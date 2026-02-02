Pular para o conteúdo principal

MotoGP

MotoGP: Honda apresenta moto de 2026 e completa temporada de lançamentos

Equipe japonesa manteve as cores tradicionais da marca

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

A Honda revelou sua moto para a temporada de 2026 da MotoGP durante um lançamento online na manhã desta segunda-feira, antes do início dos testes de pré-temporada em Sepang.

Os pilotos oficiais Joan Mir e Luca Marini revelaram a mais recente evolução da RC213V, que continua com vermelho, branco e azul da Honda Racing Corporation (HRC). A moto também apresenta o logo da petrolífera britânica Castrol, que se tornou patrocinadora principal da Honda no ano passado, após o fim da parceria de longa data da equipe com a Repsol.

A Honda entra na nova temporada com otimismo renovado após uma campanha de 2025 em ascensão, que viu a fabricante japonesa voltar à disputa pelo pódio.

Uma série de atualizações aerodinâmicas e no motor no meio da temporada transformou a competitividade da RC213V, permitindo que Mir garantisse dois pódios nas etapas finais do ano, incluindo um resultado de destaque na corrida da Honda em Motegi.

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto: Honda Racing

Marini também apresentou uma melhora no desempenho na segunda metade da temporada e acabou superando Mir na classificação dos pilotos. Enquanto isso, Johann Zarco conquistou uma vitória impressionante no GP da França, marcado pela chuva, com uma moto satélite da LCR, embora a equipe de fábrica da HRC continue sem vitórias desde 2021.

O desempenho da Honda em 2025 permitiu-lhe ultrapassar a Yamaha e terminar em quarto lugar na classificação dos fabricantes, ao mesmo tempo que garantiu a promoção para o Grupo C na escala de concessões do MotoGP.

O piloto de testes da Honda, Aleix Espargaró, e o novo recruta da LCR, Diogo Moreira, testaram a RC213V com especificações de 2026 no Circuito Internacional de Sepang na semana passada, durante o teste de shakedown da MotoGP.

No entanto, Mir e Marini só farão sua primeira aparição com a moto quando os testes oficiais começarem na Malásia na terça-feira. A MotoGP programou cinco dias de testes oficiais de pré-temporada para os pilotos oficiais nesta temporada, divididos da seguinte maneira: três em Sepang esta semana e outros dois em Buriram, pouco antes da abertura da temporada na Tailândia.

Com a apresentação da Honda concluída, todas as 11 equipes já revelaram suas pinturas para o que será a última temporada sob os regulamentos técnicos atuais.

Os preparativos também estão em andamento para a temporada de 2027, com a Honda entre vários fabricantes que começaram a testar suas máquinas de 850cc para o próximo ciclo de regras.

Artigo anterior MotoGP: Ducati estreia novo pacote aerodinâmico no shakedown; Yamaha também traz mudanças
Próximo artigo MotoGP: Bezzecchi renova com Aprilia em contrato plurianual

