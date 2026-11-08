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MotoGP GP do Catar

MotoGP: Bezzecchi domina GP do Catar, vence e adia título de Márquez; Moreira abandona

Italiano larga da pole position, defende ataques do heptacampeão na primeira volta e administra vantagem na ponta até o fim da prova

Fabio Tarnapolsky
Editado:
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Bezzecchi largou da pole position no GP do Catar e não saiu da primeira posição até o fim da prova, com Márquez em segundo.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Não foi no GP do Catar que a MotoGP presenciou o título antecipado de Marc Márquez. O heptacampeão foi o terceiro colocado na corrida deste domingo (8) no Circuito Internacional de Losail, vencida por Marco Bezzecchi, e ampliou sua vantagem sobre Jorge Martín, mas ainda não foi o suficiente para a conquista.

O piloto da Ducati chegou em segundo e somou mais 20 pontos, contra nove do rival da Aprilia, que concluiu em sétimo. Para confirmar o oitavo troféu, precisava vencer e torcer para que o adversário não pontuasse. Em segundo, ficou Raúl Fernández, enquanto o brasileiro Diogo Moreira abandonou.

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Ainda que o título não tenha chegado no Catar, Márquez foi melhor que Martín durante todo o fim de semana. Ser campeão de maneira antecipada foi uma possibilidade por conta da corrida sprint, em que ele ganhou e seu concorrente direto chegou em terceiro. A diferença entre os dois é agora de 60 pontos (431 x 371).

Restam apenas duas etapas para o final da temporada da MotoGP: o GP de Portugal, marcado para 22 de novembro, e o GP de Valência, que será no dia 29. A disputa de construtores também segue em aberto entre Ducati e Aprilia.

Como foi o GP do Catar de MotoGP e a vitória de Bezzecchi

A largada foi tranquila e Bezzecchi manteve a ponta. Márquez até tentou fazer o movimento por dentro na Curva 1, mas o italiano não só manteve a ponta como atrapalhou o espanhol a ponto dele perder o segundo posto para Fernández.

O grande destaque da primeira volta foi Pedro Acosta, que, começando da sétima posição, escalou o grid e chegou a fazer uma ultrapassagem dupla em Enea Bastianini e Ai Ogura para pular ao quarto lugar. Moreira também saiu bem e subiu de 15º para 11º.

 

Márquez ainda caiu mais uma colocação na quarta volta e viu Acosta, que estava 'imparável' naquele momento subir ao top 3. À frente, Bezzecchi mantinha vantagem de cerca de meio segundo para Fernández.

Dois giros depois, o espanhol cedeu a posição ao seu compatriota heptacampeão. Sem comunicações no rádio divulgadas pela MotoGP, deu a entender que não foi por conta de uma punição e sim porque Acosta poderia estar administrando a calibragem dos pneus.

Márquez não faturou o título antecipado em Losail, mas chegou, novamente, à frente do rival direto, Martín.

Márquez não faturou o título antecipado em Losail, mas chegou, novamente, à frente do rival direto, Martín.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sem perder tempo para tentar diminuir a vantagem de Márquez na liderança, Martín atacou Di Giannantonio e alcançou o sétimo lugar. A distância para Bastianini e Ogura, porém, era um pouco maior. No pelotão de trás, Moreira teve problemas com sua moto e precisou abandonar.

Bezzecchi, gradualmente, foi ampliando a vantagem na ponta e chegou a abrir mais de dois segundos para Fernández. Acosta sofreu com o desgaste dos pneus e caiu de rendimento até perder posições para Ogura e Bastianini.

Restando apenas três voltas para o fim, Márquez passou fácil por Fernández para assumir a segunda colocação, enquanto Bezzecchi já impunha quase quatro segundos à frente. O italiano confirmou a vitória e o pódio assim se manteve até a bandeira quadriculada.

Resultado completo do GP do Catar de MotoGP

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pontos
1 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 22

41'29.173

     25
2 M. MarquezDucati Team 93 22

+3.083

41'32.256

 3.083   20
3 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 22

+3.614

41'32.787

 0.531   16
4 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 22

+4.885

41'34.058

 1.271   13
5 E. BastianiniTech 3 23 22

+6.948

41'36.121

 2.063   11
6 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 22

+7.413

41'36.586

 0.465   10
7 J. MartinAprilia Racing Team 89 22

+14.023

41'43.196

 6.610   9
8 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 22

+15.517

41'44.690

 1.494   8
9 J. ZarcoLCR Honda 5 22

+16.257

41'45.430

 0.740   7
10 I. LecuonaGresini Racing 27 22

+17.958

41'47.131

 1.701   6
11 F. MorbidelliTeam VR46 21 22

+20.275

41'49.448

 2.317   5
12 F. AldeguerGresini Racing 54 22

+20.576

41'49.749

 0.301   4
13 M. ViñalesTech 3 12 22

+21.095

41'50.268

 0.519   3
14 J. DixonRepsol Honda Team 96 22

+28.734

41'57.907

 7.639   2
dnf B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 16

+6 Voltas

31'01.657

 6 Voltas    
dnf D. MoreiraLCR Honda 11 15

+7 Voltas

28'56.916

 1 Volta    

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