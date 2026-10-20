Agora é oficial: Diogo Moreira correrá pela equipe oficial da Honda a partir da temporada 2027 da MotoGP! A marca japonesa confirmou a informação na manhã desta terça-feira, o que automaticamente coloca David Alonso na segunda vaga da LCR.

Com isso, a Honda encerra meses de especulação e coloca a última peça no quebra-cabeças do grid de 2027. Até então, sabíamos a identidade de todos os pilotos, mas restava a decisão da marca japonesa sobre Moreira e Alonso nas vagas da HRC e da LCR.

Moreira ganha a promoção para a equipe oficial em meio a uma forte temporada de estreia na categoria, com resultados que vinham chamando a atenção do paddock. O brasileiro é o 15º colocado na classificação, com o mesmo total de pontos de Fabio Quartararo, seu futuro companheiro de equipe.

Diogo é também o segundo melhor piloto Honda na tabela de classificação, atrás apenas de Luca Marini, em 11º, com 34 pontos a mais que o brasileiro. Porém, Moreira é o único nome da marca japonesa a conquistar um pódio em 2026, com o segundo lugar na corrida sprint do GP do Japão em Motegi.

Moreira terá ao seu lado como chefe de equipe Andrés Madrid, que chega à HRC em 2026 vindo da KTM, enquanto Santi Hernández, que trabalha atualmente com Joan Mir, será levado à LCR para o desenvolvimento de Alonso.

En lo que llevamos de campeonato, Diogo Moreira ha terminado en el top ten en cinco ocasiones, con la sexta plaza que alcanzó en Hungría, y la segunda de la sprint en Motegi, como resultados más llamativos.

"É uma sensação incrível chegar à equipe de fábrica; é algo que todos os pilotos sonham desde jovens. Quero agradecer a todos os membros da HRC e pela confiança depositada em mim, me dando esse próximo passo no projeto", disse o brasileiro.

David Alonso debutará en MotoGP la próxima temporada con el equipo LCR-Honda Foto de: Gold and Goose

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