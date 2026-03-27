O GP do Brasil de MotoGP de 2026 movimentou R$ 1,14 bilhão, de acordo com levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado mostra que o evento superou o impacto econômico previsto, de R$ 867 milhões. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (27). Além de ser sucesso de público, a etapa brasileira arrecadou R$ 173 milhões em tributos municipais, estaduais e federais e criou 10.838 postos de trabalho.

Na avaliação do governador Ronaldo Caiado, os números consolidam a estratégia para trazer a competição de volta a Goiás. “Nós demos o passo na hora certa. Fomos firmes ao mostrar o potencial de Goiás e da cidade de Goiânia para receber os mais de 150 mil turistas que aqui vieram. Conseguimos trazer de volta uma prova que há 22 anos não era realizada no Brasil e há 36 anos não acontecia em Goiás”, disse.

O retorno econômico foi quatro vezes maior que o valor de R$ 250 milhões investido na reforma do Autódromo Internacional Ayrton Senna. “É um investimento que se paga já no primeiro ano. Mostramos à sociedade goiana que se trata de uma decisão que traz muitos retornos econômicos e sociais, com geração de empregos e oportunidades para tantos goianos”, afirmou o vice-governador Daniel Vilela.

Do total de R$ 1,14 bilhão, a etapa de Goiânia movimentou R$ 706,5 milhões diretamente e mais R$ 434,5 milhões, de forma indireta, entre gastos do público, organização, patrocinadores, transmissão e mídia. Somente em tributos, a etapa gerou R$ 173 milhões, somando valores recolhidos nas esferas municipal, estadual e federal.

Além de incrementar o Produto Interno Bruto (PIB), na dimensão social o GP do Brasil também contribuiu com 10.838 postos de trabalho, sendo 75,7% diretos (8.206) e 24,3% indiretos (2.632). O número de profissionais envolvidos no evento é o total de credenciados para trabalhar durante sua realização. O público alcançou a marca de 148.384 pessoas nos três dias de programação.

O CEO do GP do Brasil, Alan Adler, concluiu: “Uma prova desse porte, a melhor categoria de motovelocidade do planeta, atrai a atenção do mundo inteiro. Se bem conduzido, o retorno vem. O Governo de Goiás avalizou o empreendimento e o resultado está aí. Estamos muito felizes e prontos para um evento ainda melhor em 2027”.

Exposição de mídia

A exposição de Goiânia, de Goiás e do Brasil na mídia internacional (televisão, internet, veículos impressos etc.) alcançou a cifra de 352 milhões de dólares, equivalente a R$ 1,8 bilhão pelo câmbio atual, conforme dados do relatório da Formula Money.

Essa cifra se refere às menções verbais e visuais feitas pela mídia estrangeira durante a transmissão de cada um dos treinos livres, classificação, corrida sprint e corrida principal do fim de semana, além das notícias que mencionaram o evento.

Turistas

O fluxo de visitantes de outros estados brasileiros e do exterior contribuiu para esse impacto econômico expressivo e garantiu a ocupação de 100% da rede hoteleira, conforme as expectativas dos organizadores.

Os turistas gastaram em média R$ 6.856,28 nos dias em que permaneceram em Goiânia e nas cidades próximas. O valor refere-se à soma de R$ 2.703,40 (gasto médio no evento) com R$ 4.152,88 (despesas de permanência na cidade, com média de quatro noites).

A etapa atraiu turistas de 20 países e de 25 das 27 unidades federativas do Brasil. Do total de visitantes, 76% manifestaram o desejo de retornar em 2027, de acordo com pesquisa do Observatório de Turismo de Goiás, em parceria com o Observatório de Turismo de Goiânia (GoiâniaTur), Secretaria-Geral de Governo (SGG), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Sebrae.

De forma geral, a pesquisa apontou que quase 70% do público era de fora de Goiânia:

10,8% eram da cidade de São Paulo

4,1% de Brasília

2,8% de Curitiba

2,7% de Belo Horizonte

2,7% do Rio de Janeiro

Entre os estados brasileiros, depois de Goiás, aparecem turistas de:

São Paulo (22,5%)

Minas Gerais (5,8%)

Paraná (5,6%)

Santa Catarina e Distrito Federal (4,1% cada)

Do público estrangeiro, a maioria veio da Espanha e Argentina (18,5% cada), seguidas por Colômbia, Inglaterra e França (7,4% cada). A edição de 2027 está previsto para o primeiro semestre do próximo ano e os ingressos já estão à venda.

Pesquisa de satisfação

Do público presente no evento:

74,77% afirmaram ter comparecido aos três dias

76% indicaram a intenção de retornar em 2027

Em uma escala de 1 a 5:

Nota média do evento: 4,07

Nota média da cidade: 4,26

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