MotoGP GP das Américas

MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona

Espanhol preserva pneus até momentos finais de corrida curta caótica em Austin, protagoniza disputa roda a roda com italiano e ganha primeira na temporada

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín precisou liderar apenas a última volta para vencer a corrida sprint do GP dos EUA da MotoGP.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O roteiro da corrida sprint do GP dos Estados Unidos da MotoGP deste sábado (28) reservou emoção e premiou quem assistiu até o fim. Depois de pular como um 'foguete' na largada, Francesco Bagnaia viu a vitória escapar na última volta, quando Jorge Martín aproveitou a vantagem de pneus e o ultrapassou para ganhar e assumir a liderança do campeonato. O brasileiro Diogo Moreira precisou abandonar.

A etapa curta no Circuito das Américas teve, ainda, queda de Marco Bezzecchi, que chegou a Austin na ponta da tabela e figurou entre o top 3 durante parte da prova. O pole position, Fabio di Giannantonio, foi outro que caiu, em disputa ferrenha com Marc Márquez nos primeiros metros.

Leia também:

Como foi a corrida sprint do GP dos Estados Unidos de MotoGP

Diferentemente do que fez em Goiânia, di Giannantonio não conseguiu manter a primeira colocação na largada e viu Bagnaia, que encontrou a tração 'perfeita', pular para a ponta. Tentando recuperar terreno, se 'embolou' com Márquez e os dois caíram ainda na volta inicial. Moreira foi outro que não largou bem e caiu para 19º.

O brasileiro não encontrava ritmo e parecia ter problemas em sua moto, o que foi confirmado quando ele foi chamado aos boxes para abandonar na quarta volta.

 

Bagnaia se afastou do pelotão e aproveitou o fato de que as brigas em pista passaram a ficar focadas entre o top 3. Martín seguia Pedro Acosta de perto, mas precisava conter a ameaça de Joan Mir, em quarto e muito próximo a ele. O espanhol da Aprilia levou a melhor sobre os rivais e subiu à segunda posição.

O piloto da KTM perdeu terreno e não só viu Martín o superar como também o líder da temporada, Marco Bezzecchi, que deixou Mir para trás e o atacou em seguida para chegar ao terceiro posto. 

O decorrer da sprint do GP dos EUA, porém, reservava mais uma reviravolta: restando apenas duas voltas e meia para o fim, o italiano caiu e encerrou qualquer chance de tentar alcançar o líder pela vitória. E o mesmo aconteceu com Mir, consolidando um 'caos' completo em Austin.

 

De pneus médios, Martín guardou tudo para a volta final, alcançou Bagnaia e, nas últimas curvas do Circuito das Américas, ultrapassou o italiano para vencer sua primeira no ano, quebrar um jejum que durava desde a sprint da Malásia de 2024, e assumir a liderança do Mundial de Pilotos. Acosta, beneficiado pelas quedas dos adversários, fechou entre os três melhores. 

Resultado da corrida sprint do GP dos EUA de MotoGP

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pontos
1 J. MartinAprilia Racing Team 89 10

20'19.546

     12
2 F. BagnaiaDucati Team 63 10

+0.755

20'20.301

 0.755   9
3 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 10

+2.484

20'22.030

 1.729   7
4 E. BastianiniTech 3 23 10

+3.199

20'22.745

 0.715   6
5 A. MarquezGresini Racing 73 10

+3.638

20'23.184

 0.439   5
6 L. MariniRepsol Honda Team 10 10

+5.521

20'25.067

 1.883   4
7 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 10

+7.183

20'26.729

 1.662   3
8 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 10

+8.634

20'28.180

 1.451   2
9 J. ZarcoLCR Honda 5 10

+10.574

20'30.120

 1.940   1
10 F. AldeguerGresini Racing 54 10

+12.860

20'32.406

 2.286    
11 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 10

+13.757

20'33.303

 0.897    
12 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 10

+14.567

20'34.113

 0.810    
13 F. MorbidelliTeam VR46 21 10

+16.019

20'35.565

 1.452    
14 J. MillerPramac Racing 43 10

+17.006

20'36.552

 0.987    
15 J. MirRepsol Honda Team 36 10

+18.785

20'38.331

 1.779    
16 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 10

+51.120

21'10.666

 32.335    
17 M. MarquezDucati Team 93 9

+1 Volta

20'39.060

 1 Volta    
dnf M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 7

+3 Voltas

14'58.636

 2 Voltas    
dnf T. RazgatliogluPramac Racing 7 4

+6 Voltas

9'29.414

 3 Voltas    
dnf F. Di GiannantonioTeam VR46 49 4

+6 Voltas

8'50.910

      
dnf D. MoreiraLCR Honda 11 3

+7 Voltas

6'43.848

 1 Volta    

