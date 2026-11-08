MotoGP: Bezzecchi domina GP do Catar, vence e adia título de Márquez; Moreira abandona
Italiano larga da pole position, defende ataques do heptacampeão na primeira volta e administra vantagem na ponta até o fim da prova
Bezzecchi largou da pole position no GP do Catar e não saiu da primeira posição até o fim da prova, com Márquez em segundo.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Não foi no GP do Catar que a MotoGP presenciou o título antecipado de Marc Márquez. O heptacampeão foi o terceiro colocado na corrida deste domingo (8) no Circuito Internacional de Losail, vencida por Marco Bezzecchi, e ampliou sua vantagem sobre Jorge Martín, mas ainda não foi o suficiente para a conquista.
O piloto da Ducati chegou em segundo e somou mais 20 pontos, contra nove do rival da Aprilia, que concluiu em sétimo. Para confirmar o oitavo troféu, precisava vencer e torcer para que o adversário não pontuasse. Em segundo, ficou Raúl Fernández, enquanto o brasileiro Diogo Moreira abandonou.
Ainda que o título não tenha chegado no Catar, Márquez foi melhor que Martín durante todo o fim de semana. Ser campeão de maneira antecipada foi uma possibilidade por conta da corrida sprint, em que ele ganhou e seu concorrente direto chegou em terceiro. A diferença entre os dois é agora de 60 pontos (431 x 371).
Restam apenas duas etapas para o final da temporada da MotoGP: o GP de Portugal, marcado para 22 de novembro, e o GP de Valência, que será no dia 29. A disputa de construtores também segue em aberto entre Ducati e Aprilia.
Como foi o GP do Catar de MotoGP e a vitória de Bezzecchi
A largada foi tranquila e Bezzecchi manteve a ponta. Márquez até tentou fazer o movimento por dentro na Curva 1, mas o italiano não só manteve a ponta como atrapalhou o espanhol a ponto dele perder o segundo posto para Fernández.
O grande destaque da primeira volta foi Pedro Acosta, que, começando da sétima posição, escalou o grid e chegou a fazer uma ultrapassagem dupla em Enea Bastianini e Ai Ogura para pular ao quarto lugar. Moreira também saiu bem e subiu de 15º para 11º.
Márquez ainda caiu mais uma colocação na quarta volta e viu Acosta, que estava 'imparável' naquele momento subir ao top 3. À frente, Bezzecchi mantinha vantagem de cerca de meio segundo para Fernández.
Dois giros depois, o espanhol cedeu a posição ao seu compatriota heptacampeão. Sem comunicações no rádio divulgadas pela MotoGP, deu a entender que não foi por conta de uma punição e sim porque Acosta poderia estar administrando a calibragem dos pneus.
Márquez não faturou o título antecipado em Losail, mas chegou, novamente, à frente do rival direto, Martín.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sem perder tempo para tentar diminuir a vantagem de Márquez na liderança, Martín atacou Di Giannantonio e alcançou o sétimo lugar. A distância para Bastianini e Ogura, porém, era um pouco maior. No pelotão de trás, Moreira teve problemas com sua moto e precisou abandonar.
Bezzecchi, gradualmente, foi ampliando a vantagem na ponta e chegou a abrir mais de dois segundos para Fernández. Acosta sofreu com o desgaste dos pneus e caiu de rendimento até perder posições para Ogura e Bastianini.
Restando apenas três voltas para o fim, Márquez passou fácil por Fernández para assumir a segunda colocação, enquanto Bezzecchi já impunha quase quatro segundos à frente. O italiano confirmou a vitória e o pódio assim se manteve até a bandeira quadriculada.
Resultado completo do GP do Catar de MotoGP
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pontos
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|22
|
41'29.173
|25
|2
|M. MarquezDucati Team
|93
|22
|
+3.083
41'32.256
|3.083
|20
|3
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|22
|
+3.614
41'32.787
|0.531
|16
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|22
|
+4.885
41'34.058
|1.271
|13
|5
|E. BastianiniTech 3
|23
|22
|
+6.948
41'36.121
|2.063
|11
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|22
|
+7.413
41'36.586
|0.465
|10
|7
|J. MartinAprilia Racing Team
|89
|22
|
+14.023
41'43.196
|6.610
|9
|8
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|49
|22
|
+15.517
41'44.690
|1.494
|8
|9
|J. ZarcoLCR Honda
|5
|22
|
+16.257
41'45.430
|0.740
|7
|10
|I. LecuonaGresini Racing
|27
|22
|
+17.958
41'47.131
|1.701
|6
|11
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|22
|
+20.275
41'49.448
|2.317
|5
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|54
|22
|
+20.576
41'49.749
|0.301
|4
|13
|M. ViñalesTech 3
|12
|22
|
+21.095
41'50.268
|0.519
|3
|14
|J. DixonRepsol Honda Team
|96
|22
|
+28.734
41'57.907
|7.639
|2
|dnf
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|16
|
+6 Voltas
31'01.657
|6 Voltas
|dnf
|D. MoreiraLCR Honda
|11
|15
|
+7 Voltas
28'56.916
|1 Volta
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