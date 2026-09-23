MotoGP: Honda escala Chantra para substituir Mir no GP do Japão

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Piloto tailandês retorna ao grid da categoria após temporada de poucos resultados em 2025

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Somkiat Chantra, Team LCR Honda

A Honda confirmou nesta quarta-feira (23) que Somkiat Chantra retornará à MotoGP no próximo fim de semana, correndo no lugar de Joan Mir no GP do Japão.

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O campeão de 2020 ficará de fora das próximas duas corridas da temporada 2026, no Japão e na Indonésia, por um motivo não divulgado. Por enquanto, Chantra ocupará a vaga de Mir apenas na etapa de Motegi, já que a prova de Mandalika coincide com a penúltima etapa do Mundial de Superbike, no Estoril.

Depois de passar seis temporadas na Moto2 entre 2019 e 2024, nas quais conquistou duas vitórias e seis pódios em 106 corridas, Chantra subiu para a MotoGP em 2025, ocupando a vaga na LCR reservada para pilotos asiáticos, no lugar de Takaaki Nakagami, que se aposentou no final de 2024 e agora trabalha como piloto de testes da Honda.

Em seu primeiro e único ano na categoria rainha, Chantra não conseguiu atender às expectativas, disputando 17 corridas e tendo um 13º lugar na Indonésia como seu melhor resultado, encerrando a temporada com sete pontos e a 26ª posição na classificação.

Enquanto Diogo Moreira foi escalado para ocupar a vaga de Chantra na LCR, o tailandês foi para o WSBK na equipe oficial da Honda. Porém, seu ano foi prejudicado desde o início, com uma lesão em Sepang forçando-o a passar por uma cirurgia, o que afetou sua adaptação à nova moto.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Até o momento, Chantra somou 10 pontos e ocupa a 20ª posição na classificação, embora esteja à frente de seu companheiro de equipe Jake Dixon, outro piloto que teve sua temporada gravemente afetada por lesões.

Depois que Nakagami substituiu Mir no GP da Áustria, no último fim de semana, a Honda teve que recorrer a Chantra, pois o piloto japonês participará da corrida como wildcard.

Já para o GP da Indonésia, que acontece no fim de semana seguinte, a Honda terá que decidir quem assumirá o papel de substituto de Mir. Chantra deve ir para a etapa do WSBK, enquanto Nakagami tem um importante teste privado com a moto 850cc em Sepang nos dias 14 e 15 de outubro.

Aleix Espargaró, que se recuperou de uma grave lesão nas costas, seria uma possibilidade, embora o espanhol também precise estar pronto para o teste após o fim de semana em Mandalika.

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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