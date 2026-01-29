Honda avança em negociações por Quartararo para nova era da MotoGP

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona
MotoGP

Honda avança em negociações por Quartararo para nova era da MotoGP

Edição global do Motorsport.com apurou que o francês campeão mundial de 2021 deve mudar de casa na classe rainha; confira os detalhes e todo o contexto

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Add as a preferred source
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Patricia De Melo Moreira / AFP via Getty Images

A Honda avança nas negociações para contratar o francês Fabio Quartararo, campeão da MotoGP em 2021, para as próximas duas temporadas, apurou o Motorsport.com.

O editor recomenda:

Com isso, o piloto de 26 anos deve deixar a Yamaha, com a qual chegou à glória máxima na classe rainha e através da qual chegou à categoria de elite do motociclismo mundial ainda em 2019, através da então equipe cliente Petronas.

O francês é o penúltimo 'campeão não-Ducati' da MotoGP nas últimas temporadas -- depois dele, apenas o espanhol Joan Mir conseguiu a taça sem a maquinaria italiana, conquistando o título de 2020 pela Suzuki, que já deixou o campeonato há anos.

Além do título de 2021, o piloto soma 11 vitórias, 32 pódios e 21 poles pela Yamaha, mas deve fazer em 2026 a sua última temporada pela marca japonesa de Iwata.

Se confirmada a ida para a Honda no ano que vem, o francês fará uma grande aposta, já que na próxima temporada a MotoGP inicia um novo ciclo de regulamentos técnicos, de modo que ainda não se sabe qual será a hierarquia de forças da categoria.

Neste sentido, a Yamaha terá de avaliar como Quartararo será envolvido no desenvolvimento do projeto da marca para 2027, uma vez que o piloto está em vias de deixar a estrutura.

A última renovação contratual entre o piloto e o time de Iwata foi em 2024, enquanto a mais recente briga por título na qual o francês se envolveu foi em 2022, quando o italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia acabou se valendo do início da supremacia da Ducati para se sagrar campeão pela primeira vez.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Desde então, a Yamaha passou por uma troca de comando, com Paolo Pavesio substituindo Lin Jarvis, e de motores, abandonando o 4 cilindros em linha e adotando o V4 para 2026, o que representa um desafio -- agravado pela necessidade de desenvolver a unidade de 850cc que substitui as 1000cc em 2027.

Além disso, a marca também convergiu com o interesse de Quartararo no sentido de voltar a ter uma equipe satélite, com a chegada da Pramac no ano passado. 

Se confirmada a ida de Quartararo para a Honda, as atenções recaem sobre quem será o companheiro do francês a partir do ano que vem. A dupla da equipe de fábrica, composta por Joan Mir e pelo italiano Luca Marini, tem contrato só até o fim de 2026 e a renovação com qualquer um dos dois é improvável.

Neste sentido, diz-se que o novato recém-contratado pela marca japonesa, Diogo Moreira, da equipe cliente LCR, tem uma eventual promoção ao time de fábrica apalavrada. Caso o brasileiro performe bem em 2026, ele pode ser o escolhido, embora tenha um bom desafio interno com o francês Johann Zarco.

Fora da estrutura de Sakura, especula-se também a possibilidade das contratações de Pedro Acosta, atualmente na KTM, e/ou Jorge Martín, da Aprilia. Este, porém, enfrenta lesões desde seu título em 2024 e o jovem talento é astro na Ducati, na vaga de Bagnaia. De todo modo, os espanhóis são possibilidades.

'Pecco', por sua vez, é apontado como uma possibilidade para a própria Yamaha, caso perca a vaga na marca de Borgo Panigale e veja disponível o assento que hoje é de Quartararo. Outra possibilidade para Iwata é o próprio Martín, cujo clima na Aprilia não é dos melhores desde que ele chegou à marca italiana.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Acosta manda recado à KTM: “Quem não estiver satisfeito vai se mudar”
Próximo artigo Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028

Principais comentários

Mais de
Oriol Puigdemont

MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028

MotoGP
MotoGP
Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028

MotoGP: Márquez admite que ‘corpo vai me obrigar a me aposentar antes da minha mente’

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez admite que ‘corpo vai me obrigar a me aposentar antes da minha mente’
Mais de
Fabio Quartararo

MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4

MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026

Pilotos da MotoGP questionam intensidade do calendário após temporada de lesões

MotoGP
MotoGP
Pilotos da MotoGP questionam intensidade do calendário após temporada de lesões
Mais de
Movistar Yamaha MotoGP

MotoGP: V4 é um projeto "no limite entre coragem e loucura", revela chefe da Yamaha

MotoGP
MotoGP
MotoGP: V4 é um projeto "no limite entre coragem e loucura", revela chefe da Yamaha

Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

MotoGP
MotoGP
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

Últimas notícias

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"