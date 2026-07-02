MotoGP: Gresini contrata Mir e Holgado como dupla para 2027
Equipe satélite da Ducati anunciou que o campeão de 2020 e a jovem promessa terão dois anos de contrato
A Gresini anunciou as contratações de Joan Mir e Daniel Holgado para a temporada 2027 da MotoGP. A equipe, de propriedade da viúva de Fausto Gresini, Nadia Padovani, anunciou por meio de suas redes sociais a contratação dos dois espanhóis para as próximas duas temporadas, nas quais eles substituirão Álex Márquez e Fermín Aldeguer, os atuais pilotos da equipe de Faenza.
Mir se juntará à equipe italiana vindo da Honda, onde está completando sua quarta temporada este ano.
O piloto espanhol, que conquistou o título mundial da Moto3 em 2017, subiu para a categoria rainha em 2019 com a Suzuki, com a qual se tornou campeão da MotoGP um ano depois.
Após a saída da Suzuki da MotoGP no final de 2022, Mir permaneceu por quatro anos com a Honda, mas ingressou na estrutura da marca japonesa justamente em um momento de baixa da HRC.
Mir assinou um contrato de dois anos com a equipe italiana e correrá como piloto contratado pela Gresini, com moto particular, sem qualquer vínculo contratual com a Ducati.
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Pouco antes do anúncio oficial de Mir nesta quinta-feira (02), a Gresini também confirmou a chegada do jovem piloto Holgado, o que significa que a equipe italiana renovará completamente sua atual formação de pilotos.
Holgado estreou no campeonato mundial de Moto3 em 2021 e terminou como vice-campeão em 2024, antes de subir para a Moto2 em 2025 com a Aspar.
No ano passado, Holgado conquistou duas vitórias e terminou em sexto lugar na classificação. Este ano, Holgado começou a temporada com um terceiro lugar na Tailândia e uma vitória no Brasil, liderando o campeonato após as duas primeiras corridas, o que despertou o interesse de várias equipes da MotoGP, com a Gresini conseguindo chegar a um acordo para as próximas duas temporadas.
Os anúncios de Mir e Holgado se somam à longa lista de renovações e contratações que estão ocorrendo na MotoGP, depois que os fabricantes, as equipes e o campeonato chegaram ao 'Pacto de Concórdia'.
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