MotoGP: Gresini revela pintura para 2026; Álex Márquez usará Ducati de fábrica
Equipe manteve identidade usual com azul claro
A Gresini Racing revelou a pintura das suas motos de MotoGP para 2026 numa apresentação realizada neste sábado, em Kuala Lumpur, na Malásia.
Após a conclusão do shakedown da MotoGP no Circuito Internacional de Sepang, a Gresini viajou para a capital da Malásia para revelar as motos que Álex Márquez e Fermín Aldeguer irão pilotar nesta temporada.
Márquez participou do lançamento ao lado da chefe da equipe, Nadia Padovani, mas Aldeguer ficou de fora depois de quebrar o fêmur esquerdo durante um treino no circuito Aspar, em Valência, no início deste mês.
A equipe satélite da Ducati manteve seu familiar esquema de cores em azul pastel, complementado por detalhes em vermelho e preto. Isso marca a continuidade da pintura introduzida pela primeira vez em 2022, quando a equipe se separou da Aprilia e começou a operar como uma equipe independente.
Embora as cores permaneçam praticamente inalteradas, há desenvolvimentos significativos por baixo da pintura. Alex Márquez irá competir com a mesma GP26 que o seu irmão mais velho, Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio da VR46, com a Ducati expandindo a alocação de máquinas de fábrica para quatro motos nesta temporada.
Como resultado, Álex competirá com equipamento de fábrica pela primeira vez desde sua campanha de estreia na MotoGP com a Repsol Honda, em 2020.
Aldeguer, no entanto, continuará com uma moto do ano anterior em sua segunda temporada, com a Ducati confiando a ele a GP25 com especificações de 2025. Essa moto garantiu o título de 2025 para Marc Márquez, mas tanto Bagnaia quanto Di Giannantonio tiveram dificuldades para extrair desempenho consistente dela.
Pintura da Gresini Racing
Foto: Gresini Racing
A próxima temporada é crucial para a Gresini, que busca dar continuidade à campanha bem-sucedida de 2025, na qual seus dois pilotos conquistaram suas primeiras vitórias em GPs. Márquez conquistou sua primeira vitória em Jerez e somou mais duas vitórias em Barcelona e Sepang, terminando em segundo lugar na classificação, enquanto Aldeguer triunfou na Indonésia, garantindo o título de Novato do Ano.
Os resultados combinados dos dois pilotos impulsionaram a Gresini para o segundo lugar na classificação por equipes, à frente da outra equipe satélite da Ducati, a VR46.
Com o lançamento da Gresini concluído, a Honda e a LCR continuam sendo as únicas equipes que ainda não apresentaram suas motos para 2026. O lançamento da LCR está marcado para domingo, com a equipe oficial da Honda seguindo um dia depois.
Álex Márquez colocará a Ducati da Gresini à prova no teste oficial de pré-temporada em Sepang, que está programado para os dias 3 a 5 de fevereiro. O shakedown desta semana, que também aconteceu na Malásia, foi aberto apenas aos pilotos de teste das fabricantes e aos novatos, impedindo a Gresini de participar.
