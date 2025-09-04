MotoGP: Grupo de investidores liderados por Steiner, ex-chefe da Haas F1, anunciará compra da Tech3 nesta semana
Ex-chefe de equipe apresentará seus planos para assumir gradualmente o comando da Tech3, depois de liderar a compra da equipe satélite da KTM
Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images
A aquisição da equipe Tech3, de MotoGP, pelo ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Guenther Steiner, e um grupo de investidores será oficializada nesta sexta-feira (5), apurou o Motorsport.com.
Como revelado no mês passado, ambas as partes haviam concordado com os termos do acordo antes das férias de meio de ano. Naquela época, apenas a assinatura estava pendente, que agora foi concluída.
Na agenda do GP da Catalunha deste fim de semana, a Dorna, promotora da MotoGP, agendou uma coletiva de imprensa extraordinária para o meio-dia de sexta-feira.
O Motorsport.com apurou que o próprio Steiner estará presente no anúncio, pois ele assume o controle da Tech3 com o apoio de um consórcio de investidores, muitos dos quais são dos Estados Unidos.
A transação, avaliada em pouco menos de 20 milhões de euros, foi facilitada pela Apex, um fundo que administra o capital de um amplo grupo de atletas de alto nível.
Entre esse grupo está o piloto de F1 da McLaren, Lando Norris, embora vários outros nomes de destaque - incluindo alguns que atualmente fazem parte do grid da F1 - tenham optado por permanecer anônimos. Uma das ações mais notáveis da Apex até o momento foi a aquisição de uma participação de 20% na equipe Alpine de F1.
Todas as partes envolvidas no acordo com a Tech3 receberam bem a mudança de propriedade, desde a KTM, que continuará fornecendo motos para a equipe até pelo menos o final de 2026, até a Dorna e a Liberty Media, que agora é a acionista majoritária da empresa espanhola detentora dos direitos da MotoGP.
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Os contratos atuais entre as equipes e a Dorna expiram em 2027, quando as equipes satélites estarão livres para renegociar seus acordos ou trocar de fabricante. Acredita-se que a Steiner tenha obtido garantias do promotor para manter as duas vagas da Tech3 no grid além do próximo ano.
Sob os termos do acordo, a nova propriedade manterá Maverick Viñales e Enea Bastianini em sua linha de pilotos, juntamente com toda a equipe atual, enquanto mantém a sede da equipe na França.
Há algumas semanas, o cofundador e ex-proprietário da Tech3, Herve Poncharal, negou ter chegado a qualquer acordo. No entanto, o anúncio de sexta-feira destaca um sentimento amplamente compartilhado no paddock de que os interesses dos executivos acabam prevalecendo no automobilismo.
O Motorsport.com apurou que Poncharal entregará gradualmente as responsabilidades a Steiner, dando ao engenheiro italiano tempo para se adaptar a uma realidade muito diferente da F1.
Tanto a Dorna quanto a Liberty Media receberam bem a transição, esperando que o carisma e a influência de Steiner ajudem a impulsionar a expansão global da MotoGP.
Steiner tem um considerável número de fãs graças à sua personalidade e já foi visto no paddock de Barcelona na quinta-feira.
Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? M1GP e BRMX
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários