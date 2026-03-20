MotoGP: GP do Brasil revela troféu inspirado no cerrado

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Troféu foi projetado por Allan Alves, designer do estúdio Custom Lab, e inspirado na coruja-buraqueira

Redação Motorsport.com
Editado:
Troféu do GP do Brasil de MotoGP

Foto de: Divulgacao

Os troféus que serão entregues no pódio da MotoGP, Moto2 e Moto3, em Goiânia, no domingo (22), trazem na mesma peça as linhas arrojadas da dinâmica de velocidade sobre duas rodas e a brasilidade do cerrado goiano representado pela coruja-buraqueira, muito comum no cerrado de Goiás, e pelas cores da bandeira nacional.

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As esculturas, criados e desenvolvidos pelo estúdio de customização Custom Lab, foram inspirados nas motos que correm na MotoGP a partir da carenagem frontal, com a presença da coruja.

O corpo maciço, de 39 cm de altura – com pequenas variações de acordo com a categoria – pesa cerca de 2,5 quilos e é feito de resina com pó de alumínio. O acabamento é feito com folha de ouro (vencedor), prata (2º colocado) e bronze (3º colocado).

A pintura em preto fosco traz, como ponto de luz as cores verde, azul e amarelo.

Allan Alves, o designer do troféu, é um apaixonado por velocidade, e isso influenciou diretamente o seu trabalho. Durante 16 anos, fez parte da equipe de pista de corridas nacionais e internacionais em Interlagos. Em 2021, o Custom Lab foi responsável pelo projeto do troféu entregue no GP de São Paulo de F1. Esta foi a primeira vez que o estúdio desenvolveu um troféu para o motociclismo.

“Tive total liberdade de criação. E procurei traduzir a presença marcante de uma moto na pista, mas sem esquecer o espaço onde a corrida vai acontecer: o cerrado”, explica Alves.

Troféu do GP do Brasil de MotoGP

Foto de: Divulgacao

O GP do Brasil de 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no autódromo Ayton Senna, em Goiânia, capital de Goiás, e marca o retorno da prova ao país depois de 22 anos.

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