MotoGP: Honda confirma retorno da Red Bull como patrocinadora da HRC em 2027

Conforme revelado anteriormente pelo Motorsport.com, a Honda confirmou, nesta quinta-feira (01), que a Red Bull retornará como patrocinadora de sua equipe de fábrica na MotoGP três anos depois que a marca de bebidas energéticas usou a saída de Marc Márquez como pretexto para rescindir seu contrato com a HRC.

A Red Bull e a Monster, as duas principais empresas do mercado de bebidas energéticas, respondem por grande parte do panorama de patrocínios do grid do Mundial de Motovelocidade.

A marca Red Bull tem forte presença na KTM, onde atualmente é o patrocinador master da equipe de fábrica e da Tech3. O time francês, no entanto, parece prestes a ver a Red Bull desaparecer das carenagens de ambas as suas motos no ano que vem, enquanto a marca volta a ficar visível nas máquinas da Honda.

A Red Bull já esteve presente na Honda de 2015 a 2023, quando a transferência de Márquez para a Gresini abriu uma brecha que permitiu à empresa rescindir seu contrato com a HRC.

Quatro anos depois, a fabricante japonesa confirmou que assinou um novo acordo com a marca austríaca a partir de 2027. O texto do anúncio sugere que o novo acordo envolve um compromisso maior do que o anterior, o que significa que os logotipos da Red Bull provavelmente terão maior destaque, indo além das carenagens e dos garfos do novo protótipo.

“Ao entrarmos no novo campeonato, com as motos de 850cc, é essencial ter parceiros que compartilhem os mesmos objetivos e ambições. Não tenho dúvidas sobre o que podemos conquistar juntos e sei que seremos capazes de proporcionar aos nossos fãs momentos incríveis”, afirmou Koji Watanabe, presidente da HRC.

Essa mudança provocará uma reestruturação direta no mercado de patrocínios individuais dos pilotos, já que os acordos assinados pelas equipes têm precedência sobre os firmados por seus competidores. Isso forçará Fabio Quartararo, que deve se tornar o principal piloto da Honda em 2027, a encerrar sua parceria com a Monster, que o patrocina na Yamaha desde que ele estreou na categoria rainha em 2019.

O Motorsport.com apurou que o campeão de 2021 teve que pagar uma quantia para rescindir seu contrato com a Monster para a próxima temporada, embora os recursos para cobrir essa indenização tenham vindo da Honda, que está passando por um período de reorganização no qual o marketing está assumindo um papel cada vez mais importante.

Um exemplo disso é a pintura especial que as motos exibirão para comemorar o 60º aniversário da estreia da fabricante japonesa na categoria rainha, em 1966.

Ao mesmo tempo em que ocorre essa reorganização de patrocinadores, tudo indica que a Monster encerrará seu papel como patrocinadora master da Yamaha, posição dominante que ocupa desde 2019, quando substituiu a Movist.

A marca norte-americana se juntou à Aprilia na metade desta temporada como master da equipe de fábrica da fabricante italiana, ao mesmo tempo em que mantém uma presença menor na equipe de fábrica da Ducati.

A Monster permanecerá lá pelo menos até o término de seu contrato atual, no final de 2027, quando se espera que a Red Bull busque assumir o lugar e trazer Márquez e Pedro Acosta de volta para seu 'guarda-chuva'.

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