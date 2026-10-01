Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Com 65 carros testados e aprovados em distância equivalente a São Paulo-Salvador, Porsche Cup desbrava Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Com 65 carros testados e aprovados em distância equivalente a São Paulo-Salvador, Porsche Cup desbrava Brasília

NASCAR altera pacote aerodinâmico e segmentos para Talladega

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR altera pacote aerodinâmico e segmentos para Talladega

NASCAR: Kaulig desmente rumores sobre possível ida de Keselowski em 2027

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR: Kaulig desmente rumores sobre possível ida de Keselowski em 2027

MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

F1: Norris explica retratação a Colapinto e lamenta ataques online

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Norris explica retratação a Colapinto e lamenta ataques online

F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

WRC
WRC
Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1
MotoGP GP do Japão

MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

Motorsport.com já havia antecipado a informação na segunda-feira (30); Quartararo deve encerrar parceria com Monster

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Honda Red Bull 2027

Conforme revelado anteriormente pelo Motorsport.com, a Honda confirmou, nesta quinta-feira (01), que a Red Bull retornará como patrocinadora de sua equipe de fábrica na MotoGP três anos depois que a marca de bebidas energéticas usou a saída de Marc Márquez como pretexto para rescindir seu contrato com a HRC.

O editor recomenda:

A Red Bull e a Monster, as duas principais empresas do mercado de bebidas energéticas, respondem por grande parte do panorama de patrocínios do grid do Mundial de Motovelocidade.

A marca Red Bull tem forte presença na KTM, onde atualmente é o patrocinador master da equipe de fábrica e da Tech3. O time francês, no entanto, parece prestes a ver a Red Bull desaparecer das carenagens de ambas as suas motos no ano que vem, enquanto a marca volta a ficar visível nas máquinas da Honda.

A Red Bull já esteve presente na Honda de 2015 a 2023, quando a transferência de Márquez para a Gresini abriu uma brecha que permitiu à empresa rescindir seu contrato com a HRC.

Quatro anos depois, a fabricante japonesa confirmou que assinou um novo acordo com a marca austríaca a partir de 2027. O texto do anúncio sugere que o novo acordo envolve um compromisso maior do que o anterior, o que significa que os logotipos da Red Bull provavelmente terão maior destaque, indo além das carenagens e dos garfos do novo protótipo.

“Ao entrarmos no novo campeonato, com as motos de 850cc, é essencial ter parceiros que compartilhem os mesmos objetivos e ambições. Não tenho dúvidas sobre o que podemos conquistar juntos e sei que seremos capazes de proporcionar aos nossos fãs momentos incríveis”, afirmou Koji Watanabe, presidente da HRC.

 

Essa mudança provocará uma reestruturação direta no mercado de patrocínios individuais dos pilotos, já que os acordos assinados pelas equipes têm precedência sobre os firmados por seus competidores. Isso forçará Fabio Quartararo, que deve se tornar o principal piloto da Honda em 2027, a encerrar sua parceria com a Monster, que o patrocina na Yamaha desde que ele estreou na categoria rainha em 2019.

O Motorsport.com apurou que o campeão de 2021 teve que pagar uma quantia para rescindir seu contrato com a Monster para a próxima temporada, embora os recursos para cobrir essa indenização tenham vindo da Honda, que está passando por um período de reorganização no qual o marketing está assumindo um papel cada vez mais importante. 

Um exemplo disso é a pintura especial que as motos exibirão para comemorar o 60º aniversário da estreia da fabricante japonesa na categoria rainha, em 1966.

Ao mesmo tempo em que ocorre essa reorganização de patrocinadores, tudo indica que a Monster encerrará seu papel como patrocinadora master da Yamaha, posição dominante que ocupa desde 2019, quando substituiu a Movist.

A marca norte-americana se juntou à Aprilia na metade desta temporada como master da equipe de fábrica da fabricante italiana, ao mesmo tempo em que mantém uma presença menor na equipe de fábrica da Ducati.

A Monster permanecerá lá pelo menos até o término de seu contrato atual, no final de 2027, quando se espera que a Red Bull busque assumir o lugar e trazer Márquez e Pedro Acosta de volta para seu 'guarda-chuva'.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Moreira revela pequena cirurgia pré-GP do Japão e diz que top 10 "é necessário" em Motegi

Principais comentários
Mais de
Oriol Puigdemont

MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?

MotoGP: Red Bull volta à Honda em 2027 e força fim de contrato de Quartararo com Monster

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Red Bull volta à Honda em 2027 e força fim de contrato de Quartararo com Monster

Calendário de 2027 da MotoGP é divulgado; veja data do GP do Brasil

MotoGP
MotoGP
Calendário de 2027 da MotoGP é divulgado; veja data do GP do Brasil

Últimas notícias

Com 65 carros testados e aprovados em distância equivalente a São Paulo-Salvador, Porsche Cup desbrava Brasília

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Com 65 carros testados e aprovados em distância equivalente a São Paulo-Salvador, Porsche Cup desbrava Brasília

NASCAR altera pacote aerodinâmico e segmentos para Talladega

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR altera pacote aerodinâmico e segmentos para Talladega

NASCAR: Kaulig desmente rumores sobre possível ida de Keselowski em 2027

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
NASCAR: Kaulig desmente rumores sobre possível ida de Keselowski em 2027

MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027