A Gresini anunciou as contratações de Joan Mir e Daniel Holgado para a temporada 2027 da MotoGP. A equipe, de propriedade da viúva de Fausto Gresini, Nadia Padovani, anunciou por meio de suas redes sociais a contratação dos dois espanhóis para as próximas duas temporadas, nas quais eles substituirão Álex Márquez e Fermín Aldeguer, os atuais pilotos da equipe de Faenza.

Mir se juntará à equipe italiana vindo da Honda, onde está completando sua quarta temporada este ano.

O piloto espanhol, que conquistou o título mundial da Moto3 em 2017, subiu para a categoria rainha em 2019 com a Suzuki, com a qual se tornou campeão da MotoGP um ano depois.

Após a saída da Suzuki da MotoGP no final de 2022, Mir permaneceu por quatro anos com a Honda, mas ingressou na estrutura da marca japonesa justamente em um momento de baixa da HRC.

Mir assinou um contrato de dois anos com a equipe italiana e correrá como piloto contratado pela Gresini, com moto particular, sem qualquer vínculo contratual com a Ducati.

Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pouco antes do anúncio oficial de Mir nesta quinta-feira (02), a Gresini também confirmou a chegada do jovem piloto Holgado, o que significa que a equipe italiana renovará completamente sua atual formação de pilotos.

Holgado estreou no campeonato mundial de Moto3 em 2021 e terminou como vice-campeão em 2024, antes de subir para a Moto2 em 2025 com a Aspar.

No ano passado, Holgado conquistou duas vitórias e terminou em sexto lugar na classificação. Este ano, Holgado começou a temporada com um terceiro lugar na Tailândia e uma vitória no Brasil, liderando o campeonato após as duas primeiras corridas, o que despertou o interesse de várias equipes da MotoGP, com a Gresini conseguindo chegar a um acordo para as próximas duas temporadas.

Os anúncios de Mir e Holgado se somam à longa lista de renovações e contratações que estão ocorrendo na MotoGP, depois que os fabricantes, as equipes e o campeonato chegaram ao 'Pacto de Concórdia'.

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