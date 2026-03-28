MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona
Espanhol preserva pneus até momentos finais de corrida curta caótica em Austin, protagoniza disputa roda a roda com italiano e ganha primeira na temporada
Jorge Martín precisou liderar apenas a última volta para vencer a corrida sprint do GP dos EUA da MotoGP.
O roteiro da corrida sprint do GP dos Estados Unidos da MotoGP deste sábado (28) reservou emoção e premiou quem assistiu até o fim. Depois de pular como um 'foguete' na largada, Francesco Bagnaia viu a vitória escapar na última volta, quando Jorge Martín aproveitou a vantagem de pneus e o ultrapassou para ganhar e assumir a liderança do campeonato. O brasileiro Diogo Moreira precisou abandonar.
A etapa curta no Circuito das Américas teve, ainda, queda de Marco Bezzecchi, que chegou a Austin na ponta da tabela e figurou entre o top 3 durante parte da prova. O pole position, Fabio di Giannantonio, foi outro que caiu, em disputa ferrenha com Marc Márquez nos primeiros metros.
Como foi a corrida sprint do GP dos Estados Unidos de MotoGP
Diferentemente do que fez em Goiânia, di Giannantonio não conseguiu manter a primeira colocação na largada e viu Bagnaia, que encontrou a tração 'perfeita', pular para a ponta. Tentando recuperar terreno, se 'embolou' com Márquez e os dois caíram ainda na volta inicial. Moreira foi outro que não largou bem e caiu para 19º.
O brasileiro não encontrava ritmo e parecia ter problemas em sua moto, o que foi confirmado quando ele foi chamado aos boxes para abandonar na quarta volta.
Bagnaia se afastou do pelotão e aproveitou o fato de que as brigas em pista passaram a ficar focadas entre o top 3. Martín seguia Pedro Acosta de perto, mas precisava conter a ameaça de Joan Mir, em quarto e muito próximo a ele. O espanhol da Aprilia levou a melhor sobre os rivais e subiu à segunda posição.
O piloto da KTM perdeu terreno e não só viu Martín o superar como também o líder da temporada, Marco Bezzecchi, que deixou Mir para trás e o atacou em seguida para chegar ao terceiro posto.
O decorrer da sprint do GP dos EUA, porém, reservava mais uma reviravolta: restando apenas duas voltas e meia para o fim, o italiano caiu e encerrou qualquer chance de tentar alcançar o líder pela vitória. E o mesmo aconteceu com Mir, consolidando um 'caos' completo em Austin.
De pneus médios, Martín guardou tudo para a volta final, alcançou Bagnaia e, nas últimas curvas do Circuito das Américas, ultrapassou o italiano para vencer sua primeira no ano, quebrar um jejum que durava desde a sprint da Malásia de 2024, e assumir a liderança do Mundial de Pilotos. Acosta, beneficiado pelas quedas dos adversários, fechou entre os três melhores.
Resultado da corrida sprint do GP dos EUA de MotoGP
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|89
|10
|
20'19.546
|12
|2
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|10
|
+0.755
20'20.301
|0.755
|9
|3
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|10
|
+2.484
20'22.030
|1.729
|7
|4
|E. BastianiniTech 3
|23
|10
|
+3.199
20'22.745
|0.715
|6
|5
|A. MarquezGresini Racing
|73
|10
|
+3.638
20'23.184
|0.439
|5
|6
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|10
|
+5.521
20'25.067
|1.883
|4
|7
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|10
|
+7.183
20'26.729
|1.662
|3
|8
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|10
|
+8.634
20'28.180
|1.451
|2
|9
|J. ZarcoLCR Honda
|5
|10
|
+10.574
20'30.120
|1.940
|1
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|54
|10
|
+12.860
20'32.406
|2.286
|11
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|10
|
+13.757
20'33.303
|0.897
|12
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|10
|
+14.567
20'34.113
|0.810
|13
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|10
|
+16.019
20'35.565
|1.452
|14
|J. MillerPramac Racing
|43
|10
|
+17.006
20'36.552
|0.987
|15
|J. MirRepsol Honda Team
|36
|10
|
+18.785
20'38.331
|1.779
|16
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|10
|
+51.120
21'10.666
|32.335
|17
|M. MarquezDucati Team
|93
|9
|
+1 Volta
20'39.060
|1 Volta
|dnf
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|7
|
+3 Voltas
14'58.636
|2 Voltas
|dnf
|T. RazgatliogluPramac Racing
|7
|4
|
+6 Voltas
9'29.414
|3 Voltas
|dnf
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|49
|4
|
+6 Voltas
8'50.910
|dnf
|D. MoreiraLCR Honda
|11
|3
|
+7 Voltas
6'43.848
|1 Volta
ANTONELLI É POLE no JAPÃO com DOMÍNIO da Mercedes! BORTOLETO fica em 9º e Verstappen CAI no Q2
Últimas notícias
MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona
Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta
Indy: Palou conquista primeira pole da temporada no Alabama e 'vence' Kirkwood; Collet é 21º
Ladrões roubam 12 toneladas de chocolate da KitKat em parceria com a F1
