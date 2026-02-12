Pular para o conteúdo principal

MotoGP Evento de lançamento da MotoGP 2026

MotoGP: Gresini confirma ausência de Aldeger da pré-temporada e do GP da Tailândia e anuncia substituto

Piloto espanhol segue se recuperando de uma fratura no fêmur e, por isso, perderá a segunda sessão de testes e a prova de abertura do campeonato

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

A Gresini confirmou nesta quinta-feira (12) que Fermín Aldeguer não participará dos testes de pré-temporada e do GP da Tailândia de MotoGP nas próximas três semanas, enquanto segue se recuperando de uma fratura no fêmur.

Leia também:

O espanhol já não havia participado do primeiro teste de pré-temporada, realizado na semana passada em Sepang, e, agora, sua presença em Buriram também foi descartada como consequência de seu acidente, sofrido em janeiro.

Tanto nos testes quanto no GP, Aldeguer será substituído pelo piloto de testes da Ducati Michele Pirro, que ocupou a vaga deixada por Marc Márquez em duas corridas no final da temporada 2025.

“A recuperação de Aldeguer está progredindo rapidamente, mas não o suficiente para vê-lo na Tailândia”, disse a equipe em um comunicado. “O espanhol não estará presente nos testes de Buriram nem na primeira corrida da temporada. Michele Pirro irá substituí-lo".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aldeguer estava treinando no Circuito Aspar, em Valência, no mês passado, quando caiu de sua Yamaha R6 e fraturou o fêmur esquerdo. Ele foi transferido para um hospital em Barcelona, onde passou por uma cirurgia corretiva. Desde então, ele tem trabalhado com uma equipe especial em Andorra para encurtar seu tempo de recuperação.

A notícia significa que Aldeguer não poderá correr até pelo menos o GP do Brasil, em 22 de março, três semanas após o evento na Tailândia. A longa pausa devido à lesão comprometerá gravemente os seus preparativos para o que será a sua segunda temporada na MotoGP.

O espanhol, que tem contrato direto com a Ducati, tinha grandes expectativas para 2026 depois de conquistar o título de Novato do Ano no ano passado com a Gresini.

