Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Chefe da Audi exalta Bortoleto: "O mais próximo de Schumacher" no grid atual

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chefe da Audi exalta Bortoleto: "O mais próximo de Schumacher" no grid atual

F1: Horner revela "reunião secreta" com Hamilton em 2012 para levá-lo à Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Horner revela "reunião secreta" com Hamilton em 2012 para levá-lo à Red Bull

F1 - Horner desmente interesse na Ferrari: "Não seria boa opção"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Horner desmente interesse na Ferrari: "Não seria boa opção"

F1: Bortoleto mira reviravolta e retorno ao top 10 no GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Bortoleto mira reviravolta e retorno ao top 10 no GP dos EUA

MotoGP reafirma às equipes intenção de realizar GP do Catar apesar de incertezas na região

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP reafirma às equipes intenção de realizar GP do Catar apesar de incertezas na região

Razgatlioglu perderá restante da temporada de MotoGP após lesão no ombro

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Razgatlioglu perderá restante da temporada de MotoGP após lesão no ombro

F1 - Horner pede revisão do sistema do teto orçamentário: "Equipes estão gastando 500 milhões de dólares"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Horner pede revisão do sistema do teto orçamentário: "Equipes estão gastando 500 milhões de dólares"

ANÁLISE MotoGP: Resultados mostram que Moreira mereceu promoção para HRC

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
ANÁLISE MotoGP: Resultados mostram que Moreira mereceu promoção para HRC
MotoGP

MotoGP: Honda confirma promoção de Moreira para a equipe oficial em 2027; Alonso correrá na LCR

Brasileiro passará para a equipe oficial da marca japonesa em seu segundo ano na categoria, quando a MotoGP passará a utilizar motos 850cc

Guilherme Longo Oriol Puidgemont
Editado:
Add as a preferred source

Agora é oficial: Diogo Moreira correrá pela equipe oficial da Honda a partir da temporada 2027 da MotoGP! A marca japonesa confirmou a informação na manhã desta terça-feira, o que automaticamente coloca David Alonso na segunda vaga da LCR.

Leia também:

Com isso, a Honda encerra meses de especulação e coloca a última peça no quebra-cabeças do grid de 2027. Até então, sabíamos a identidade de todos os pilotos, mas restava a decisão da marca japonesa sobre Moreira e Alonso nas vagas da HRC e da LCR.

Moreira ganha a promoção para a equipe oficial em meio a uma forte temporada de estreia na categoria, com resultados que vinham chamando a atenção do paddock. O brasileiro é o 15º colocado na classificação, com o mesmo total de pontos de Fabio Quartararo, seu futuro companheiro de equipe.

Diogo é também o segundo melhor piloto Honda na tabela de classificação, atrás apenas de Luca Marini, em 11º, com 34 pontos a mais que o brasileiro. Porém, Moreira é o único nome da marca japonesa a conquistar um pódio em 2026, com o segundo lugar na corrida sprint do GP do Japão em Motegi.

Moreira terá ao seu lado como chefe de equipe Andrés Madrid, que chega à HRC em 2026 vindo da KTM, enquanto Santi Hernández, que trabalha atualmente com Joan Mir, será levado à LCR para o desenvolvimento de Alonso.

En lo que llevamos de campeonato, Diogo Moreira ha terminado en el top ten en cinco ocasiones, con la sexta plaza que alcanzó en Hungría, y la segunda de la sprint en Motegi, como resultados más llamativos.

"É uma sensação incrível chegar à equipe de fábrica; é algo que todos os pilotos sonham desde jovens. Quero agradecer a todos os membros da HRC e pela confiança depositada em mim, me dando esse próximo passo no projeto", disse o brasileiro.

David Alonso debutará en MotoGP la próxima temporada con el equipo LCR-Honda

David Alonso debutará en MotoGP la próxima temporada con el equipo LCR-Honda

Foto de: Gold and Goose

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior GP da Austrália de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Phillip Island, com Moreira
Próximo artigo Após as definições de Moreira e Alonso, veja como ficou o grid da MotoGP 2027

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

ANÁLISE MotoGP: Resultados mostram que Moreira mereceu promoção para HRC

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
ANÁLISE MotoGP: Resultados mostram que Moreira mereceu promoção para HRC

Após as definições de Moreira e Alonso, veja como ficou o grid da MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Após as definições de Moreira e Alonso, veja como ficou o grid da MotoGP 2027

GP da Austrália de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Phillip Island, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
GP da Austrália de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Phillip Island, com Moreira
Mais de
Diogo Moreira

MotoGP: Moreira é o mais rápido no teste Pirelli com Honda de 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Moreira é o mais rápido no teste Pirelli com Honda de 2027

MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

MotoGP - Marini defende Moreira como sucessor na Honda: "Está fazendo tudo certo"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Marini defende Moreira como sucessor na Honda: "Está fazendo tudo certo"
Mais de
Repsol Honda Team

Pilotos da MotoGP dividem opiniões sobre novo formato de fim de semana para 2027

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
Pilotos da MotoGP dividem opiniões sobre novo formato de fim de semana para 2027

MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia

VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

Últimas notícias

F1 - Chefe da Audi exalta Bortoleto: "O mais próximo de Schumacher" no grid atual

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Chefe da Audi exalta Bortoleto: "O mais próximo de Schumacher" no grid atual

F1: Horner revela "reunião secreta" com Hamilton em 2012 para levá-lo à Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Horner revela "reunião secreta" com Hamilton em 2012 para levá-lo à Red Bull

F1 - Horner desmente interesse na Ferrari: "Não seria boa opção"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Horner desmente interesse na Ferrari: "Não seria boa opção"

F1: Bortoleto mira reviravolta e retorno ao top 10 no GP dos EUA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Bortoleto mira reviravolta e retorno ao top 10 no GP dos EUA