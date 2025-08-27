MotoGP: GP da Catalunha terá a volta de Chantra e Viñales e dois wildcards; saiba mais
Savadori e Espargaró devem retornar à pista para a etapa de Barcelona
A MotoGP volta a acelerar no próximo fim de semana, e o GP da Catalunha promete grandes emoções, a começar com um grid cheio: nada mais nada menos que 24 pilotos inscritos para a etapa de Barcelona, com destaque para o retorno de Maverick Viñales e de Somkiat Chantra.
O piloto da Red Bull Tech3 KTM lesionou o ombro esquerdo no GP da Alemanha, o que o levou a uma cirurgia, perdendo a etapa de Brno. Vinales tentou participar do GP da Áustria, mas desistiu no sábado e também se retirou do fim de semana da Hungria. Agora, o catalão tentará novamente em casa, em Barcelona.
Enquanto isso, Chantra, da LCR Honda, que se machucou no início de julho enquanto treinava em uma moto de terra e ficou afastado desde então, também fará seu retorno. Além dos quatro GPs que perdeu, ele não participou de Le Mans devido a uma cirurgia para tratar de uma síndrome compartimental. Chantra fará um último exame médico na segunda-feira antes de testar uma moto de rua na terça.
Somkiat Chantra, Equipe LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Chantra já sabe que esta será sua primeira e última temporada com a equipe LCR, pois ele irá para o WSBK, sendo substituído pelo jovem promissor Diogo Moreira.
Finalmente, dois wildcards estarão no grid: Lorenzo Savadori, da Aprilia, e Aleix Espargaró, da Honda. Savadori tem sido regular nesta temporada como substituto de Jorge Martín, com o nono lugar em Le Mans sendo seu melhor resultado no ano, mas agora o italiano retorna como participação especial.
Espargaró participará de seu quarto GP nesta temporada, tendo corrido em Jerez, Silverstone e Assen sem marcar nenhum ponto. Ele poderia ter substituído Chantra na Áustria e na Hungria, mas sofreu uma lesão de ciclismo.
