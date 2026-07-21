MotoGP: Honda confirma contratação de Quartararo e Alonso para 2027

A Honda oficializou a contratação de Fabio Quartararo e David Alonso, ambos com acordos plurianuais. Enquanto o campeão de 2021 correrá na equipe de fábrica HRC, o colombiano não tem um destino definido na estrutura da marca japonesa até o momento.

Conforme revelado anteriormente pelo Motorsport.com, o acordo com Quartararo foi finalizado no final de janeiro, embora vários fatores tenham adiado o anúncio até as férias de meio de temporada.

Um deles foi o acordo entre as montadoras de não fazer nenhum anúncio sobre o mercado de pilotos antes da assinatura do documento comumente conhecido como 'Pacto de Concórdia' da MotoGP – mais recentemente renomeado como 'Acordo de Brno' –, que define a estrutura comercial e esportiva entre as montadoras e a promotora do campeonato para os próximos cinco anos.

Esse momento também coincidiu com o cronograma corporativo interno da própria Honda. Mas, após meses de respostas evasivas de Quartararo sempre que seu futuro era discutido, a fábrica finalmente divulgou o comunicado confirmando que o francês se juntará à sua equipe de fábrica até o final da temporada de 2028.

Quartararo deixará a Yamaha após oito anos, que lhe proporcionou sua estreia na MotoGP em 2019 com sua equipe satélite, a Sepang Racing Team. Duas temporadas depois, ele foi promovido para a equipe de fábrica e, em 2021, conquistou o campeonato mundial.

Desde então, a competitividade da Yamaha tem diminuído constantemente, embora Quartararo tenha optado por dar à fabricante japonesa uma última oportunidade ao assinar sua mais recente prorrogação de contrato em abril de 2024.

No entanto, a falta de progresso tangível diante dos novos regulamentos técnicos da MotoGP, que entrarão em vigor em 2027, juntamente com sua conexão limitada com a nova estrutura administrativa da Yamaha, acabaram por convencê-lo a aceitar a oferta da Honda por volta do Natal.

Fabio Quartararo Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

O francês chega à Honda com um currículo impressionante na MotoGP, que inclui o título mundial de 2021, 11 vitórias, 32 pódios e 21 pole positions. Atualmente, ele ocupa a 14ª posição na classificação do campeonato como o piloto mais bem colocado da Yamaha, embora ainda esteja esperando conquistar seu primeiro pódio da temporada.

“A Honda Racing Corporation (HRC) tem o prazer de anunciar a contratação de Fabio Quartararo para as temporadas de 2027 e 2028 do campeonato mundial de MotoGP. Quartararo competirá pela equipe de fábrica da Honda HRC quando a MotoGP entrar na nova era de 850 cc a partir de 2027”, informou a fabricante em comunicado.

Não foram incluídas declarações de Quartararo, já que ele ainda está sob contrato com a Yamaha.

O Motorsport.com apurou que a Honda escolheu Christian Pupulin para ser o chefe de equipe de Quartararo, com o italiano encarregado de acelerar a adaptação do francês à RC213V o mais rápido possível.

David Alonso: contratado, mas sem lugar definido

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Honda também confirmou na manhã desta terça-feira que assinou contrato com Alonso para 2027 e anos seguintes, mas não revelou se ele correrá pela equipe oficial da MotoGP ao lado de Quartararo ou pela LCR Honda.

O anúncio ocorre vários meses após o acordo sobre a transferência de Alonso para a Honda, garantindo à fabricante japonesa um dos jovens talentos mais promissores do esporte. Ainda com apenas 20 anos, o colombiano nascido em Madri conquistou o campeonato mundial de Moto3 há dois anos, antes de subir para a Moto2 com a equipe Aspar na última temporada.

Em 2026, Alonso conquistou uma vitória na categoria intermediária e ocupa a quarta posição na classificação do campeonato, 79,5 pontos atrás do líder Manuel González. Sua campanha foi prejudicada pela lesão no ombro que o acompanhou em várias etapas durante a primeira metade da temporada.

“A Honda Racing Corporation [HRC] tem o prazer de confirmar a assinatura de um contrato plurianual com David Alonso. O colombiano de 20 anos teve uma das ascensões mais impressionantes nas categorias de base, terminando em terceiro lugar em sua temporada de estreia na Moto3 antes de dominar o campeonato no ano seguinte”, afirmou a HRC em comunicado.

A fabricante japonesa não especificou por qual equipe Alonso irá correr, nem esclareceu a duração do contrato. O Motorsport.com apurou, no entanto, que o acordo manterá as duas partes unidas por um período mais longo do que o prazo padrão de dois anos.

Até a última temporada, a carreira de Alonso era gerenciada pelo ex-piloto de GP Nico Terol, que combina seu papel de representante do piloto com o de diretor esportivo da equipe Aspar.

Esse arranjo levou ambas as partes a contratar Bob Moore, da agência esportiva Wasserman, para supervisionar as negociações e garantir a melhor oportunidade possível para a transição de Alonso para a MotoGP.

Com isso, o colombiano está disputando com o brasileiro Diogo Moreira a segunda vaga na equipe de fábrica; espera-se que o piloto que ficar de fora corra pela LCR Honda em 2027.

Pessoas próximas a Alonso acreditam que a equipe oficial da Honda proporcionaria o ambiente ideal para sua transição para a categoria rainha, onde ele correria ao lado do campeão de 2021, Quartararo, cuja transferência para a Honda deve ser confirmada oficialmente a qualquer momento.

Outros, no entanto, argumentam que ingressar na LCR Honda, equipe satélite da fabricante, permitiria ao jovem piloto se adaptar à MotoGP com menos pressão do que aquela que ele inevitavelmente enfrentaria na equipe de fábrica.

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