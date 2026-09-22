MotoGP: Honda confirma Mir fora de mais duas etapas por problema de saúde

A Honda confirmou nesta terça-feira que Joan Mir continuará afastado da MotoGP e não participará dos GPs do Japão e da Indonésia. O campeão mundial de 2020 segue passando por exames para descobrir a causa dos problemas de saúde apresentados nas últimas semanas.

Mir abandonou o GP de San Marino ainda na quinta volta depois de passar o fim de semana se sentindo mal. O espanhol viajou para Barcelona no mesmo dia e iniciou uma série de exames médicos. Segundo comunicado da Honda, análises detalhadas identificaram alterações em parâmetros dos exames de sangue, situação que exige uma investigação mais aprofundada.

Como ainda não existe um diagnóstico conclusivo, os médicos recomendaram que o piloto priorize sua recuperação enquanto realiza novos testes. Mir ficará inicialmente três semanas em repouso na tentativa de entender a origem dos sintomas. O espanhol já havia ficado fora do GP da Áustria no último fim de semana.

Com isso, Mir também não estará em Motegi, casa da Honda, nem em Mandalika, na Indonésia. A etapa seguinte será o GP da Austrália, entre 23 e 25 de outubro, mas a fabricante japonesa não estabeleceu Phillip Island como uma possível data para o retorno do piloto.

A Honda agora precisa definir quem ocupará a moto de Mir nas próximas duas etapas. Takaaki Nakagami já está escalado para correr como wildcard em Motegi com a equipe de testes da HRC, enquanto Aleix Espargaró surge como uma das alternativas para substituir o espanhol. Cal Crutchlow também aparece entre as possibilidades.

Mir vive seus últimos meses como piloto da Honda. Sua passagem pela fabricante terminará após a etapa de Valência, em novembro. Para 2027, o espanhol iniciará uma nova fase na MotoGP defendendo a Gresini com uma Ducati.

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