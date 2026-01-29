Honda avança em negociações por Quartararo para nova era da MotoGP

A Honda avança nas negociações para contratar o francês Fabio Quartararo, campeão da MotoGP em 2021, para as próximas duas temporadas, apurou o Motorsport.com.

Com isso, o piloto de 26 anos deve deixar a Yamaha, com a qual chegou à glória máxima na classe rainha e através da qual chegou à categoria de elite do motociclismo mundial ainda em 2019, através da então equipe cliente Petronas.

O francês é o penúltimo 'campeão não-Ducati' da MotoGP nas últimas temporadas -- depois dele, apenas o espanhol Joan Mir conseguiu a taça sem a maquinaria italiana, conquistando o título de 2020 pela Suzuki, que já deixou o campeonato há anos.

Além do título de 2021, o piloto soma 11 vitórias, 32 pódios e 21 poles pela Yamaha, mas deve fazer em 2026 a sua última temporada pela marca japonesa de Iwata.

Se confirmada a ida para a Honda no ano que vem, o francês fará uma grande aposta, já que na próxima temporada a MotoGP inicia um novo ciclo de regulamentos técnicos, de modo que ainda não se sabe qual será a hierarquia de forças da categoria.

Neste sentido, a Yamaha terá de avaliar como Quartararo será envolvido no desenvolvimento do projeto da marca para 2027, uma vez que o piloto está em vias de deixar a estrutura.

A última renovação contratual entre o piloto e o time de Iwata foi em 2024, enquanto a mais recente briga por título na qual o francês se envolveu foi em 2022, quando o italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia acabou se valendo do início da supremacia da Ducati para se sagrar campeão pela primeira vez.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Desde então, a Yamaha passou por uma troca de comando, com Paolo Pavesio substituindo Lin Jarvis, e de motores, abandonando o 4 cilindros em linha e adotando o V4 para 2026, o que representa um desafio -- agravado pela necessidade de desenvolver a unidade de 850cc que substitui as 1000cc em 2027.

Além disso, a marca também convergiu com o interesse de Quartararo no sentido de voltar a ter uma equipe satélite, com a chegada da Pramac no ano passado.

Se confirmada a ida de Quartararo para a Honda, as atenções recaem sobre quem será o companheiro do francês a partir do ano que vem. A dupla da equipe de fábrica, composta por Joan Mir e pelo italiano Luca Marini, tem contrato só até o fim de 2026 e a renovação com qualquer um dos dois é improvável.

Neste sentido, diz-se que o novato recém-contratado pela marca japonesa, Diogo Moreira, da equipe cliente LCR, tem uma eventual promoção ao time de fábrica apalavrada. Caso o brasileiro performe bem em 2026, ele pode ser o escolhido, embora tenha um bom desafio interno com o francês Johann Zarco.

Fora da estrutura de Sakura, especula-se também a possibilidade das contratações de Pedro Acosta, atualmente na KTM, e/ou Jorge Martín, da Aprilia. Este, porém, enfrenta lesões desde seu título em 2024 e o jovem talento é astro na Ducati, na vaga de Bagnaia. De todo modo, os espanhóis são possibilidades.

'Pecco', por sua vez, é apontado como uma possibilidade para a própria Yamaha, caso perca a vaga na marca de Borgo Panigale e veja disponível o assento que hoje é de Quartararo. Outra possibilidade para Iwata é o próprio Martín, cujo clima na Aprilia não é dos melhores desde que ele chegou à marca italiana.

