MotoGP: Honda anuncia que Márquez também perderá GP da Estíria

A Honda anunciou que o atual campeão da MotoGP, Marc Márquez, não correrá no GP da Estíria no próximo fim de semana, enquanto continua se recuperando de uma cirurgia no braço direito.

Márquez quebrou o braço em uma queda durante a primeira etapa da MotoGP em Jerez no mês passado, o que exigiu uma operação na terça-feira imediatamente após a corrida.

Depois de tentar voltar no GP da Andaluzia, menos de uma semana depois, ele teve que desistir após a classificação devido ao aumento do inchaço no local.

O estresse de tentar se preparar para aquela etapa enfraqueceu a placa de titânio em seu braço e ele precisou fazer uma segunda operação quando quebrou a placa ao abrir uma janela em casa.

A segunda cirurgia o manteve fora dos GPs da República Tcheca e da Áustria, mas na semana passada a Honda não descartou um possível retorno na segunda corrida no Red Bull Ring no próximo fim de semana.

Mas depois do GP da Áustria, a Honda confirmou que Márquez ficará de fora da segunda corrida do Red Bull Ring, com Stefan Bradl continuando a atuar como piloto substituto.

Isso significa que Márquez vai agora tentar o GP de San Marino para fazer seu retorno, a primeira corrida de uma rodada dupla de Misano, que acontece de 11 a 13 de setembro.

A tarefa de Márquez de defender o título da MotoGP parece cada vez mais improvável, com Fabio Quartararo líder com 67 pontos, enquanto o piloto Honda ainda não pontuou.

Bradl, que substituiu Márquez em Brno e no Red Bull Ring neste fim de semana, terminou a corrida de hoje em 17º lugar, o último entre os pilotos que alcançaram a bandeira quadriculada.

F1 2020: Hamilton voa, Verstappen no páreo e Vettel "Piloto do dia"