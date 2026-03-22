MotoGP: Gresini deve voltar a usar motos da Honda em 2027
Equipe foi satélite da montadora japonesa até 2015
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Atualmente, a Gresini é uma equipe satélite da Ducati, mas o cenário pode mudar no próximo ano, segundo informações do The Race. O site revela que o time pode voltar a ser cliente da Honda em 2027 na MotoGP.
Fontes do paddock indicam que a Gressini estaria negociando com a marca japonesa depois de uma década separadas. Esse novo contrato, inclusive, implicaria em uma formação de pilotos diferente, já que Fermin Aldeguer e Álex Márquez devem deixar o time.
Vale lembrar que a Gresini usou motos da Honda desde sua fundação em 1997 até 2015, quando passou para as Aprilias. A transferência para a Ducati aconteceu em 2022.
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