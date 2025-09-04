Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Grupo de investidores liderados por Steiner, ex-chefe da Haas F1, anunciará compra da Tech3 nesta semana

Ex-chefe de equipe apresentará seus planos para assumir gradualmente o comando da Tech3, depois de liderar a compra da equipe satélite da KTM

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A aquisição da equipe Tech3, de MotoGP, pelo ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Guenther Steiner, e um grupo de investidores será oficializada nesta sexta-feira (5), apurou o Motorsport.com.

Leia também:

Como revelado no mês passado, ambas as partes haviam concordado com os termos do acordo antes das férias de meio de ano. Naquela época, apenas a assinatura estava pendente, que agora foi concluída.

Na agenda do GP da Catalunha deste fim de semana, a Dorna, promotora da MotoGP, agendou uma coletiva de imprensa extraordinária para o meio-dia de sexta-feira.

O Motorsport.com apurou que o próprio Steiner estará presente no anúncio, pois ele assume o controle da Tech3 com o apoio de um consórcio de investidores, muitos dos quais são dos Estados Unidos.

A transação, avaliada em pouco menos de 20 milhões de euros, foi facilitada pela Apex, um fundo que administra o capital de um amplo grupo de atletas de alto nível.

Entre esse grupo está o piloto de F1 da McLaren, Lando Norris, embora vários outros nomes de destaque - incluindo alguns que atualmente fazem parte do grid da F1 - tenham optado por permanecer anônimos. Uma das ações mais notáveis da Apex até o momento foi a aquisição de uma participação de 20% na equipe Alpine de F1.

Todas as partes envolvidas no acordo com a Tech3 receberam bem a mudança de propriedade, desde a KTM, que continuará fornecendo motos para a equipe até pelo menos o final de 2026, até a Dorna e a Liberty Media, que agora é a acionista majoritária da empresa espanhola detentora dos direitos da MotoGP

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Os contratos atuais entre as equipes e a Dorna expiram em 2027, quando as equipes satélites estarão livres para renegociar seus acordos ou trocar de fabricante. Acredita-se que a Steiner tenha obtido garantias do promotor para manter as duas vagas da Tech3 no grid além do próximo ano.

Sob os termos do acordo, a nova propriedade manterá Maverick Viñales e Enea Bastianini em sua linha de pilotos, juntamente com toda a equipe atual, enquanto mantém a sede da equipe na França. 

Há algumas semanas, o cofundador e ex-proprietário da Tech3, Herve Poncharal, negou ter chegado a qualquer acordo. No entanto, o anúncio de sexta-feira destaca um sentimento amplamente compartilhado no paddock de que os interesses dos executivos acabam prevalecendo no automobilismo. 

O Motorsport.com apurou que Poncharal entregará gradualmente as responsabilidades a Steiner, dando ao engenheiro italiano tempo para se adaptar a uma realidade muito diferente da F1.

Tanto a Dorna quanto a Liberty Media receberam bem a transição, esperando que o carisma e a influência de Steiner ajudem a impulsionar a expansão global da MotoGP.

Steiner tem um considerável número de fãs graças à sua personalidade e já foi visto no paddock de Barcelona na quinta-feira.

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? M1GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Oriol Puigdemont MotoGP Tech 3
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Ezpeleta: "MotoGP não fará absolutamente nada para frear domínio de Marc Márquez"
Próximo artigo MotoGP: Pramac Yamaha confirma renovação com Miller para 2026

Principais comentários
Oriol Puigdemont
Mais de
Oriol Puigdemont
ANÁLISE MotoGP: O que a Yamaha precisa melhorar além de sua moto?

ANÁLISE MotoGP: O que a Yamaha precisa melhorar além de sua moto?

MotoGP
ANÁLISE MotoGP: O que a Yamaha precisa melhorar além de sua moto?
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda
Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026

Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026

MotoGP
Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026
Tech 3
Mais de
Tech 3
MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull

MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull

MotoGP
MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria

MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MGP MotoGP
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

F1 Fórmula 1
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

F3 F3
Monza
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros