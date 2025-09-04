A aquisição da equipe Tech3, de MotoGP, pelo ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Guenther Steiner, e um grupo de investidores será oficializada nesta sexta-feira (5), apurou o Motorsport.com.

Como revelado no mês passado, ambas as partes haviam concordado com os termos do acordo antes das férias de meio de ano. Naquela época, apenas a assinatura estava pendente, que agora foi concluída.

Na agenda do GP da Catalunha deste fim de semana, a Dorna, promotora da MotoGP, agendou uma coletiva de imprensa extraordinária para o meio-dia de sexta-feira.

O Motorsport.com apurou que o próprio Steiner estará presente no anúncio, pois ele assume o controle da Tech3 com o apoio de um consórcio de investidores, muitos dos quais são dos Estados Unidos.

A transação, avaliada em pouco menos de 20 milhões de euros, foi facilitada pela Apex, um fundo que administra o capital de um amplo grupo de atletas de alto nível.

Entre esse grupo está o piloto de F1 da McLaren, Lando Norris, embora vários outros nomes de destaque - incluindo alguns que atualmente fazem parte do grid da F1 - tenham optado por permanecer anônimos. Uma das ações mais notáveis da Apex até o momento foi a aquisição de uma participação de 20% na equipe Alpine de F1.

Todas as partes envolvidas no acordo com a Tech3 receberam bem a mudança de propriedade, desde a KTM, que continuará fornecendo motos para a equipe até pelo menos o final de 2026, até a Dorna e a Liberty Media, que agora é a acionista majoritária da empresa espanhola detentora dos direitos da MotoGP.

Os contratos atuais entre as equipes e a Dorna expiram em 2027, quando as equipes satélites estarão livres para renegociar seus acordos ou trocar de fabricante. Acredita-se que a Steiner tenha obtido garantias do promotor para manter as duas vagas da Tech3 no grid além do próximo ano.

Sob os termos do acordo, a nova propriedade manterá Maverick Viñales e Enea Bastianini em sua linha de pilotos, juntamente com toda a equipe atual, enquanto mantém a sede da equipe na França.

Há algumas semanas, o cofundador e ex-proprietário da Tech3, Herve Poncharal, negou ter chegado a qualquer acordo. No entanto, o anúncio de sexta-feira destaca um sentimento amplamente compartilhado no paddock de que os interesses dos executivos acabam prevalecendo no automobilismo.

O Motorsport.com apurou que Poncharal entregará gradualmente as responsabilidades a Steiner, dando ao engenheiro italiano tempo para se adaptar a uma realidade muito diferente da F1.

Tanto a Dorna quanto a Liberty Media receberam bem a transição, esperando que o carisma e a influência de Steiner ajudem a impulsionar a expansão global da MotoGP.

Steiner tem um considerável número de fãs graças à sua personalidade e já foi visto no paddock de Barcelona na quinta-feira.



