilotos do Mundial Superbike, o espanhol Iker Lecuona, para os GPs de Áustria e Hungria, mas o espanhol se machucou na etapa do WorldSBK na etapa húngara de Balaton Park.

O antigo testador Stefan Bradl foi cogitado, mas o piloto e comentarista alemão não está interessado neste momento. Outra opção é o outro piloto da WorldSBK Honda, o espanhol Xavi Vierge, que nunca guiou na MotoGP.

A última alternativa seria o piloto de testes japonês Tetsuta Nagashima, que não compete no Mundial desde 2022. Naquela época, ele correu no GP do Japão como wildcard da Honda e disputou as etapas da Tailândia, Austrália e Malásia com a LCR, substituindo Nakagami, que estava lesionado.

Germán Garcia Casanova MotoGP Maverick Viñales Somkiat Chantra Tech 3 LCR Honda
